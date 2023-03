Lo bueno, lo malo y lo feo de María Eugenia Campos Galván

Servil frente a EU, calladito ante mujeres y se entromete en asuntos de la UNAM * El humor del Presidente, y no las ideas, es lo que marca la agenda nacional; “así como dice una cosa, dice otra” • Por secuestro y asesinato de gringos en Tamaulipas, primero se mostró preocupado, pero después bravucón ante los EU • En un día hallan a yanquis, pero llevan años sin localizar a 110 mil compatriotas desaparecidos; sólo los buscan sus familias • Todo México escuchó el clamor feminista por justicia, respeto e igualdad, menos en Palacio Nacional donde sí hubo fiesta • Busca ahora López Obrador imponer rector en la Universidad

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Si tuviera que escoger una palabra para describir parte del carácter de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México sería esta: ¡VOLUBLE! Es un mandatario que “como dice una cosa, dice otra”. Y no es chiste. Todo lo contrario, se trata de algo serio y por eso llama la atención y preocupa.

Otros quizá puedan afirmar: “es candil de la calle y oscuridad de la casa” y no errarían. Pero tal vez algún especialista en el estudio de la personalidad humana podría diagnosticar que no hay nada de eso, sino que detrás del Ejecutivo federal hay una mente maquiavélica que no se equivoca en absoluto en lo que señala y transmite, sino que cada palabra está milimétricamente estudiada, aunque diga lo contrario y trate de disculparse por su manera tan atropellada que tiene para hablar. Estaríamos, en todo caso, ante un hipócrita, es decir, ante un actor que sabe cuándo ponerse una careta y cuando quitársela para colocarse otra.

Esa ha sido la realidad de nuestro amado México en lo que va del sexenio. En las Mañaneras, el tabasqueño exhibe de qué ánimo amaneció: de buenas o de malas; belicoso o tranquilo (quizá cansado de tanto pelear); propositivo o destructivo; grosero y pedante o relajado y tranquilo para recargar las pilas con miras a la tarde y el día siguiente. El humor del Presidente, más que las ideas, es lo que marca la agenda nacional. Eso lo saben y conocen muy bien sus familiares y colaboradores más cercanos. (Por cierto, todo lo descrito encaja también a la perfección si estuviéramos hablando de Claudia Sheinbaum, ¿qué no?).

A saber: primero observamos a un Presidente que enseguida se preocupó y doblegó ante los Estados Unidos de Norteamérica. ¿El motivo? El secuestro de los cuatro ciudadanos gringos. No era para menos. El tema fue más que delicado y lo sigue siendo, muy a pesar de que esas personas tengan antecedentes penales por pandillerismo y narcotráfico. Que conste que su historial delictivo se conoció días después.

Las escenas videograbadas en pleno centro de Matamoros, Tamaulipas, tal vez no sorprendieron a los mexicanos, ya que son cotidianas. Lo novedoso del hecho fue que las víctimas acribilladas, tratadas como animales al subirlas a una camioneta y después plagiadas eran yanquis. Se prendieron las luces de alarma en Palacio Nacional, pues se anticipaba una fuerte reacción del vecino país del norte. Y así fue. ¿Qué sucedió? Que el gobierno de México se puso a trabajar con todas sus corporaciones policiacas y en menos de 24 horas los rehenes fueron localizados, aunque dos ya estaban muertos. Así como lo leyó: ubicados en un día.

El Presidente López Obrador, en los hechos, le dio importancia a lo sucedido, lo que no sucede con masacres incluso peores a la descrita. La diferencia es que en estas últimas las víctimas son mexicanas y, además, es el pan de cada día. Las minimiza y sólo faltaría (no lo dude) que declare que “eso ya no es nota”. Peor aún: desde Palacio Nacional se acusó que los medios de comunicación habían exagerado lo acontecido. Recuerda cómo el tabasqueño manejó la idea de que detrás del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva había dos posibilidades: un autoatentado o una maniobra de los conservadores con el objetivo de desestabilizar su administración. ¡El colmo de los colmos! Al vincular la justicia yanqui a sus cuatro ciudadanos con el crimen organizado, salvó a AMLO de meter otra vez la pata. Bien pudo responsabilizar del hecho a sus rivales políticos, cuando en realidad los victimarios fueron miembros del Cártel del Golfo.

“Se actuó bien y pronto, pero los adversarios hicieron un escándalo”, resumió el Primer Mandatario al referirse a la reacción de políticos tanto de México como de Estados Unidos. “Es politiquería”, agregaría. Si hubiera sido politiquería barata, ¿por qué actuó su gobierno bien y pronto? Porque el tema era grave y eso ameritaba. Vamos, el Mandatario sí se preocupó y puso a trabajar a todo el aparato del Estado, y allí están los resultados.

Bien sabe el líder de la Cuarta Transformación que con los yanquis no se juega. ¿Una muestra? Cuando cumplió las exigencias de Donald Trump en materia de inmigración y vigilancia de la frontera norte por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. “Lo doblamos”, exclamaría el entonces presidente yanqui. El tabasqueño enmudeció y cumplió su tarea. Pues ante el secuestro de los cuatro y asesinato de dos de ellos, el tabasqueño se dobló o lo doblaron. Se asustó.

López Obrador no hizo nada excepcional, sino realizó la tarea que la correspondía. Vino luego, como siempre, el oportunismo de políticos y legisladores republicanos para condenar lo sucedido y proponer cambios a sus leyes que les permitan clasificar como terroristas a los capos de México. El cuento no es nuevo. ¿La intención? Que el gobierno yanqui, con sus corporaciones policiacas, pudiera intervenir en nuestro territorio para combatir a los narcotraficantes. Que conste: eso sí es politiquería. El propio mandatario Joe Biden, del Partido Demócrata, y otros líderes serios opositores de allá ven inviable una acción de ese calibre.

Sin embargo, esto sirvió para que AMLO se envolviera en la bandera nacional para amenazar a los gringos y lanzarles un ultimátum. Sí, primero actuó sumiso, pero después se envalentonó y hasta amagó con lanzar una campaña para que los ciudadanos de allá no voten en favor de los republicanos. ¿Perdón? Eso se llama intervencionismo. Lo único que hace AMLO es tratar de impresionar no a los gringos, sino a sus simpatizantes.

¿Sabe usted, estimado lector, que en los hechos de Matamoros murió una mexicana de 33 años por una bala perdida? Se trata de Arely Pablo Servando, mujer trabajadora, responsable y dedicada a ayudar a su comunidad. Se trató de una víctima colateral, sí, pero al fin y al cabo fue una vida robada, una familia destrozada. ¿Y la 4T? ¿Y el apoyo del gobierno federal? Nada, absolutamente nada, pues se trata de un mexicano y, peor aún, mujer. “Eso ya no es nota”.

Con razón, asociaciones civiles, pero sobre todo madres y padres desesperados levantaron su voz para reclamar: ¿por qué a los mexicanos no los buscan igual que a los ciudadanos gringos levantados? Y sí, no se trata de uno, dos, tres o cuatro, sino de 110 mil mexicanos que se encuentran desaparecidos, 12 mil de ellos en Tamaulipas. ¿Dónde están? ¿Fueron asesinados? ¿Son esclavos? ¿Son prostituidos? Eso nadie lo sabe, y el Estado mexicano les ha fallado; dice que los busca, pero todos saben que no es así. Son sus familiares quienes hasta con las uñas rascan la tierra para encontrarlos. Justicia para los gringos, sí, pero desprecio para las víctimas mexicanas.

NO LAS ESCUCHAN

Este 8 de marzo quedará grabado en la historia reciente de México como una fecha emblemática en la lucha de las mujeres. No fueron 90 mil, doña Claudia, y sí llenaron la plancha del Zócalo no una, sino varias veces, pues la circulación de manifestantes fue continua, sin cesar, hasta que por órdenes superiores les apagaron las luces a quienes se expresaban en el corazón del país. ¿En serio Sheinbaum? ¿De verdad, Presidente?

No fue una fiesta ni mucho menos un festejo, ya que no tenían nada que celebrar. ¿Qué festejar cuando los feminicidios siguen creciendo, cuando la violencia de género no cesa y cuando los oídos de las autoridades están cerrados?

En Palacio Nacional sí hubo fiesta. López Obrador felicitó a las mujeres “en su día”, cuando todos saben que las felicitaciones en este día suenan peor que mentadas de madre. Pero dentro del amurallado Palacio sí hubo sonrisas y abrazos. Las damas que allí se reunieron se desvivieron en reconocimientos hacia un hombre, sí, el Presidente de México, pero al fin y al cabo un hombre que, por añadidura, ha sido adversario de las exigencias del movimiento feminista.

En las calles de la Ciudad de México, como en todo el país, las mujeres no callaron y dieron una ejemplar muestra de organización para reivindicar sus derechos y exigencias. Todo México las escuchó, menos en Palacio Nacional ni en el viejo edificio del Ayuntamiento. López Obrador y Sheinbaum Pardo no vieron ni escucharon a las mujeres mexicanas. Más bien, sí lo hicieron, pero las ignoraron, las desdeñaron como lo han hecho en estos ya más de cuatro años. Del Presidente ya se conocía su falta de empatía, pero ¿de doña Claudia? ¿Una mujer insensible ante el dolor de cientos de miles de mexicanas? Sí, así fue y así es.

López Obrador justificó el cerco de mallas metálicas de 3 metros de altura en torno a su casa “porque la derecha es muy violenta y autoritaria, capaz de destruir y quemar el Palacio Nacional”. Esa es la opinión que tiene el Presidente de las mujeres mexicanas que únicamente exigen igualdad, respeto y justicia.

Ante la pasividad y cerrazón de los morenistas hay datos duros. El feminicidio significa que una mujer es asesinada porque es mujer, debido a estereotipos y discriminación de género que la consideran inferior o porque el agresor busca ejercer poder y control sobre ella.

En 2018 hubo 898 feminicidios en México; en 2019, 943 feminicidios; en 2020, 947 feminicidios; en 2021, 980 feminicidios, y en 2022, 948 feminicidios. ¿Qué se ha hecho? Las cifras muestran que nada. El Estado mexicano (los tres Poderes de la Unión) le han fallado a las mujeres. Punto. Lo demás es un discurso hueco y, en todo caso, cómplice.

DEJEN A LA UNAM EN PAZ

Ya se veía venir. El tabasqueño es muy predecible. Su hambre de poder y venganza son insaciables. No pudo controlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su alfil, la impresentable Yasmín Esquivel Mossa. Hasta ahora, batalla para dinamitar y desaparecer al INE tal como lo conocemos. Sus grandes reformas constitucionales se han topado con pared en el Congreso de la Unión. AMLO desea un gobierno totalitario. Claro que envidia a Hugo Chávez y a Fidel Castro; a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega.

Así como destruyó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de Rosario Piedra Ibarra, lo mismo desea con las demás instituciones y organismos autónomos. ¿Qué sigue? López Obrador tiene la mirada puesta en la UNAM. ¡Cuidado, en verdad, cuidado!

El Presidente ya tiene preparada, por medio de su bancada en la Cámara de Diputados, una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de nuestra Máxima Casa de Estudios. Pretende que no sea la Junta de Gobierno de la Universidad la que elija al próximo rector, sino la totalidad de la comunidad universitaria. Desea una elección directa y sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible de la comunidad. Vamos, sólo falta que propongan que sea a mano alzada o a través de sus inverosímiles encuestas.

Si la UNAM avanza, y avanza bien, qué necesidad hay de meterla en la politiquería barata. Este año termina la gestión de Enrique Grauer, y el mesías tabasqueño desea controlar a la UNAM. ¿A quién pretende imponer? ¿Será acaso a la mismísima Yasmín Esquivel o alguien de similares características? No jueguen con fuego. Ahí no, Presidente. No con los estudiantes. ¿Qué busca? ¿Desestabilizar a su propio gobierno para luego culpar a la derecha? Ni la UNAM ni sus alumnos deben ser utilizados como carne de cañón. ¡Que se escuche bien y claro!

