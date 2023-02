Sentidos y bien perdidos

Al final de cuentas, siempre sale ganando la alcaldesa de la Cuauhtémoc * El operativo del jueves pasado, una muestra de que la mandataria capitalina ya ve perdida la Ciudad de México… y puede también ser derrotada en la elección presidencial * “De mujer a mujer te digo: tú conmigo no puedes, te la voy a volver a ganar”, el mensaje de Cuevas a Sheinbaum

GALIO GUERRA

Una prueba más de que Morena ya da por perdida la Ciudad de México se dio la noche del pasado jueves cuando, con la excusa de una denuncia ciudadana, el secretario de la Contraloría General capitalina, Juan José Serrano, se presentó en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc para asegurar trece cajas con presunta “propaganda negra” contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

La principal acusada, y contra quien iba dirigido el excesivo operativo -obvio-, fue la alcaldesa Sandra Cuevas, quien ha sido convertido en el némesis de Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe mencionar, estimados todos, que la capital del país no se encuentra en tiempos electorales, por lo que no se puede configurar un delito de dicha índole.

Además, llama mucho la atención el bárbaro despliegue policiaco para asegurar trece cajas con presuntos panfletos. ¿Acaso los policías de la SSC, encabezada por Omar García Harfuch, no tiene nada mejor que hacer?

Casi doce horas después la SSC-CDMX tuiteó su respuesta: “La #SSC informa: Ayer, en @AlcCuauhtemocMx, 132 policías de @SSC_CDMX fueron desplegados para resguardar a los trabajadores y la población que se encontraba en la zona, debido a la llegada de civiles que pretendían retirar evidencias y agredir a los encargados de las diligencias”.

O sea, de un operativo sorpresa a una coordinación exprés.

Ojalá así fueran para contener a la delincuencia.

Es de hacer notar que estamos hablando de un proceso administrativo, no de un proceso judicial.

El “sospechosismo” surge de la prontitud con que la Contraloría capitalina realiza un operativo sorpresa para asegurar trece cajas con papeles impresos con información referente a la jefa de Gobierno.

En imágenes transmitidas por varios medios de comunicación y redes sociales se pudo apreciar lo que la mayoría llamaría “volantes” y una que otra lona de regulares dimensiones con textos (nada que no sea cierto) referentes a la administración de la Sheinbaum. ¿Dónde está el delito?

Por la mañana del viernes el periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó al contralor Juan José Serrano y este funcionario lo mejor que pudo responder fue que dicho brutal operativo había sido como consecuencia de una denuncia anónima y no supo responder qué tipo de delito se estaba configurando.

Ya entrada la madrugada del viernes la alcaldesa Cuevas, junto con sus pares panistas Santiago Taboada, de Benito Juárez, y Lía Limón, de Álvaro Obregón, dieron un mensaje a los medios en la explanada de la demarcación.

Sandra Cuevas le mandó un mensaje directo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: “De mujer a mujer te digo: tú conmigo no puedes, te la voy a volver a ganar”.

Al preguntarle los medios de comunicación que cuál era el delito que estaban denunciando, Cuevas señaló: “Efectivamente nosotros no cometimos ningún delito, de eso estoy mil por ciento segura; al final, así hubieran volantes, los que quieran miles de volantes, eso no justifica el delito que cometió el fiscal de Cuauhtémoc, la contralora de Cuauhtémoc, el contralor de la Ciudad de México, porque privaron de la libertad, y ese es el delito, privaron de la libertad a todas las servidoras y servidores públicos que estaban en la Dirección General de Desarrollo Social, gente sindicalizada; aquí está la compañera, gente de estructura.

“Pero además violentaron el Artículo 16 y 14 Constitucional, les vuelvo a decir, son gente que no está preparada, no está estudiada, violentaron la Constitución, sin notificación entraron a una oficina a revisar y amenazan con venir mañana, que vengan las veces que quieran, nos tiene sin preocupación alguna, esos volantes que ellos dicen que encontraron yo jamás los vi, yo no bajo o al menos hoy no bajé a la Dirección General de Desarrollo Social”.

El alcalde Taboada manifestó que la alcaldesa Cuevas: “no está sola, venimos a respaldarla: fue excesivo el operativo y la violencia con la que llegaron, porque en 5 años causalmente el contralor nunca había entrado a una alcaldía”.

Apuntó: “Qué gran casualidad que estaban cerca de 300 granaderos, y sin oficio de por medio, llegaron a hacer supuestamente un operativo. Aquí estamos: vamos a dar la batalla, y nos van a seguir persiguiendo porque están perdiendo la Ciudad de México”.

Para nadie es un secreto la rivalidad entre Cuevas y Sheinbaum luego de que la primera ganara en las urnas “la joya de la corona”, la alcaldía Cuauhtémoc, a Morena, representada nada más ni nada menos que por la maquiavélica pareja conformada por la exdelegada Dolores Padierna y el “señor de las ligas”, René Bejarano. Y esto todavía no empieza.

COLEGIO DE NOTARIOS Y EDOMEX, COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO: ALFREDO DEL MAZO

Durante la toma de protesta de los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza instó al gremio notarial a trabajar en coordinación e iniciar este nuevo ciclo asumiendo el compromiso con la protección del Estado de Derecho, el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y el bienestar de la sociedad del Estado de México.

“Hoy que iniciamos una nueva etapa en la historia del Colegio de Notarios, refrendemos la responsabilidad que esta institución comparte con quienes servimos a la ciudadanía. Iniciemos juntos este nuevo ciclo asumiendo nuestro compromiso con la protección del Estado de Derecho, el respeto a la ley, el desarrollo equitativo, y bienestar de cada familia mexiquense”, puntualizó.

Ante los nuevos miembros de este Colegio, cuya Junta Directiva será encabezada por Juan Castañeda Salinas, el dirigente mexiquense confió en que sabrán mantener los avances, el crecimiento profesional y el prestigio de esta institución.

En el mensaje que dirigió a notarias y notarios de las 201 notarías establecidas en la entidad, el gobernador Del Mazo recalcó que, por su confiablidad, transparencia e imparcialidad, este gremio es legítimo representante de los intereses jurídicos de las familias, en el marco del diálogo, la fe pública y la mediación cívica.

En el Estado de México, refirió el mandatario, existe una estrecha colaboración entre la administración estatal y el gremio notarial, ejemplo de ello son las 144 Caravanas por la Justicia Cotidiana, donde 48 notarios brindaron 4 mil 500 asesorías, registraron operaciones de compra-venta y otorgaron sucesiones, cancelaciones de hipotecas y más de 3 mil 400 testamentos.

“La generosidad de los notarios permitió que estas familias obtuvieran documentos de la mayor importancia casi en forma casi inmediata y de manera gratuita, lo que constituye un importante servicio social que hoy reconocemos”, externó.

Añadió que la sociedad cuenta con el respaldo del Colegio de Notarios, cuyos integrantes realizan su labor con dedicación y profesionalismo, respondiendo a la confianza que la ciudadanía les otorga como depositarios del cumplimiento de cada acto legal.

Como parte del trabajo con las mejores prácticas en el ámbito público, Alfredo Del Mazo refrendó su compromiso de no ampliar la cantidad de notarías en el Edomex durante su gestión, como muestra de respaldo al prestigio de este gremio por parte de su administración.

En este acto, realizado en el Auditorio del Instituto de Estudios Notariales del Estado de México, en Toluca, Alfredo Del Mazo dio la bienvenida a la nueva Mesa Directiva del Colegio, y reconoció el trabajo de la Junta Directiva saliente, a cargo de Rosamaría Montiel.

“Doy la bienvenida a la nueva junta que encabezará el licenciado Juan Castañeda Salinas, que además su experiencia, tanto en el ámbito del sector público como en el trabajo al frente del notariado y en los tres consejos directivos anteriores, estamos seguros que fortalecerá el trabajo de este gremio en todo el Estado de México y, reconociendo además su trayectoria como servidor público y también como notario”, expresó.

PRIÍSTAS NO CAEREMOS EN JUEGOS SUCIOS NI EN DESCALIFICACIONES: ALEJANDRA DEL MORAL

La precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, enfatizó que los militantes del tricolor no caerán en juegos sucios ni en descalificaciones.

“Quiero pedirles que me acompañen, que me acompañen en el trabajo; que me acompañen en la batalla; que me acompañen en el acercamiento con la gente”, llamó a la militancia en Tepetlaoxtoc.

Del Moral Vela, quien también se reunió con militantes de Axapusco, señaló que el PRI ha demostrado que puede, que quiere y que tiene con qué y reiteró que los priistas mexiquenses siempre van hacia adelante y nunca se rajan, porque son mujeres y hombres valientes que saben enfrentar las dificultades y salen airosos de ellas.

“Demostramos que el PRI puede, el PRI quiere y el PRI tiene con qué”, expresó.

La precandidata tricolor destacó que el del PRI es un proyecto que no divide, sino que une, y no hay duda de que, cuando la causa y la meta es ayudar a la gente como una convicción y no como tema ideológico, es porque se están haciendo bien las cosas.

“Hoy me estoy reuniendo con priístas y esta precampaña para mí es muy importante porque nosotros no buscamos ni divisiones ni confrontaciones. No queremos dividir al Estado de México, todos los mexiquenses podemos vivir en esta tierra con diferencia de pensamiento, pero no nos queremos divididos”, finalizó.