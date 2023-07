Xóchitl Gálvez, una candidatura construida por la soberbia

La negación de Presidencia de su derecho de réplica la catapultó en las encuestas * La senadora panista logró -en una semana- lo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha logrado obtener en cinco años: la simpatía, la empatía, el apoyo y el respaldo del pueblo

GALIO GUERRA

Vaya, vaya, vaya. Parece que el Presidente Andrés Manuel López Obrador al fin encontró lo que tanto andaba buscando: “la horma de su zapato”.

La semana pasada, a la par que se anunciaba la creación del Frente Amplio por México, un nuevo nombre comenzaba a sonar para encabezar a la oposición rumbo al 2024, Xóchitl Gálvez.

Tal fue el temor que despertó en la casa de enfrente que de inmediato empezaron a denostarla y descalificarla.

El mismísimo señor López se apresuró en “destaparla” con el único fin de desgastarla.

¿Pues no que la oposición estaba “moralmente derrotada”? ¿Mejor por qué no destapa a su delfín en Morena (Claudia Sheinbaum) y deja de dilapidar nuestros impuestos?

Y es que miren ustedes, estimados amigos, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz logró -en una semana- lo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha logrado obtener en cinco años: la simpatía, la empatía, el apoyo y el respaldo del pueblo.

Porque para nadie es un misterio que desde que empezó la primera administración de izquierda en nuestro país ella, la Sheinbaum, siempre ha sido la “hermana favorita”, la “preferida”, la “consentida”, la “ungida por el dedo del señor”, aunque ellos -los morenistas- se desgañiten diciendo que el “dedazo” ya desapareció.

Ella, la Sheinbaum, es la muestra palmaria de que el “dedazo” sí existe; de que el Presidente en funciones designa a su sucesor, a quien le cubra la espalda cuando ya no sea más.

Y López Obrador, les decía, encontró lo que tanto andaba buscando, a alguien que le quitara lo bocón, lo ofensivo, lo burlón. A alguien que le demostrara que la oposición no estaba “moralmente derrotada”.

Todo eso lo encontró en una mujer, aunque ésta no era su favorita; en una mujer de pueblo que de tan “aspiracionista” logró llegar a la Universidad y graduarse como ingeniera.

Y ¿saben cómo inició todo esto? De la manera más burda que se puedan imaginar. El proyecto Xóchitl nació de una mentira y se fortaleció por la intolerancia del señor “Presidente de todos los mexicanos”.

Como ustedes recordarán, y si no pues se los recuerdo yo, este efecto bumerang, llamado Xóchitl Gálvez, inició cuando López Obrador cuestionó la presunta promesa de la senadora Gálvez de eliminar -según él, verdad- los programas sociales para la tercera edad. En respuesta, la panista Xóchitl pidió el derecho de réplica en una de las Mañaneras.

Empero, digo ya saben ustedes cómo es López Obrador ¿no? Exacto, el Presidente que desprecia la ley y todo lo que de ella emane, no aceptó la petición de la senadora, invitándole a que buscara otras plataformas para expresarse.

Ya saben, a él “no le vengan con que la ley es la ley”. Por eso, desde hace años mandó “al diablo las instituciones”.

Pero, ¿qué creen? Xóchitl sí recurrió a las leyes y solicitó un juicio de amparo para obligar al Presidente a permitirle responder a las acusaciones en la misma plataforma donde fueron expresadas.

Todo esto que estamos platicando se desarrolló casi a finales del año pasado cuando el fallo legal se anunció a través de la cuenta de Twitter de Xóchitl, donde mostró una imagen del documento presentado ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

La senadora panista alegó que todas las voces deben ser oídas en una democracia y que se le debe permitir defenderse contra las acusaciones del Presidente.

Ustedes saben que el Ejecutivo federal “chimoltrufia” mucho y, pese a su negativa inicial de concederle el derecho de réplica, declaró en otra Mañanera que si un juez dictaminaba que la senadora tenía derecho a réplica, él respetaría la decisión judicial, pero…

Presidencia impugnó la solicitud de amparo de Xóchitl, y aunque le dieron la razón aún sigue esperando su derecho de réplica, porque López Obrador “así como dice una cosa dice otra”.

Cómo bien escribió el periodista Joaquín López-Dóriga, la de Xóchitl es una candidatura que la soberbia construyó. Sí, la soberbia de “ya saben quién”.

XÓCHITL DIO TREMENDA PALIZA, A NIVEL NACIONAL, A EPIGMENIO IBARRA EN PROGRAMA DE CIRO GÓMEZ LEYVA

Oigan, y ya que hablamos de soberbias y soberbios, ¿se acuerdan ustedes del malogrado productor de narconovelas que después de obtener un crédito por 150 millones de pesos declaró a su empresa en quiebra y la tuvo que vender?

Bueno, pues resulta que la mañana del pasado miércoles todo transcurría con normalidad y en calma en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva que se transmite a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula.

El productor de televisión Epigmenio Ibarra participaba, como cada semana, en su colaboración, cuando tocó el tema de la hidalguense. Palabras más, palabras menos, aseguró que Xóchitl estaba contra los programas sociales.

Además, Epigmenio Ibarra la criticó porque Gálvez se había declarado como “una mujer de izquierda” pese a ser del PAN. Y se le fue a la yugular.

La senadora panista pidió derecho de réplica y así comenzó la ríspida charla.

Epigmenio Ibarra atacó a Xóchitl al asegurar que “trabaja con la oligarquía y la derecha del país”, lo cual -dijo él- no coincide con su supuesta posición de izquierda. Por esto, Xóchitl le cuestionó a Epigmenio la relación del gobierno con personajes señalados por corrupción.

“Mujer de derecha y en la derecha estás”, sentenció Epigmenio Ibarra y la cuestionó: “Yo te estoy preguntando a ti, ¿qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, tú que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda, que eres defensora de la causa indígena, que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales?”.

A esto, Xóchitl le reviró: “Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del Presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Lo mismo te pregunto: ¿Qué haces tú con un personaje como Bartlett? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Ovalle que dice que sólo se robó 9 mil millones de pesos y no 15 mil? ¿Qué haces tú con un gobierno que no atendió a los niños con cáncer? ¿Qué haces tú con un gobierno que abandonó a las mujeres?”… ¡Caramba con la carambita!

También salieron a relucir una fiesta de Diego Fernández de Cevallos y su participación en el gobierno de Vicente Fox.

Gálvez lamentó que “este gobierno no le haya puesto una mano encima a Peña Nieto”. A lo que Ibarra respondió que fue porque la oposición se opuso y desinfló la consulta popular.

“La ley se aplica, no se consulta. Si hay elementos para castigar la corrupción, apliquen la ley. No anden consultando si se aplica o no, con todo respeto”, indicó Xóchitl.

Epigmenio Ibarra la acusó de ser inflada desde fuera, a lo que la senadora respondió: “No le acepto a Epigmenio que piense que estoy inflada. Todo ha sido orgánico. (…) No se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia”.

“El problema es que ustedes crean que no tengo validez como mujer. (…) Que crean que yo respondo a personajes a los que realmente no respondo”, señaló la hidalguense.

“Deje de decir que yo dependo de personajes porque eso es machismo”.

“No hay millones aquí. Revisa, revisa. Aquí no hay millones para inflar a nadie, allá en la 4T sí hay millones en espectaculares, hay millones en bardas, hay millones en redes sociales, ahí están las oligarquías”, dijo Xóchitl.

El debate duró unos veinte minutos. La senadora pidió a Epigmenio volver a discutir cuando sea presidenta y éste le respondió: “Híjole, no lo vamos a discutir nunca. Desgraciadamente no será cuando seas presidenta porque no vas a ser presidenta”.

Y así acabó la conversación entre un arrastrado defensor de la 4T y una mujer con historia propia.

SE SUMAN COMERCIOS DE LA REGIÓN DE LOS VOLCANES A LOS ESPACIOS SEGUROS ESPACIOS NARANJA

Con la finalidad de sumar cada vez más comercios a la estrategia Espacios Seguros Espacios Naranja de la Secretaría de las Mujeres en el Estadio de México (SeMujeres), por instrucción del mandatario estatal, Alfredo Del Mazo Maza, se entregaron placas a las unidades económicas de la región de Los Volcanes.

En este acto, la titular de la Semujeres, Denisse Ugalde Alegría, señaló que esta iniciativa busca sumar esfuerzos y hacer equipo con el sector privado, por lo que agradeció a las y los propietarios de los negocios por sumarse a este proyecto, el cual, destacó, puede salvar vidas y hacer la diferencia, ya que, dijo, actualmente se vive en un país en el que más del 90 por ciento de las mujeres se sienten inseguras de salir a la calle.

Acompañada de la directora general de Prevención y Atención a la Violencia, María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, la funcionaria estatal recordó que sumado a esta estrategia, en la entidad se cuenta con dos Ciudades Mujeres en La Paz y en San Mateo Atenco, y próximamente, se inaugurará una en Amecameca, espacios en los cuales nueve dependencias brindan servicios especializados a las mexiquenses.

Añadió que también se cuenta con la red de refugios más grande a nivel nacional al contar con 12 refugios, así como 102 Centros Naranjas, más de 5 mil Espacios Naranja, la Línea Sin Violencia 800 10 84 053, Línea Contrata la Trata 800 832 47 45, Línea Hombre a Hombre 800 900 4321, entre otros servicios.

En su participación, el alcalde de San Martín de las Pirámides, Edgar Martínez Barragán, dijo que este programa ayudará a que las mujeres se sientan más seguras en los espacios públicos, al entregar placas a 115 establecimientos de esta región, asimismo, subrayó que esta estrategia es una forma de hacer comunidad de cuidarse entre todas y todos.

Por último, los dueños de los comercios reconocieron la importancia de la participación de la comunidad en la prevención de la violencia de niñas, adolescentes y mujeres de esta zona, al ser agentes de cambio en una sociedad que requiere vivir en un ambiente armónico y seguro.

Es de referir que mediante la estrategia Espacios Seguros Espacios Naranja de la Semujeres, las mexiquenses que se encuentren en riesgo, pueden acercarse a locales comerciales a pedir auxilio, en donde los dueños y encargados de estos negocios contarán con las herramientas para apoyarles oportunamente.

En esta ocasión recibieron su placa las y los dueños de establecimientos de los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Papalotla, Otumba, Temascalapa, Axapusco, Nopaltepec, Tepetlaoxtoc, Chiautla y Acolman.

LLAMA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL A LA UNIDAD PARA DAR CERTEZA A LA POBLACIÓN

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, llamó a las y los ediles a seguir trabajando en unidad para, así, combatir al verdadero enemigo, la delincuencia, pues sólo de esta manera se le puede dar certeza a la población y no defraudar su confianza.

Martínez Carbajal enfatizó que quienes integran la administración municipal tienen la responsabilidad de trabajar a favor de las 48 delegaciones que conforman la ciudad capital, porque es tiempo de edificar un mejor municipio del que se esté sumamente orgulloso.

“Este trabajo que estamos haciendo es para beneficio de la ciudadanía, como todo lo que hemos hecho y pasado por el Cabildo, así que hoy a la población debemos darle la certeza de que estamos trabajando, de que somos un equipo de trabajo que hoy como nunca necesitamos unirnos, porque los enemigos no son los que estamos sentados en esta mesa, no son los partidos políticos, los enemigos son el crimen, la delincuencia”, añade.

Las y los toluqueños requieren que les demos un mensaje de certeza, de trabajo, de unidad, y en ese sentido seguirá la administración municipal tal como lo ha hecho desde el día uno.

El alcalde enfatizó que en materia de seguridad continuará la coordinación con los tres órdenes de gobierno, que no se ha bajado ni se bajará la guardia en ningún momento, porque “no es un tema que nos ponga a trabajar, nosotros estamos trabajando todos los días y es un tema al que se le debe dar la dimensión que tiene”.