Xóchitl Gálvez, una candidata con mérito propio

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 23 de junio estuvo en Chiapas Andrés Manuel López Obrador. Desde la VII Región Militar impartió una de sus tantas soporíferas mañaneras. En ella aseguró que el estado de Chiapas “es un lugar tranquilo y muy seguro gracias a la acción de ‘su gobernador’ Rutilio Escandón”.

Es el cuento y la ficción de quien desconoce lo que realmente sucede en el estado de Chiapas. Apenas tres días después un grupo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación secuestró a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de la incompetencia y la irresponsabilidad de Gabriela Zepeda Soto.

La petición de los plagiarios se centraba exclusivamente en que apareciera la joven cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez. En un video denigrante, los secuestrados imploraban respeto por sus vidas, ante la incapacidad de las autoridades federales y del estado de Chiapas para mantener un estado seguro, muy alejado del pregonado sin algún recato por López Obrador.

Afortunadamente aparecieron con vida en un vehículo manejado por uno de los plagiarios, con el cuento de que con cuatro drones y los servicios de inteligencia del Estado Mexicano ya había sido localizado el lugar en donde se encontraban los plagiados. Falsa y grande mentira de Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Cruz Escandón Cadenas.

Hasta hoy no se sabe quién o quiénes fueron los interlocutores y los acuerdos subterráneos a los que se llegaron y en cuánto hubo de ceder el gobierno lopezobradorista y escandonista. Lo anterior se infiere porque no hay ni un solo detenido ni del porqué no se cumplieron las exigencias del comando secuestrador.

Todos felices y todos contentos. No renunció Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública. Tampoco lo hizo Roberto Jair Hernández Terán, director de la Policía Estatal Fronteriza, mucho menos Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Preventiva.

Pero la exigencia principal no se cumplió. El objetivo principal de secuestrar a 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública era devolver con vida a la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez. Hasta hoy, Nayeli permanece en lugar desconocido y en calidad de desaparecida.

En su Mañanera desde Chiapas, López Obrador se fue sin freno en los elogios inmerecidos a la incapacidad de Rutilio Escandón para gobernar un estado irrecuperable que ya se le fue de las manos:

1.- La violencia en Chiapas es permanente y evidente. Durante 2021 y 2022 más de 3 mil personas fueron desplazadas de sus casas hacia las montañas. El motivo, más de 40 ataques armados en 10 comunidades de Chiapas desde los municipios de Aldama en Chenalhó.

2.- En Chenalhó desaparecieron 24 personas en julio de 2021 y hasta la fecha no aparecen. Es el Ayotzinapa chiapaneco con cargo a la inepcia y a la irresponsabilidad de Rutilio Escandón.

3.- El vacío de poder gubernamental es evidente porque ese vacío es llenado por la delincuencia organizada. Resulta que 53 miembros de la Guardia Nacional fueron secuestrados y devueltos, pero despojados del armamento supuestamente para combatir el crimen organizado. Ello evidencia la ausencia total del Estado y la pérdida del control territorial en los 18 municipios de la zona indígena.

4.- Los temibles motonetos se han adueñado de los días y las noches de la otrora apacible y turística ciudad de San Cristóbal.

Cuando se apoderaron de la tienda Wal-Mart, en un acto de cobardía estatal inusitada, la instrucción era no intervenir y hacerse presente hasta que los motonetos hubiesen desaparecido del escenario. Exactamente igual como ocurrió con el secuestro de los 16 trabajadores de la mal llamada Secretaría de “Seguridad y Protección Ciudadana” de no intervenir y llegar tarde al lugar de los hechos.

5.- López Obrador tampoco mencionó que en 2021 hubo la imposibilidad de realizar elecciones en seis municipios de Chiapas. Hasta la fecha la ingobernabilidad del gobierno de Rutilio Escandón no ha permitido realizar elecciones en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra. Incluso, cuando se pretendió el proceso electoral constitucional, aparecieron las famosas narcomantas en Frontera Comalapa: “Aquí no se permitirán elecciones municipales”, ante el miedo y la incapacidad gubernamental de imponer su autoridad para permitir el sufragio de los electores.

6.- En mayo de 2022 se encontraron cuatro cuerpos desmembrados y encostalados en Chiapa de Corzo sin que hasta la fecha se sepa quién o quiénes fueron los responsables.

7.- En junio de 2022 mataron a Rubén de Jesús Valdez Díaz, presidente municipal de Teopisca. Con este asesinato suman 17 ediles asesinados durante el gobierno “exitoso” de López Obrador en materia de seguridad.

8.- En julio de 2021 mataron al junior, hijo del tío Gil, y a plena luz del día sobre la calle Rosario el Sabinal del fraccionamiento Campanario. De nada le valió el fuerte dispositivo de seguridad que siempre lo acompañaba. Hasta hoy permanece en silencio la impunidad de un crimen ligado al ajuste de cuentas.

9.- Cuando llegó Adán López a Chiapas, mientras irresponsablemente intercambiaba elogios con el cuñado Rutilio Escandón, la inseguridad en la zona fronteriza con Guatemala, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Chamik, entre otros, se reportaban enfrentamientos con saldo de 60 muertos. Ello evidencia que ningún respeto inspiraba el entonces secretario de Gobernación y jefe del gabinete de “seguridad nacional”.

El espacio resulta insuficiente para destacar todas las incompetencias del gobierno de Rutilio Escandón en materia de seguridad, más dedicado a los placeres de la vida y al buen vestir que preocupado por mantener la tranquilidad, el orden y la seguridad en Chiapas.

Ese es el estado seguro y tranquilo pregonado por López Obrador durante su lamentable estancia en Chiapas para enaltecer a su hermano y cuñado de Adán López.

La parafernalia iniciada en Chiapas se desbordó el día 1 de julio para conmemorar el quinto aniversario de su trágico triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia de la República con resultados funestos en materia de seguridad.

Como siempre, ante la inepcia, lo más cómodo es echarle la culpa al pasado, sobre todo a Felipe Calderón, su verdugo en las urnas en aquél julio de 2006. Está a destiempo de culpar a sus antecesores.

Como argumento para justificar su incapacidad ante la crisis de seguridad en el país, pudo haber sido válido durante el primer año de gobierno, pero cuatro años después ya no puede ocultar los más de 160 mil muertes violentas, los 40 mil desaparecidos, los 12 feminicidios diarios y los 3 mil niños asesinados entre abril y octubre de 2022.

Con todo y que el daño es todavía más grave y mayor, no tiene recato alguno en organizarse una parafernalia en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar un aniversario más de los fracasos en su fallido gobierno. Y hoy sólo hablamos de seguridad pública, cuando que en materia de salud, educación, servicios sociales y derroche del tesoro nacional queda a deber mucho a cada uno de los mexicanos.

La sola concentración para exaltar logros inalcanzados y propósitos fallidos es una ofensa para el pueblo de México. Presume que los acarreados fueron 250 mil. Si el pago por cada uno de ellos es de 200 a 300 pesos, entonces al erario nacional le costó entre 50 y 75 millones de pesos para quemar incienso a quien no lo merece.

Apenas un rasguño al más de un billón de pesos dilapidados en un aeropuerto a donde no llegan aviones, un tren directo al precipicio y una refinería sin hasta hoy refinar un solo barril de petróleo. Ampliaremos…

