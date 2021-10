PRI, acorralado por el Presidente

Conoce la verdadera historia del “abrazo de Acatempan” * Quién no ha abrazado a aquél con quien no comulga, sólo por completar el expediente

POR GALIO GUERRA

Antes que nada, déjenme decirles que no soy maestro de historia, historiador, negociador, lavador de recuerdos bíblicos, pescador de hombres ni nada que se le parezca.

Quiero aprovechar, eso sí, estos días que no son de guardar, como hubiera dicho el buen Monsi, sino que están llenos de celebraciones, de ensueños, de añoranzas y mentiras. Porque a los mexicanos nos gusta que nos engañen, que nos mientan, que nos vendan espejitos en los que nos veremos como lo que no somos.

Escribo lo que escribo porque es lo que recuerdo de mis pasos por las aulas. Mi maestra de sexto, la maestra Yolanda, ¡qué linda era, con sus peinados como Torre Eiffel!

Escribo lo que escribo no porque se me venga a la mente nada más porque sí. Lo escribo porque es lo que este cerebrito -que se ha de comer el Alzheimer alguna vez- todavía logra sacar de algún anaquel de la historia.

Recuerdo al maestro Isidro, de quinto año. Abogado, según él, que ponía a dos mastodontes con cinto en mano para aplacarnos a cintarazos cada que alguien se atrevía a interrumpir su sueño.

Litigaba por las mañanas y descansaba por las tardes “dándonos clases”.

De esos años, entre quinto y sexto de primaria, recuerdo lo que nos decían los maestros. Bueno, no textualmente porque ya la mente me falla, pero sí lo que considero esencial. El maestro Isidro y la maestra Yolanda me decían que Agustín de Iturbide había sido un “impostor” (aquí he de reconocer que no recuerdo quién de los dos nos los dijo, y con esa palabra), porque pasó de ser un cazador de insurgentes al “gran consumador de la independencia”. Háganme ustedes el favor.

Todos, sí, no nos hagamos, tenemos al “abrazo de Acatempan” como el primer gran acto de traición en nuestra historia independentista.

Quién no ha abrazado a aquél con quien no comulga, sólo por completar el expediente. Eso, exactamente eso, es lo que le pasó a Vicente Guerrero, cuando el susodicho le mandó la carta para que se rindiera y éste mejor le propuso una alianza para acabar el enredo.

De ahí vino el famoso “abrazo de Acatempan” y todo lo que él conllevó. Centenials, milenials, o cualesquieras etiquetas que ustedes gusten llevar, déjenme les digo que Agustín de Iturbide no era un independentista como Hidalgo y Morelos, sólo por mencionar a algunos, sino un cazaindependentistas que tuvo la suerte de estar en el lugar y en el momento adecuados.

Agustín de Iturbide le propuso a Vicente Guerrero, según declara la Secretaría de la Defensa Nacional, que “con la muerte del cura José María Morelos y Pavón en 1815, la lucha por la independencia pareció decaer, ya que sólo quedaban movimientos aislados, como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

Por su parte, en España el Rey Fernando VII sostenía una lucha en contra de los liberales que habían apoyado la Constitución de Cádiz, por lo que en 1820 éstos se levantaron en armas y lucharon para que se reconociera dicha Carta Magna; ante esta situación el rey español tuvo que aceptar el establecimiento de la Constitución y de las Cortes, con voz y voto, haciendo que en los territorios de la Nueva España los criollos retomaran la lucha por la Independencia de México.

El coronel Agustín de Iturbide trató de derrotar a Vicente Guerrero sin éxito, por lo cual le propuso una alianza para lograr la Independencia, el insurgente Guerrero aceptó para obtener la autonomía absoluta de España.

En febrero de 1821 se reunieron en Acatempan, Guerrero, donde acordaron las bases del Plan de Iguala, en el que se estableció la declaración de Independencia, bajo la tutela de la Corona española, así como el respeto de la religión católica; para el cumplimiento de estos acuerdos se formó el Ejército Trigarante, sumándose nuevos caudillos al plan y obteniéndose nuevas victorias sobre las tropas del gobierno virreinal, que fortalecieron la independencia.

Finalmente, en agosto de 1821 se firmaron los tratados de Córdoba, en los que se estableció la Independencia de la Nación Mexicana, denominándose Imperio Mexicano, con un gobierno monárquico constitucional.

España no aceptó los Tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado Juan O’Donojú; ante esta nueva negativa, el Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando así por consumada la lucha de independencia, firmando al día siguiente el Acta de Independencia”.

Dicho lo anterior, les recuerdo lo que les dije en el título de esta colaboración, la Independencia de México fue la primera “concertacesión” en nuestro país porque no pasamos a ser un país independiente, sino un imperio bajo la égida de Fernando VII.

Este imperio sólo duró unos dos o tres años, y es vital porque dio paso a la república que somos. Vaya ironía, sólo por eso es importante.

FUNDACIÓN ALBERTO BAILLÈRES

Pero pasemos a otros temas más actuales y es que la pasada semana el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y la Fundación Alberto Baillères entregaron la reconstrucción de la Preparatoria No. 94 que ampliará su matrícula estudiantil en Ecatepec.

El Ejecutivo estatal reconoció la contribución de esta Fundación en la restauración de este plantel, afectado en 2017 por el sismo, y que podrá recibir hasta mil 200 alumnos.

Enfatizó que desde 2017, en el estado se ha llevado a cabo un proceso de recuperación de espacios educativos, culturales, deportivos, de salud o viviendas, y que desde el primer momento la Fundación Alberto Baillères puso a disposición su capacidad para colaborar en la reconstrucción.

Del Mazo refirió que el regreso a clases presenciales avanza en el Edomex y que a partir de este ciclo escolar han regresado más de 2 millones 800 mil alumnos en todo el estado, de una matrícula de 4 millones y medio de estudiantes.

INVERSIÓN DE 56 MDD DE HITACHI ASTEMO

Al encabezar la presentación de Proyectos de Inversión de Hitachi Astemo en el Edomex, el gobernador Del Mazo anunció que durante los próximos dos años esta compañía invertirá 56 millones de dólares para mejorar la seguridad industrial de sus plantas de Lerma, con lo cual contribuirá a crear 480 nuevos empleos.

En una reunión de trabajo con Joaquín Loose Doedter, presidente de Hitachi Astemo México, Luis Manuel Vallejo Rosas y Edmund Friedrich Petersen, directores generales de Operaciones y de Recursos Humanos de esta misma compañía, respectivamente, el mandatario estatal dio a conocer que Hitachi Astemo invirtió más de 97 millones de dólares en la mejora de equipos y procesos para fortalecer sus operaciones entre 2018 y 2020.

Especificó que, en sus tres plantas de Lerma, Hitachi Astemo emplea a más de 2 mil 700 personas que fabrican bombas de agua, balanceadoras, bobinas, válvulas, sensores, pistones, amortiguadores y casting para frenos, para armadoras como Nissan, Ford, Honda, General Motors, Mazda y Fiat Chrysler.

CLARA BRUGADA ‘YA SE VIO’

Al rendir su tercer informe de gobierno, la recién reelecta alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, contó con la presencia del secretario de Gobierno, Martí Batres.

Brugada señaló que aun con pandemia y menos recursos que la administración anterior, se desarrollaron obras y acciones nunca antes realizadas en la historia de Iztapalapa, para sacarla del rezago de 20 años en que la dejaron.

Martí Batres acompañó a Clara Brugada en su informe y aseguró que ella es la mejor alcaldesa del país y sus obras ya son conocidas por todos.

Funcionarios, legisladores y empresarios reconocieron el trabajo hecho en Iztapalapa.

Parece que echar arengas al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le rindió dividendos a la morenista que ya se sulibeyó.

Por cierto, qué mala jugada le dio el destino a la Sheinbaum que al tratar de justificar la beca del Conacyt que recibió su hija Mariana Imaz para estudiar su doctorado en el extranjero, le presentaron el video en el que López Obrador dice que “nada más van a estudiar al extranjero para venir a robar”. Ni modo, así se llevan.