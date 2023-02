Karen Quiroga, protegida de Los Chuchos

Determina TEEM que no incurrió en actos anticipados * El coordinador de los diputados panistas insistió que no permitirán que Morena intente hacer del tema de la Constitución del estado, un asunto con fines políticos, porque en el Congreso mexiquense no sé avalarán ocurrencias ni caprichos

Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados panistas en el Congreso mexiquense, nuevamente queda limpio de la clásica “guerra sucia” que busca afectar su imagen.

Esto viene a colación porque el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinó que el diputado local panista Vargas del Villar no incurrió en actos anticipados de campaña, ni en promoción personalizada.

Y es que el partido Morena presentó procedimientos especiales sancionadores contra el diputado local panista y su partido, por presunto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, derivados de videos en Internet y de la colocación de espectaculares en la entidad mexiquense y en la Ciudad de México.

En sesión del viernes pasado, el Pleno del Tribunal consideró que no se actualizaron las irregularidades denunciadas, pues de la composición gráfica de los espectaculares no se advirtió la solicitud del sufragio a favor o en contra de alguien.

El TEEM consideró que en los espectaculares de Enrique Vargas hubo una estrategia publicitaria de la revista Mundo Ejecutivo, cuyo contenido se aboca a temas de economía, finanzas, salud y otros; por lo cual las imágenes difundidas y los espectaculares fueron parte de un ejercicio periodístico, de la libertad de expresión y acceso a la información realizado por un grupo editorial para comercializar su producto.

Además, determinaron que no hubo elementos para concluir que para la promoción de los anuncios de Vargas se usaron recursos públicos y los enlaces electrónicos fueron parte de un ejercicio periodístico, pues se trataron temas variados, por lo cual no se destacó ninguna plataforma electoral, ni propuesta de campaña, ni la solicitud de un apoyo directo hacia alguna fuerza.

En concreto: El Pleno declaró inexistentes las irregularidades denunciadas.

Y A TRABAJAR COMO SIEMPRE: REITERA QUE NO SE APROBARÁ UNA NUEVA CONSTITUCIÓN EN EL EDOMEX

Ya se sabe que Vargas del Villar es un funcionario de trabajo y que se conduce en pro de los mexiquenses… y como tal reitera que el proyecto de una nueva Constitución en el Edomex no pasará, toda vez que se trata de un documento hecho a modo y a capricho de un partido político.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado de México dijo esto ante el anuncio de que el documento será entregado a la Cámara de Diputados en febrero próximo.

El legislador panista destacó que siendo un tema de alta relevancia, no se puede ver de manera parcial, obedeciendo intereses partidistas.

Recordó que el supuesto parlamento ciudadano que la fracción de Morena realizó, solo se trató de reuniones de diversos actores políticos para disfrazar su farsa y tratar de posicionar a quien entonces aspiraba a la candidatura al gobierno del estado de México.

“Es por ello que reiteró que la fracción parlamentaria del PAN no avalará un ‘marco legal´ a modo de un partido”, advierte.

Vargas del Villar puntualizó que una nueva Constitución para el estado debe revisarse de manera seria y con expertos en los temas y no, a través de un supuesto ejercicio de Parlamento Abierto, el cual la ciudadanía no conoció y mucho menos participó, salvo los grupos afines a Morena.

El coordinador de los diputados panistas insistió que no permitirán que los del partido guinda intenten hacer del tema de la Constitución del estado, un asunto con fines políticos que no les va a resultar, porque en el Congreso mexiquense no sé avalarán ocurrencias ni caprichos.