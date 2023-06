No tiene límite la sed de venganza de Cuitláhuac García

Ordenó la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández * El gobernador de Veracruz es un transgresor de los derechos humanos, de la legalidad y del orden constitucional * ¿Acaso alguien olvida el caso de José Manuel del Río Virgen?

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 16 de junio fue detenida la jueza Angélica Sánchez Hernández, por instrucciones del sátrapa gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Los delitos imputados a la juzgadora son contra la fe pública y tráfico de influencias.

En un acto atentatorio a los derechos humanos de la acusada se le negó seguir su proceso en libertad, en abierta transgresión a la legalidad y al orden constitucional.

En cualquier Código Penal de la República, todos los delitos cometidos por servidores públicos son considerados no graves.

En el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández se pasó por encima de todas las disposiciones que le daban la posibilidad de la libertad inmediata.

El Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata con absoluta claridad cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: “Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, violencia grave con armas de fuego y explosivos, contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, es más específico y exhaustivo en la enumeración de los delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa: “Genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y pornografía en personas menores de 18 años, y de aquéllos que no tengan la capacidad de comprender el hecho”.

Es evidente que la conducta de la jueza no se adecua a alguna de estas hipótesis penales y por lo tanto debería de estar en libertad y no sujeta a prisión preventiva.

Lo lamentable es que para justificar su encarcelamiento, se recurre a trampas legales que la Constitución determina.

El Artículo 19 establece que cuando el acusado pueda evadirse de la acción de la justicia se justifica un acto tan detestable, condenado ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha recomendado al Estado Mexicano desechar de la Constitución la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

Ninguno de los dispositivos para la prisión preventiva es aplicable a la jueza Sánchez Hernández, con 25 años en el servicio público, a la vista de todos y con permanencia por más de 30 años en domicilio cierto y conocido.

Pero se trata de satisfacer la ominosa y deplorable voluntad de Cuitláhuac García.

Sólo que el proceder del déspota zafio y desenfrenado Cuitláhuac García fue más allá. En otra abierta agresión de los derechos humanos, de la Constitución y de la ley, impidió la publicidad del juicio penal en contra de la jueza, considerada más como enemiga que transgresora de la ley.

El Artículo 20 de la Carta Magna que Cuitláhuac García juró cumplir y hacer cumplir textual ordena: “La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública. Se juzgará en audiencia pública por un juez o tribunal para determinar si una persona es culpable o no”.

El mismo dispositivo establece que la publicidad sólo podrá restringirse, excepcionalmente, por razones de “seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existan razones fundadas para impedir la publicidad”.

En el mismo sentido, el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales previene: “Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes, sino también el público en general con las excepciones previstas en este Código”.

En su artero proceder, Cuitláhuac García ordenó que nadie podía tener acceso a la audiencia a la que de antemano la jueza Angélica Sánchez Hernández sería condenada a un año de prisión preventiva. Ni su familia, ni los seis defensores adscritos al Instituto de la Defensoría Pública Federal, así como tampoco el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en grave violación a Tratado Internacional en materia de derechos humanos.

Todo un atraco a las instituciones democráticas republicanas y al Estado de Derecho. El frágil argumento del delincuente veracruzano es que los artículos 64 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan los casos de excepción para impedir la publicidad de las audiencias. Falso y mentiroso Cuitláhuac, en el caso específico de la jueza Angélica Sánchez Hernández para consumar una venganza.

El Artículo 64 repite lo que ha hemos señalado como casos de excepción contenidos en el Artículo 20 Constitucional.

Según la deformada percepción de Cuitláhuac, la jueza es un peligro para la seguridad nacional, la seguridad pública, los secretos oficiales y el normal desarrollo sexual y psicológico de los menores. Todo un catálogo de desviaciones e impunidades con tintes de represión.

Con respecto al artículo 218, dispone que los registros de la investigación, todos los documentos de cualquier contenido o naturaleza, los objetos, registros de voz e imágenes son estrictamente reservados y únicamente las partes pueden tener acceso a los mismos.

Sin embargo, el imputado y su defensor pueden imponerse de ellos, cuando el acusado se encuentre detenido, sea citado a comparecer o sujeto de un acto de molestia. A partir de ese momento ya no podrá mantenerse en reserva ningún registro para el imputado y su defensor, y por lo tanto es ilegal cancelar la publicidad de las audiencias.

Sólo que el falaz Cuitláhuac buen cuidado tiene de no mencionar como se define el acto de molestia en términos del artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión”.

Si en algo se ha excedido el represor Cuitláhuac García es en la vejación continua en contra de quien permanente y premeditadamente se le han violentado sus derechos humanos. Desde su detención en la Ciudad de México por la Guardia Nacional, su traslado inexplicable a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía capitalina, la negativa de conceder el beneficio de la libertad y de la audiencia pública del caso.

Pero Cuitláhuac es responsable de otros agravios graves a la constitucionalidad, la legalidad y de respeto a los derechos humanos. En su ánimo de venganza no tiene límite. El artículo 113 del Código Nacional invocado, exige como derechos fundamentales del imputado: “A no ser expuesto a los medios de comunicación y a no ser presentado ante la comunidad como culpable”.

Consta públicamente que Cuitláhuac se ha dedicado a denostar y a injuriar públicamente a la jueza. Sin límite en uso y abuso del poder. Pero, además, asume funciones estrictamente jurisdiccionales.

Un gobernador está impedido para opinar sobre los juicios seguidos ante otro Poder y Cuitláhuac pasa permanentemente por encima de la ley.

Ni siquiera el juez está facultado para ventilar públicamente el estado de un proceso, mientras el acusado sea considerado inocente como lo tutela el Artículo 20 de la ley Suprema de la Nación.

Sólo que a Cuitláhuac García únicamente le interesa congraciarse con Andrés Manuel López Obrador.

Su conducta se inscribe dentro del cúmulo de agresiones al Poder Judicial Federal. Recuérdese la presencia de Cuitláhuac, en calidad de esbirro, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en abierta amenaza a la vida de los ocho ministros disidentes y el mensaje funesto de los ataúdes para cada uno de ellos.

Es el cómplice ideal de López Obrador para demostrar, ante la ciudadanía y el electorado, la necesaria reforma al Poder Judicial por encontrarse “podrido y al servicio de los conservadores”, con el cuento lopezobradorista de que la Corte se ha convertido en un Supremo Poder Conservador. Grande falacia fuera de contexto histórico y necesario de aclarar en próxima entrega.

En realidad es un mensaje amenazante en contra de los jueces y magistrados locales y federales que no se sometan a las consignas del poder.

Cuitláhuac ya recibió su recompensa. En un atentado a la dignidad y de respeto a los veracruzanos, López Obrador lo ha calificado como el mejor gobernador de todos los tiempos. Es el sello autoritario e irresponsable de la Cuarta Transformación.

Por lo menos con su actuar y su pésima retórica Cuitláhuac hace honor a su nombre. En náhuatl quiere decir excremento seco. Ampliaremos…

