Los que no votaron por AMLO no se equivocaron

Un cuento de nunca acabar las agresiones diplomáticas de López Obrador * La actitud del Presidente es un atentado a la soberanía de los Estados, violatoria de la Constitución de México y a la histórica Doctrina Estrada

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Andrés Manuel López Obrador es todo un personaje de las ofensas, los insultos y las descalificaciones. Así lo ha demostrado en sus diatribas en contra de los gobiernos de España, Panamá, Estados Unidos, y, desde luego, su blanco favorito: la prensa libre y los críticos independientes a los que ha proferido toda clase de insultos. El resultado, seis periodistas asesinados en este apenas joven 2022.

La última trasnochada de López Obrador en una de las mañaneras, la dio cuando fuera de contexto y sin alguna justificación, argumentó la necesidad de hacer una pausa y distanciar las relaciones político-económicas que se crearon durante las dos últimas décadas, entre empresarios españoles en contubernio con gobiernos mexicanos.

La razón de su pronunciamiento, según López Obrador, es que en los últimos tiempos del periodo neoliberal, empresas españolas como Iberdrola y Repsol abusaron del país y del pueblo de México.



Si ambas abusaron de las concesiones que gobiernos mexicanos anteriores otorgaron en su favor, lo procedente es iniciar las acciones legales correspondientes. De no proceder jurídicamente el Presidente, de nuevo cae en el descrédito de acusar sin fundamento y automáticamente lo convierte en cómplice de lo que hoy tanto critica.

Andrés Manuel es Presidente de México y no ha medido todavía el peso que tiene una declaración presidencial. Lo que él manifestó como un acto de corrupción, inmediatamente se le tomó como el antecedente de ruptura de las relaciones diplomáticas con España. Qué necesidad de salir, atajar y aclarar que no hay alguna ruptura. Diría simplemente: “Se trata de hacer una pausa”.

Esta explicación y nada es lo mismo, como si los actos de corrupción entre funcionarios mexicanos y trasnacionales españolas fueran motivo suficiente para llegar a extremos de ruptura.

Mientras López no actúe legalmente, su denuncia es casi anónima. Pero antes de hablar debe de recordar -o tal vez saber- que España tiene invertidos en México 70 mil millones de euros (algo así como un billón 600 mil millones de pesos) en poco más de 6 mil empresas y viven en territorio nacional 170 mil españoles.

Pobre México con esos desplantes sin sentido, en los que el pueblo nada tiene que ver por estos exabruptos lopezobradoristas. Hay una razón que podría explicar la lamentable actitud presidencial. El 10 de noviembre de 2007, en Santiago, Chile, en la Cumbre de Iberoamérica, el rey Juan Carlos de Borbón se dirigió al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para espetarle: “¿Por qué no te callas?”.



En respuesta el dictador “bolivariano” decretó la congelación de las relaciones con España, sin consultar al pueblo venezolano, hasta que España ofreciera una disculpa a Venezuela. Admirador de Hugo Chávez, López Obrador adoptó la misma actitud insolente de su homólogo. Los parecidos en la forma de conducirse guardan un estrecho paralelismo.

El 26 de marzo de 2019, AMLO exigió al gobierno de España disculparse ante México por la conquista de hace 500 años y los 300 de la Colonia. ¿Acaso López esperaba que España le dijera “Sí Presidente, discúlpenos por tantos abusos y atropellos”? Sólo en una mente desequilibrada puede concebirse un reconocimiento de ese tamaño y sin sentido de lo ocurrido hace cinco siglos.

Pero López Obrador fue más allá en sus intentos de lograr el mea culpa español. Con absoluta insolencia y falta de respeto envió una carta al rey Felipe VI de España en la que textual reclamaba: “Presentar disculpas por la conquista e iniciar una nueva etapa de reconciliación”. Evidentemente su misiva quedó sin respuesta.

Por si no lo sabe hay que recordarle al Presidente que el rey de España es jefe de Estado y no jefe de Gobierno a quien correspondía responder. El gobierno español lamentó profundamente la publicación de una carta sin sentido y rechazó con toda firmeza los argumentos de un Presidente fuera de tiempo, de la historia y de las circunstancias tan diferentes de hace 500 años.



Es entonces necesario recordar que durante la guerra civil española, el gobierno del general Lázaro Cárdenas recibió a cientos, miles de españoles que huían de la dictadura franquista. No cabría imaginar al presidente Cárdenas y a su gobierno, argumentar el rechazo a otorgar protección diplomática a los refugiados españoles, bajo el insostenible argumento de que si España había abusado de México hacía 500 años, hoy (1939) nuestro país rechaza toda forma de protección internacional a los refugiados españoles.

Incluso México se solidarizó de tal manera con la segunda República española que fue uno de los 50 países parte de las brigadas internacionales que se alistaron para luchar en favor de los republicanos españoles.

El encargado de dirigir el contingente mexicano fue Felipe Garrido Llovera, hijo del real o supuesto comunista mexicano y fundador de las Camisas Rojas, Tomás Garrido Canabal, gobernador de Tabasco y paisano de Andrés Manuel.

El nombre de las brigadas internacionales de México fue el de Benito Juárez, como homenaje al gran reformador del Estado Mexicano, restaurador de la República y artífice de la consolidación de la Independencia, durante el siglo XIX, y al que tanto admira AMLO.

Para estar a tono con los gobiernos dictatoriales de Venezuela y Nicaragua, el Primer Mandatario también criticó severamente el bloqueo comercial impuesto desde hace 60 años por Estados Unidos a Cuba.

Calificó la actitud del gobierno norteamericano como criminal para defender la dictadura de la diarquía Fidel y Raúl Castro, y ahora en manos de Miguel Díaz-Canel, el títere impuesto por el heredero de la dinastía castrista Raúl Castro.

Las ofensas diplomáticas de López Obrador continuaron con la designación de Pedro Salmerón Sanginés, uno de los favoritos de Beatriz Gutiérrez Mueller como representante de México ante el gobierno de Panamá.

Por sus antecedentes de célebre acosador sexual en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el gobierno de Panamá, a través de su canciller Erika Mouynes, rechazó el nombramiento, el cual pretendió maquillarse con el cuento de que Salmerón había declinado la oferta del Presidente.



Otra vez Andrés Manuel incurrió en innecesarias ofensas a un país soberano, al calificar a la canciller panameña como la Santa Inquisición. Grave ofensa para defender a un acosador sexual y sin mérito alguno para representar a México ante un país extranjero.

Qué necesidad también de hacer intervenir al presidente Laurentino Cortizo y al ex presidente Ernesto Pérez Balladares para responder en tono severo al Ejecutivo federal: “La decisión del Presidente de México es decisión suya. Nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador. Somos respetuosos no solamente de México, si no de todos los países y exigimos respeto para Panamá”. Entiéndase que es una recriminación a López y no al pueblo de México.

La actitud del Presidente mexicano es un atentado a la soberanía de los Estados, violatoria de la Constitución de México y a la histórica Doctrina Estrada, obra de don Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores, del presidente Pascual Ortiz Rubio, que tanto prestigio dio a México en el mundo.

Esa tríada protege el célebre apotegma de la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención tan vulnerada por López Obrador. Ampliaremos…

[email protected]