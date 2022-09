Un gobierno de caprichos, ocurrencias, traiciones, chantajes y dobleces

Alito, doblegado y humillado por el gobierno: Impunidad a cambio de apoyar a la 4T; quiebran la Alianza * Por fin admite López Obrador que cambió de opinión sobre el Ejército y la inseguridad; no volverá a los cuarteles * Mantiene política de Calderón y Peña, pero ahora busca que quede plasmada en la ley * Me equivoqué al proponer a ministros; ya no responden a la transformación: AMLO

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

En febrero de 2012, el entonces precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacía a los mexicanos la siguiente promesa: mandar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en no más de medio año, ello si conseguía llegar a la silla presidencial.

Estas son sus palabras: “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva Policía Federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”.

Ahí están las benditas redes sociales que dan cuenta de su mensaje. Con plena certeza de sus convicciones, sentenciaba: el Ejército “es una institución que debemos cuidar todos…; su encargo es defender la soberanía nacional…; por lo que una nueva Policía Federal debe ser la que se haga cargo de la seguridad pública del país”.

¿Qué nos pasó entonces, Señor Presidente? No fue esa la única ocasión que él y sus discípulos se opusieron a que las Fuerzas Armadas fueran comisionadas a la persecución de los criminales y narcos. Todo lo contrario, esa fue su bandera para atacar a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, principalmente, y al de Enrique peña Nieto.

Hace unas semanas, comentábamos que López Obrador debía una explicación seria por su viraje en esa materia. Lo acaba de hacer, pero con una pregunta sembrada en la Mañanera. Sólo para salir del paso y dar una explicación que deja más dudas que certezas.

Traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa fue una propuesta desconcertante, anticonstitucional y, sobre todo, que chocaba con los principios e ideales por décadas defendidos.

Así lo matizó el residente de Palacio Nacional: “Sí, sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido de que la paz es producto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad…”

Diametralmente diferente a lo pronunciado en campaña, ahora recula y afirma que “…estoy convencido que debe estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, una rama más, como la Fuerza Aérea…”

Por supuesto que López Obrador conocía en qué condiciones se encontraba México en materia de inseguridad, por lo que no se puede mostrar sorprendido, mucho menos después de llevar cuatro años ejerciendo el poder. Esa realidad, precisamente es la que prometió cambiar. ¿No pudo? Al parecer no, ya que ahora recurre a lo que prometió desterrar.

Pero AMLO va más allá. Cierto, Calderón y Peña, Fox, Zedillo y Salinas, así como mandatarios anteriores, usaron a las Fuerzas Armadas para buscar garantizar la seguridad. Todos fracasaron. Así lo ha hecho también la presente administración y los resultados son idénticos. La gran diferencia ahora es que el líder de la 4T quiere plasmar en la ley esas facultades para soldados y marinos. Enorme, pero enorme diferencia que, por lo demás, viola el Artículo 21 de la Carta Magna que mandata que las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil. Luego entonces ¡NO MILITAR!

No se trata, pues, de un cambio de opinión cualquiera. Estamos hablando de militarizar al país y el Presidente lo sabe bien, aunque se niega a reconocerlo. Es tirar a la basura las promesas al “pueblo bueno” y también es una traición a los ideales y convicciones enarbolados. Imagine por un momento que el ganador de las elecciones del 2024 fuera un candidato opositor a la 4T. ¿Qué harían el actual Presidente y Morena respecto a la militarización de la seguridad? Obvio, cambiarían otra vez de opinión, y no por convicción, sino porque ya no convendría a sus intereses de grupo y partidista.

HINCARON Y HUMILLARON AL IMPRESENTABLE (M)ALITO

Desde hace tiempo ha quedado más que claro que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no será candidato de su partido o de la alianza opositora a la silla presidencial. Fue, sí, su anhelo largamente soñado, pero él mismo se encargó de enterrarlo.

Es un político impresentable, majadero, mentiroso y corrupto (no lo digo yo, sino la Fiscalía de Campeche y su gobernadora Layda Sansores). Los audios filtrados retratan al personaje en cuestión en su justa dimensión.

Pero lo que hemos visto esta semana es el colmo de los colmos. Quien gritó a los cuatro vientos que era inocente de las acusaciones; que era víctima de una persecución política por estar contra el gobierno de López Obrador; que nada ni nadie lo iba a callar y que incluso daría su vida por México, fue vencido por el sistema. Lo arrinconaron, lo humillaron y lo doblaron. ¿No que eran diferentes?

El espectáculo que ha dado “Alito” es infame. También, renunció a sus convicciones e ideales, si es que en algún momento los ha tenido. Con sus acciones y palabras, da por asentado que todo lo que se dice de él y se le acusa es cierto. Prefirió traicionar a los priístas y a la Alianza Va por México antes de ser desaforado, juzgado y enviado a prisión.

Vaya ridículo, pero él no se inmuta, levanta la cara con un cinismo indescriptible. No va solo, claro que no. Lo acompañan casi todos los diputados del tricolor, entre ellos Humberto Moreira y Yolanda de la Torre. Esta última es quien fue aventada al ruedo para presentar una iniciativa que, en el fondo, busca respaldar al Presidente López Obrador en la militarización del país.

Concretamente, esa fracción del PRI quiere que se extienda hasta el 2028 (y no en el 2024 como ya está aprobado) la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para el combate a la inseguridad. La explicación que dan es que la seguridad de México no se puede construir de la noche a la mañana y que esto debe ser así mientras se consolida la Guardia Nacional.

No leyó mal, lector. Fue Alejandro Moreno y compinches quienes hicieron suyos las metas de AMLO. En verdad, ver para creer. Lo que se puede hacer cuando el pellejo está en peligro. ¿Dónde quedó el bravucón que daría hasta su vida? Allí están las estampas de humillación: hablándole al oído y abrazando al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en pleno recinto de San Lázaro; y con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, para hacer patente su apoyo a la política del gobierno de López Obrador en materia de seguridad.

¿Acuerdo en lo oscurito? “Amlito” responde que no. El gobierno federal asegura que para nada. Y Layda Sansores anuncia que ya no divulgará ningún audio del líder priísta. ¿Usted les cree? Yo Tampoco. Pero eso es lo de menos, pues la traición de Alejandro Moreno ya dividió tanto al PRI como a la Alianza va por México y todo indica que los esfuerzos por frenar a Morena se irán por la alcantarilla.

Panistas y perredistas se sienten, con razón, traicionados por Moreno Cárdenas. Por ahora han puesto una pausa a sus acuerdos, tal como lo deseaba el residente de Palacio Nacional. Las consecuencias son más que obvias: una oposición dividida, debilitada y sin posibilidades de triunfo de cara a las elecciones en el Estado de México y Coahuila.

Dentro del tricolor también denuncian traición de su líder y de quienes controlan el consejo político. Eso es cierto, pero quienes buscan destronar a “Alito” ya salieron por piernas en una ocasión de la sede de Insurgentes. No pudieron doblarlo, como sí lo hizo López Obrador.

Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Eruviel Ávila y Claudia Ruiz Massieu, entre otros, (incondicionales a Enrique Peña Nieto) son ahora los buenos de la película. Hasta ese grado han llegado en el tricolor. Pobre oposición con un PRI ahora más cercano a Morena que a la Alianza.

Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu son de los “distinguidos” priístas que se oponen a su líder Alejandro Moreno y buscan removerlo del CEN de su partido.

ME EQUIVOQUÉ CON LOS MINISTROS: AMLO

Si bien es cierto el gobierno de López Obrador tuvo una leve victoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que no prosperara la propuesta de declarar inaplicable la prisión preventiva oficiosa, la realidad es que el tema aún no se resuelve definitivamente, pues si bien el proyecto presentado no contó con el respaldo de los ministros, sí en cambio la mayoría está de acuerdo en que esa figura jurídica atenta contra la garantía de la presunción de inocencia de toda persona. En otras palabras, no gustó la redacción y la sustentación que hizo Luis María Aguilar Morales, quien retiró su propuesta y elaborará otra.

Hasta ahí todo va bien y en ruta, pero lo que no tiene desperdicio alguno es la declaración de López Obrador, quien se ha encargado de denostar, desprestigiar y acusar de corrupción al Poder Judicial.

Días antes de que se definiera la votación de los ministros sobre la mencionada prisión preventiva oficiosa y cuando todo apuntaba a que se declararía inaplicable, el Ejecutivo federal declaró algo que ya quedó escrito en la historia: que se equivocó con los cuatro ministros que propuso para que integraran la SCJN, pues ya no piensan en el proyecto de transformación de la 4T. ¡Tómenla!

¿Dónde quedó la autonomía e independencia del Poder Judicial? López Obrador admite implícitamente una intromisión descarada para que desde la SCJN pudiera llevar a cabo sus planes. Con los ministros que propuso y con los que ya contaba (admitió), pretendía o pretende controlar al Poder Judicial. A confesión de partes, relevo de pruebas.

“Ya una vez que (los) propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia; ya actúan más en función de mecanismos jurídicos”, refutó al inquilino de Palacio. ¿Calaron las declaraciones? Vaya Usted a saber. Lo cierto es que al final los ministros (como AMLO y Alejandro Moreno) también cambiaron de opinión.

[email protected]