La cárcel, el verdadero temor de AMLO

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas tampoco canta mal las rancheras

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Carlos Faustino Natarén Nandayapa fue nombrado rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) el 4 de diciembre de 2018. Propuesto para un segundo periodo, resultó otra vez electo hasta el 2026.

Forma parte del cuarteto reeleccionista de los rectores que han pasado desde la fundación de la Unach en 1974, sin certeza de llegar al final de su rectorado si llega un opositor a la 4T.

El síndrome de cada reelección ha terminado en un desastre universitario. Ninguno de sus tres antecesores pudo completar un segundo periodo. El contador Federico Salazar Narváez -primer rector en 1974- fue defenestrado en 1979.

En 1986, el doctor en teología, Heberto Morales Constantino, concluyó anticipadamente el segundo rectorado, a pesar de su nivel intelectual y académico.

Y el destacado médico cirujano Antonio García Sánchez tuvo una salida airosa cuando en 1991 fue nominado para una diputación federal.

Ahora Carlos Natarén enfrenta una demanda ante la Fiscalía General de la República por usurpación de profesión, fraude y falsificación. En los dos periodos la Junta de Gobierno no hizo su trabajo académico de investigar al doctor Natarén sobre su condición académica.

La investigación y la denuncia, lamentablemente, tienen que venir de fuera para alertar sobre la ausencia del doctorado de quien se dice rector de la Unach.

Se entiende que la Junta de Gobierno no cumplió a cabalidad con la enorme responsabilidad conferida para designar al dirigente de la máxima casa de estudios en Chiapas. La instrucción y la imposición vinieron, primero, del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, y después del propio Rutilio cuando ya estaba en funciones. De ello se ufanaba Natarén: “Ya me instruyó el gobernador de inscribirme como aspirante a la rectoría”, en abierto atentado a la autonomía universitaria.

Si la imposición vino desde el poder, tocaba entonces a Escandón verificar si Natarén cumplía con los méritos académicos que se atribuía como doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Lo malo es que Rutilio Escandón carecía de autoridad moral para exigir se demostrara el doctorado de Carlos Faustino Natarén Nandayapa.

El mismo Escandón Cadenas usurpaba profesión. En su toma de protesta, la presidenta del Congreso del Estado cedió el uso de la palabra al doctor Rutilio Escandón Cadenas sin haber sido reconvenida. Además, en su haber académico ha firmado actas de examen profesional y títulos profesionales con el grado de doctor.

Y en la reforma a la Constitución del Estado de Chiapas, del 11 de diciembre de 2019, se ostenta también como doctor en derecho. Sólo que la Dirección General de Profesiones reporta únicamente una licenciatura por la Universidad Autónoma de Baja California, aun cuando presume haber sido alumno del doctor Ignacio Burgoa en la UNAM.

Hoy don Rutilio se encuentra en la misma encrucijada escolar del rector Carlos Natarén. El doctor José Adriano Anaya, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y propietario del diario Contrapoder en Chiapas, ha iniciado carpeta de investigación en contra de Carlos Faustino Natarén Nandayapa por la comisión de probables hechos delictuosos derivados de un doctorado inexistente en la Dirección General de Profesiones.

Natarén Nandayapa apenas asoma como licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Su salida “magistral” -a medias y sin éxito- es que obtuvo el doctorado en España con un título expedido por Juan Carlos I, rey de España, y de dudosa validez en el territorio nacional. Tan es así que a pesar de haber obtenido el doctorado el 4 de julio de 2006 -hace más de 16 años- a la fecha no ha regularizado ni cumplido con la disposición establecida en el artículo 17 de la Ley de Profesiones que textual mandata:

“Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la Secretaría de Educación Pública, siempre que los estudios que comprende el título profesional sean iguales o similares a los que se imparten en instituciones del Sistema Educativo Nacional”.

“En los casos en que resulte imposible establecer la similitud de estudios en la forma prevista en los términos del párrafo anterior, se establecerá un sistema de equivalencias de estudio, sometiendo, en su caso, a los interesados, a pruebas o exámenes para la comprobación de sus conocimientos”.

Pero más allá del mandato constitucional del Artículo Quinto de la Carta Magna, y reglamentado por la Ley de Profesiones, se infiere que Carlos Faustino Natarén Nandayapa no ha presentado su examen de conocimientos en México, porque es un doctorado no reconocido por las instituciones educativas nacionales.

Así pareciera ser porque Juan Carlos de Borbón no es autoridad igual que Felipe VI, su hijo, bajo el lema de que el rey reina, pero no gobierna. Es jefe de Estado, pero no de gobierno como para expedir títulos con validez oficial en México, en tanto no se regularice ese grado académico obtenido en el extranjero.

Ahí está la explicación del porqué Faustino Natarén no ha registrado su título español. Habría que buscar similitud, igualdad o un sistema de equivalencias, entre el doctorado en derecho procesal estudiado en España y el derecho procesal impartido en México.

Bajo esta perspectiva, hasta hoy ese documento no tiene validez en nuestro país, a la luz de los mandatos establecidos en los artículos 17 de la Ley de Profesiones y el 142 de la Ley General de Educación que fundamentalmente previenen lo mismo.

Procede entonces solicitar la opinión de la Dirección General de Acreditación, Investigación y Regularización de la Secretaría de Educación Pública si el doctor Faustino Natarén Nandayapa ha realizado el trámite respectivo y presentado el examen a que está obligado, con lo cual todavía no puede ostentarse como doctor en derecho.

Lo cierto es que sobre el rector Natarén pesan otras irregularidades y diversos señalamientos sobre su accidentada trayectoria escolar. Inscrito en 1999, cursó el primer semestre de la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y concluyó con cuatro asignaturas aprobatorias.

La debacle académica vino cuando se matriculó para el segundo semestre y no se presentó a ninguno de los exámenes a que estaba obligado. En todos aparece con NP. Una prueba irrefutable de que su título español no tiene validez en México, mientras no se cumpla con la legislación nacional, se encuentra en el Artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros”.

De la interpretación de este dispositivo constitucional, se pone de manifiesto que sólo los títulos profesionales expedidos en territorio nacional, serán reconocidos dentro del sistema federativo mexicano, pero sin alguna mención al reconocimiento de títulos expedidos en el extranjero, y menos por una autoridad monárquica.

Así, mientras Carlos Faustino Natarén Nandayapa no cumpla con la legislación nacional y las prevenciones de la Carta Magna, no tiene derecho a firmar como doctor y menos ostentar usurpar una rectoría obtenida con supuestos logros profesionales. Ampliaremos…

