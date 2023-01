“Hágase justicia en los bueyes de mi compadre”, máxima de la 4T

Pasa de la solidaridad con Gómez Leyva al ‘autoatentado’ * López Obrador ya esclareció el móvil: desestabilizar a su gobierno; él es la víctima y no el comunicador * Un día humanista; dos días después, deshumanizado y vengativo ante el cobarde intento de asesinato * Pareciera que ser conservador ya es un delito, según el presidente; no se hagan las víctimas, dice a periodistas * Es tiempo de calmarse todos y que se haga justicia

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

La verdad le asiste al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando asegura que nunca antes había existido libertad de expresión como la que se vive hoy en día. Quienes han trabajado por décadas en los medios de comunicación debemos aceptar que la censura ya no es el pan de cada día como sucedía, incluso, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ni qué decir de todos los mandatarios anteriores. Ya no se presiona a directores de periódicos ni se imponen articulistas o reporteros a modo al gobierno, como tampoco se exige despedir a periodistas incómodos.

Habrá que puntualizar, sin embargo, que ésta no es una concesión de la 4T, sino el resultado de largos años de lucha tanto del gremio periodístico como de la sociedad en su conjunto. Vamos, en 2018 no únicamente ganó una transición radical con la llegada de López Obrador, sino que a la par se dieron pasos para conquistar definitivamente otros espacios, como la libertad de expresión en los medios de comunicación. El triunfo fue de México todo y en eso ya no debe haber vuelta atrás.

Un punto más a subrayar es el siguiente: al tomar la izquierda las riendas del poder se acabaron los privilegios económicos con que contaban los medios de comunicación, léase prensa escrita, radio y televisión. El “oxígeno financiero” les fue cortado, pero no únicamente el que recibían por medio de la publicidad oficial, sino también el que se entregaba por debajo de la mesa por el respaldo editorial. Esto lo han padecido los medios y los propios reporteros, periodistas y articulistas. Se acabó “el chayo”, es decir, el dinero en efectivo que se daba en sobres amarillos o portafolios, de acuerdo de quien se tratara.

Por eso, periódicos, revistas y programas de televisión y radio han desaparecido del mapa; otros están muertos, pero aún no se dan cuenta; unos más agonizan, y los grandes subsisten gracias a la publicidad no oficial. El enfado es, entonces, entendible. ¿Democracia? Por supuesto que no. Ahora se respalda con esos mismos privilegios a los medios que han comulgado desde siempre con la izquierda y a los que se sumaron al proyecto del hoy presidente. Este es, a groso modo, el panorama del periodismo mexicano en el presente sexenio.

GUERRA BRUTAL CONTRA MEDIOS

Muy aparte ha sido el hecho de que quien vive y gobierna en Palacio Nacional ha mantenido desde siempre, y ahora con más rigor, una guerra brutal contra medios de comunicación y sus representantes. Enfrentamiento que, creemos, es innecesario. La sociedad misma se ha quitado la venda de los ojos e identifica perfectamente una crítica razonada y constructiva que puede levantarse incluso contra la administración de López Obrador, de un ataque sin sentido y malintencionado. No se necesita que día tras día se haga ese ejercicio desde “las mañaneras”.

Es un hecho que AMLO falta a la verdad cuando grita a los cuatro vientos que lo suyo “no es la venganza”. Por favor, sí es uno de sus rasgos más característicos y que más le hace daño. Se puede comprender que ahora en el poder quiera cobrar añejísimas facturas y afrentas de esos medios y periodistas que sexenio tras sexenio se le fueron con todo para descalificarlo (con argumentos y sin ellos) con tal de que no ganara las elecciones presidenciales, pues -advertían- “es un peligro para México”. Por cierto, hoy lo siguen sosteniendo.

Pero ya con las riendas de la Nación en la mano y después de jurar guardar y hacer guardar la Carta Magna, y gobernar para todos y cada uno de los mexicanos, bien hablaría del Presidente que hiciera a un lado esos difíciles años y no desaprovechara el tiempo en batallas infructuosas que sólo le quitan tiempo y esfuerzos. Poco a poquito, ya se le fueron cuatro años. No le restan dos, pues ante los destapes, las corcholatas, las precampañas y campañas, el poder se le desvanecerá antes.

EL ATAQUE A CIRO GOMEZ LEYVA

Por desgracia, en estos últimos días hemos visto una de las peores facetas de Andrés Manuel López Obrador, no en su calidad del eterno líder social y político, ni tampoco del ciudadano con todos sus derechos y obligaciones, sino en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo.

Un discurso contradictorio, vacío de argumentos y pleno de sed de venganza ante un hecho que conmocionó a todo México: el homicidio en grado de tentativa contra uno de los líderes de opinión más destacados hoy en día, el periodista Ciro Gómez Leyva. Comunicador, este, no afín a la administración de López Obrador y, sí en cambio, bastante crítico contra la 4T. No es que antes no haya hecho observaciones y críticas que desnudaran a presidentes anteriores, pero sin duda no como lo hace ahora.

En lo personal, a mí me agrada su forma de ejercer su profesión, muy a pesar de que cuando estuve en el ojo del huracán (por cuestiones que ya comenté en mis primeros artículos en IMPACTO), reporteros a nombre de Gómez Leyva me mandaron mensajes en el sentido de que si no le concedía una entrevista en exclusiva a “su jefe”, continuarían su ofensiva contra mi persona. Así lo hicieron.

Nada, absolutamente nada, justifica atentar contra la vida de cualquier persona. Nada justifica, pues, que hayan intentado matar a balazos a Gómez Leyva la noche del jueves antepasado. Horas después, en su Mañanera, escuchamos a un López Obrador preocupado y sincero. El Presidente le externó al comunicador su solidaridad y apoyo. No era para menos a pesar sus diferencias ideológicas. No creo, tampoco, que Ciro Gómez Leyva no hubiera hecho lo contrario si el atentado hubiera sido contra el Presidente. Se entiende. Primero están los valores humanos. ¿De qué sirve tanta pelea y discusión política si se pierde la vida? ¡De nada!

¿Qué fue lo que pasó ese fin de semana en Palacio Nacional? ¿Quién le envenenó el alma a López Obrador ese sábado 17 y domingo 18 diciembre? ¿Nadie? Lo que sí es un hecho es que AMLO volvió a cambiar de opinión de manera drástica en un tema sensible, como lo hizo antes con aquello de regresar a los militares a sus cuarteles. Recordó el Presidente que Gómez Leyva es su adversario. Le importó más eso que el hecho de que lo hayan atacado a balazos. Un día humanista y estadista. Dos días después, deshumanizado y vengativo.

Las palabras de López Obrador retumbaron por todos lados. Dijo que Gómez Leyva, así como Joaquín López Dóriga y Denisse Maerker, eran voceros del conservadurismo. Lo ha dicho hasta el cansancio. Le faltaron nombres a su lista, como Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo “Brozo”, Raymundo Riva Palacio y Carlos Marín, por mencionar algunos, pues para el Presidente todos los periodistas están al servicio de los regímenes pasados “salvo honrosas excepciones”.

Supongamos, sin conceder, que ese fuera el caso. ¿Eso justifica el atentado contra Gómez Leyva? El Presidente no lo mencionó explícitamente, pero dejó ir la idea. Ser conservador no es delito, como tampoco lo es ser liberal, de derecha o izquierda. Pero para la 4T sí es condenable el conservadurismo, ya que lo censura una y otra vez, hasta el cansancio y el aburrimiento.

Habrá que reconocer, porque así es, que algunos colegas han traspasado esa delgada línea que separa lo correcto de lo burdo y grosero. Por favor, nadie jamás hubiera imaginado que Loret de Mola y “Brozo” usarían ese lenguaje para hablar de López Obrador. Crítica sí, pero no con esa falta de respeto a la investidura que representa. Dirán: así se lleva el Presidente. De acuerdo, pero las ideas siempre se imponen a los descalificativos groseros. ¡Eso hace también López Obrador!, responderán. Ese es su problema. Si mi adversario es calaña, yo no tengo porqué rebajarme a ese nivel.

¡AUTOATENTADO! ¿CÓMO?

Al Primer Mandatario se le soltó la lengua sin ton ni son. También las ideas. Es increíble, pero así fue y tiene que quedar consignado para la historia, lo que tanto le preocupa. A la sarta de ataques, desde Palacio Nacional se escuchó: “ahora se quieren hacer las víctimas”. ¿A propósito de qué dijo esto? Sí, del atentado contra Ciro Gómez Leyva. Jamás mencionó AMLO que Ciro se lo merecía, pero entre la lluvia de mensajes inconexos, filtró la idea para que cada uno saque sus conclusiones. Como siempre, tira la piedra y esconde la mano. “Yo no dije eso”, se podrá escudar, mas la idea ya fue sembrada entre la población y, sobre todo, entre sus seguidores.

“Ni que fueran lumbreras”, los criticó el Presidente tras revelar que esos periodistas ganan entre un millón y tres millones de pesos mensuales. “Ni que fueran tan inteligentes”, les recriminó. Obtienen eso por proteger intereses de grupo, abundó. Ni lo uno ni lo otro es razón suficiente para intentar matar a alguien, ya que es de eso de lo que se está hablando. Ya habrá, en todo caso, otro tiempo para abundar sobre sus salarios, aunque en realidad lo ha hecho desde que llegó a la Presidencia.

El colmo de los colmos (como si lo anterior no fuera suficiente) llegó enseguida. El inquilino de Palacio Nacional no tiene un pelo de tonto. Palabras más o palabras menos, su idea proyectada fue que no descartaba que fuera un autoatentado el ataque contra Ciro Gómez Leyva para desestabilizar a su gobierno. ¡Tómenla! ¿En serio? Ahora bien, a su manera y con tal de evadir responsabilidades, AMLO mencionó textualmente esto: “Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto”.

La estructura gramatical le falló al Presidente. Habló, aseguró, reculó y fijó su idea. “De la abundancia del corazón habla la boca”. AMLO sólo puede hablar de lo que hay en su alma. Se desnuda solito. Hay resentimiento, coraje y sed de venganza. Claro que Gómez Leyva no se mandó matar, pero sin pruebas en la mano, López Obrador ya tiene “presuntos responsables” y esos son los conservadores, los iguales a Ciro. Y además ya tiene el móvil del atentado: desestabilizar a su gobierno. Carpetazo pues; asunto arreglado.

La propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, contradicen a su jefe: “estamos investigando y hasta el momento no se sabe quiénes fueron y por qué lo hicieron”. ¿Entonces? Con sobrada razón, Gómez Leyva y millones más nos preguntamos: ¿qué investigación hará el Gobierno de la CDMX si el Presidente de la República ya le tiró línea? ¿Dirán la verdad, aunque desmientan y dejen mal parado a AMLO? ¿Construirán su “verdad histórica”?

Así las cosas y como él siempre quiere ser el protagonista de todo, López Obrador intenta ser la víctima de esta película que, lastimosamente, no lo es, sino un caso real en el que la integridad física de un destacado periodista estuvo en peligro. Ni fue un juego ni es un tema para politizar ni retorcer la verdad, sino para esclarecer y aplicar la justicia. Esta tarea le toca, aunque no quiera, a la autollamada Cuarta Transformación. La víctima se llama Ciro Gómez Leyva. El crimen fue contra ese periodista y lo demás es “cortina de humo”.

SOLIDARIDAD DEL GREMIO

Bienvenida y saludable es la solidaridad expresada por el gremio periodístico para con Ciro. Los mensajes han sido incesantes desde la misma noche de aquel jueves. Esas expresiones de apoyo han venido de todas partes y de todo el mundo. La preocupación se ha extendido a todos los sectores. La carta firmada y divulgada en redes sociales y medios impresos por cerca de 200 periodistas es sólo una de esas muestras de respaldo al comunicador. Están en su derecho de hacerlo.

Pedirle a López Obrador que cese el hostigamiento contra los periodistas es también justo. Sucede, sin embargo, que la exigencia se da en el marco del atentado con el ya referido comunicador. Al igual que lo hace el Presidente al sembrar las ideas, sin afirmar nada categóricamente, ahora da la impresión de que el móvil del ataque a balazos fue alentado desde Palacio Nacional. ¿En verdad hay tal certeza legal y jurídica? “No dijimos eso”, responderán los colegas. De acuerdo, pero en tan breve posicionamiento hubiera sido mejor dar claridad a cada idea. Más espacio se ocupó para tantas firmas.

Suscribimos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que haya debate de ideas en lugar de difamación y calumnias. Debe acabar, sí, la ola de linchamientos contra los periodistas que se dan un día sí y otro también desde Palacio Nacional. Eso sólo genera un clima adverso para quienes su tarea es investigar, denunciar y criticar. Tan sólo en este año, 15 periodistas han sido asesinados en México. Gómez Leyva iba a engrosar esta lista. Se exige esclarecer el ataque a Ciro, pero también la muerte de los otros colegas no tan reconocidos o famosos.

Llamar a López Obrador a controlar sus impulsos de ira contra los periodistas parece un exceso si se da en el marco del “tema Gómez Leyva” y todavía más si se argumenta que de no hacerlo así, el país entraría a una etapa más sangrienta como la que ya han experimentado algunos países latinoamericanos. Esa es mi humilde opinión.

En alguien debe caber la cordura. ¡Calmémonos todos, señores!

Gobernantes, políticos, gobernados, ciudadanos todos (incluyendo los periodistas) vamos en el mismo barco. A nadie conviene que se hunda.

En el ataque a Ciro Gómez Leyva, justicia caiga quien caiga.

López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen la obligación política, moral y legal de esclarecerlo.

