Pernos, los ‘culpables’ de la tragedia de la Línea 12 del Metro

Obreros y trabajadores, los ‘chivos expiatorios’ * Antes, al menor incidente Morena exigía renuncias, reclamaba culpables y pedía cabezas, ahora calla… ¿acaso para proteger a Mario Delgado y a los presidenciables Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum? Ya casi medio año del suceso mortal y no hay responsables, sólo están en la mira pernos y vigas

POR GALIO GUERRA

La noche del 3 de mayo del presente año fue mortal no sólo para los usuarios de la Línea 12 del Metro que tuvieron la “mala suerte” de transportarse en ese momento, sino también para todos los capitalinos en particular y todos los mexicanos en general.

La dantesca imagen de una “ballena” derribada dio, de inmediato, la vuelta al mundo.

La Línea 12 del Metro, la Línea Dorada, la única construida hasta entonces por un partido de izquierda, el de la Revolución Democrática, yacía como un gigante derribado, como un gigante que en su interior llevaba 26 cadáveres.

Pero entonces, al contrario de otras ocasiones en que al menor incidente el Movimiento Regeneración Nacional exigía renuncias, reclamaba culpables y pedía cabezas, ahora calló. No era para menos, el primer Metro férreo de la Ciudad de México fue construido cuando Marcelo Ebrard, actual canciller, era jefe de Gobierno y Mario Delgado, hoy dirigente nacional de Morena, era su secretario de finanzas.

Para acabarla, hoy la jefa de Gobierno de la Ciudad de México es Claudia Sheinbaum, la favorita de Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024.

Con estos elementos no es de extrañar que los gobiernos capitalino y federal se apresuraron a decir que no era un “accidente” sino un “incidente”, como si el primero no fuera consecuencia del otro. Por eso es que han pasado casi seis meses de total impunidad en que los únicos culpables eran los “malditos” pernos que al no ser colocados de manera correcta dieron pie al “percance”.

El jueves pasado, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, y su vocero, el maestro Ulises Lara, ofrecieron una conferencia de prensa en la que, una vez más, culparon a la colocación deficiente de pernos, fatiga por distorsión y mala aplicación de la soldadura la tragedia.

En este punto Ulises Lara agregó que “el origen de la falla fue la instalación inadecuada de pernos… la presencia de falsa de fatiga en el diafragma central, el diseño inadecuado, una vez desgarrada la soldadura entre patín y alma se dio el colapso en cuestión”.

Pa’ pronto, “La falla fue súbita y ocurrió en 1.9 segundos”.

Godoy apuntó que “éste es el peritaje central; es independiente al del Gobierno de la Ciudad de México… es un peritaje independiente realizado por diferentes profesionistas, este dictamen forma parte de un proceso penal”.

Total que “si bien la falla que se registró fue súbita el colapso fue por los errores en su construcción”. Así o más claro.

La parte medular, la más importante del informe, indica que “todas las víctimas tendrán acceso a la información al momento que la presentemos ante el juez… el MP identificó a las personas imputables por los homicidios y lesiones. La FGJ solicitará en unas horas audiencias en contra de personas físicas, el juez citará a las personas físicas y morales, se procurará que el caso sea apegado al debido proceso”.

Ojalá sea verdad, aunque lo dudo, pues los verdaderos culpables gozarán de impunidad mientras que los obreros, una vez más, serán “chivos expiatorios”.

DESTACAN CAPACIDADES DE LA FGJEM

Amigos míos, sabían ustedes que la Fiscalía General de Justicia mexiquense ocupa el primer lugar a nivel nacional en determinación de carpetas de investigación con un 66.6 por ciento del total de asuntos iniciados. ¿Sí-no? Yo tampoco, pero lo supe al estar atento a la Glosa del Cuarto Informe del gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Además, fíjense ustedes, también la Fiscalía tiene excelentes resultados en cuanto se refiere a órdenes de aprehensión solicitadas, ordenadas y cumplidas, y en la obtención de sentencias condenatorias dictadas en juicio oral.

Alejandro Gómez Sánchez, fiscal mexiquense, compareció ante la LX Legislatura Estatal como parte de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Del Mazo y destacó avances en las capacidades operativas y procesales de la institución que encabeza.



Rindió un informe en el que dio a conocer los resultados obtenidos en materia de procuración de justicia en el periodo que comprende de enero a septiembre de 2021, en los ejes de Incidencia Delictiva, Violencia de Género, Litigación, Operatividad y Resultados, Coordinación General de Servicios Periciales, Mejora Institucional, y Acciones derivadas de la Contingencia generada por el Covid-19.

PARQUE DE LA CIENCIA FUNDADORES

De manteles largos se encuentran los mexiquenses, principalmente los avecindados en Toluca, pues el gobernador Alfredo Del Mazo inauguró el Parque de la Ciencia Fundadores.

Mire usted, estimado lector, uno de los principales atractivos de este parque será su nuevo planetario, primero en el Estado de México, y que en una pantalla de 360 grados proyectará documentales de ciencia, astrología, medio ambiente, entre otros temas.

El Ejecutivo estatal indicó que este proyecto nació hace más de año y medio, y que entre sus propósitos están recuperar las áreas verdes, los espacios culturales y la actividad turística en el centro de la capital, al tiempo de brindar un sitio óptimo para la recreación de las familias.

Este parque -sin duda alguna, amigos- es una obra que se convertirá en un símbolo de identidad para los habitantes de la ciudad de Toluca. Ah, déjenme les digo, nada más para que se den una idea, cuenta con una superficie de 24 mil metros cuadrados,

El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, destacó la importancia de esta intervención al señalar que su apertura es una fecha histórica y motivo de orgullo para los toluqueños, por lo que reconoció al gobernador estatal por impulsar la construcción de este proyecto.

REVOCACIÓN DE MANDATO DE AMLO

El domingo 1 de julio de 2018 los mexicanos asistimos, fuimos parte, a una jornada electoral histórica. Histórica no sólo por la cantidad de votos que obtuvo el candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Nada más 30 millones de sufragios en su favor, lo que le dio el triunfo, sino también por la cantidad de puestos de elección popular que estaban en juego y por el tsunami color vino que arrasó con todos los demás partidos.

Estudiosos y analistas políticos dijeron después que esos comicios habían estado alimentados por la frustración y el hartazgo. Que los mexicanos fuimos a las urnas no para apoyar a uno, sino para rechazar a otro. Lo cierto es que 30 millones de mexicanos votaron por un Presidente de cinco años y diez meses, y no por uno de tres años.

Mismo proceso que el ocurrido en Baja California, donde el morenista Jaime Bonilla fue electo para un periodo de 36 meses, y por más que intentó ampliarlo a seis años, tanto electores como legisladores le señalaron que tenía que cumplir con lo votado.

Bueno, pues de ese ejemplo, queridos amigos, pasemos al caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue elegido, como decíamos antes, para un periodo de cinco años diez meses, por lo que deberá entregar la faja presidencial a quien lo suceda -sea quien sea- el 1 de octubre de 2024, porque para eso fue electo.

Treinta millones de mexicanos por eso votaron, así que un proceso de revocación de mandato es -con perdón de ustedes- una verdadera vacilada porque nadie sufragó por eso. ¿O sí, usted votó en 2018 por una presidencia recortada, verdad que no? Y si el supuesto se diera, ¿sabe usted quiénes determinarán al nuevo Ejecutivo federal? Pues los diputados de Morena y sus aliados, que para eso son mayoría. ¿Y saben ustedes a quién pondrían? Pues a otro morenista si ese fuera el caso. Ahora bien ¿saben ustedes qué pasaría si se diera la revocación? ¡Ni pensarlo! Mejor ya dejen de hacer payasadas y pónganse a trabajar en serio, que para eso los votaron.