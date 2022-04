Servidumbre de Morena atenta contra la vida de diputados

Facultad de legisladores es votar las iniciativas de reformas contitucionales * Mario Delgado y Citlalli Hernández, transgresores de la libertad legislativa y presuntos culpables de lo que les pase a diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión votó por la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador a la reforma eléctrica. La lección fue de enorme trascendencia nacional. Por primera vez, una iniciativa presidencial de reforma constitucional fue rechazada por la oposición.

Pocas veces se ha observado un quórum de esa magnitud. Como nunca, 498 diputados, de 500, concurrieron a emitir su voto en un escenario ideal de participación legislativa. Las otras dos diputadas dejaron de asistir porque una tenía permiso y la otra se encontraba indispuesta de salud. Morena, con todo y sus secuaces cómplices, de los 334 votos que Morena necesitaba apenas alcanzó 277, lo que quiere decir que se quedó a 57 votos de alcanzar el objetivo que se había propuesto Andrés Manuel López Obrador.

Como respuesta, el remedo de “líder”, Mario Delgado, y la amorfa Citlalli Hernández han propuesto instalar carpas, muros con las fotografías de los diputados y dirigirles toda una serie de improperios para tacharlos de traidores a la patria. Es el mismo lenguaje injurioso y provocador de López en contra de todos quienes no están de acuerdo con su trágico gobierno.

Todos los que están en contra de él son traidores a la patria, como si López encarnara la República y sus instituciones. Es el funesto intento de emular al rey francés Luis XIV: “El Estado soy yo”. Sólo que ni López es el Estado, ni es monarca y no tiene súbditos sino gobernados.

El ejemplo de López Obrador ha cundido entre sus súbditos. Así sucedió cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien sin ningún recato amenazó a su presidente Lorenzo Córdova: “Ya sabemos dónde vive y lo vamos a ir a buscar”. A la grave amenaza siguió un cortejo fúnebre en el que junto a sus seguidores cargaba un féretro en abierta amenaza de terminar con la vida del consejero presidente. Y todo ello auspiciado por López Obrador.

¿Traidores a la patria? Delito de tan extrema gravedad está regulado del artículo 123 al 126 del Código Penal Federal. En todo ese articulado no hay una sola mención de que un diputado se ubique en esa hipótesis penal por el solo hecho de haber votado en contra de una reforma constitucional, sujeta únicamente a intereses de Andrés Manuel López Obrador.



El argumento para votar en favor de la ley Bartlett era que bajaría el costo de la luz en beneficio de los usuarios de menores ingresos. No hay tal. López Obrador prometió que bajaría el costo del gas y el precio de las gasolinas cuando como candidato fustigaba a los gobiernos priístas y panistas de ineptos y corruptos.

El resultado en el gobierno de la 4T es que el gas y los combustibles para automotores han tenido un incremento en los precios como en ninguno de los gobiernos anteriores. Hoy ha quedado en evidencia que hay mayor corrupción en el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación que en las administraciones de sus antecesores de cualquier signo partidario.

Independientemente de la corrupción en su círculo más cercano, han quedado al descubierto las corruptelas de su hijo José Ramón, con la casa gris en Houston, Texas, y sus hermanos Pío y Jesús Martín, pillados cuando reciben dinero clandestino para supuestos actos de campaña. Hoy protegidos por Alejandro Gertz Manero y la ministra Jazmín Esquivel Mossa desde la más alta tribuna jurisdiccional del país, al revocar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para entregar al INE el expediente de Pío (pillo) López.

Es por ello que los más célebres y serviles colaboradores de López Obrador se han prestado para continuar con la política de agresiones instrumentada desde las mañaneras por quien se dice Presidente de la República. Recordemos que el púlpito de Palacio Nacional ha servido para fustigar a críticos y opositores.



Desde ahí se incita a la violencia en contra de periodistas, y como resultado ocho de ellos fueron asesinados en los tres primeros meses de 2022. La suma de asesinatos para acallar las voces de los defensores de derechos humanos alcanza la alarmante cifra de 35 ejecuciones, lo mismo que los ambientalistas, a los cuales López Obrador llama seudoambientalistas por criticar los atentados en contra de la flora y la fauna en el anticipado fracaso del Tren Maya.

Han aparecido ya los primeros resultados del discurso beligerante de Mario Delgado y Citlalli Hernández. Diversos diputados de la oposición han sido amenazados por haber votado en contra de la reforma eléctrica lopezobradorista. Es un resultado similar al que ha ocurrido con periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza reconvino a López Obrador para que detuviera su postura de agresiones y descalificaciones contra el periodista Carlos Loret de Mola. Textual dirigió mensaje a López Obrador: “Si algo le sucede a Carlos Loret de Mola a ti te hago responsable de lo que pueda pasar”.

Similar a esa sentencia, hoy puede dirigirse en los mismos términos a Mario Delgado y Citlalli Hernández: “Si algo le pasa a algún diputado, los responsables por incitar a la violencia física y verbal serán Delgado y Hernández”… y es que ya aparecieron grupos de ciudadanos que amenazan con buscar a los diputados que votaron en contra de la “ley Bartlett”.



Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, es cómplice y comparsa de Mario Delgado y Citlalli Hernández. Viola flagrantemente el artículo 61 de la Carta Magna al no velar por la seguridad y el fuero legislativo de los diputados: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los mismos…” Y un voto es la opinión personal de cada diputado.

Así es como la servidumbre de Morena interpreta el texto de mayor rango en el derecho mexicano para agradar al jefe: “Y no me vengan con que la ley es la ley”. Al diablo pues con las instituciones.

Como respuesta para minimizar su derrota en la Cámara de Diputados, López Obrador inventó la nacionalización del litio. Es una farsa y un engaño. El litio siempre ha sido nacional y es diferente a que esté concesionado. Tan es nacional que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el suelo y el subsuelo corresponden originariamente a la nación y el Estado tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares constituyendo la propiedad privada. ¿De dónde saca entonces López Obrador de que va a nacionalizar lo que es de la Nación?



Si se trata de retirar las concesiones a particulares, entraña una grave amenaza para la producción de litio para cuando no se tiene la tecnología y el capital para explotarlo en condiciones de competividad con otros países.

El ejemplo de Bolivia, Chile y Argentina es ilustrativo. Mientras en Bolivia el Estado se hizo cargo de la explotación del litio, ésta terminó en un rotundo fracaso, en cambio Chile y Argentina que sometieron a licitación su explotación aumentaron la producción.

Ahora viene la segunda parte de la comedia. López Obrador prometió que pasada la revocación de mandato, mandaría una iniciativa de reforma electoral para desaparecer al INE. Terminará derrotado otra vez. Ampliaremos…

