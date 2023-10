Fuerzas Armadas, el poder imposible de revertir

El principal crítico cuando era opositor ahora como Presidente les da todo en bandeja de plata * El legado de López Obrador: Militarización, muerte, violencia y crisis

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Cuando Andrés Manuel López Obrador era formidable opositor al sistema político priísta, uno de sus pronunciamientos más severos era su desacuerdo con el papel de las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército Mexicano.

Reiteradamente manifestaba su malestar por asignarle a la milicia tareas de seguridad pública. Textualmente afirmaba: “Hay que retirar al Ejército de las calles. No está capacitado para combatir a la delincuencia”.

Como todo lo predicado cuando era oposición, López Obrador terminó por traicionar sus supuestos ideales, con los cuales se comprometía a una forma de gobierno diferente a la que habían ejercido sus antiguos rivales priístas y panistas.

Ahora se sabe que nunca tuvo ni ha tenido ideales. Todo fue farsa y conveniencia. La democracia pregonada desde la oposición va en camino de la imposición y el autoritarismo cuando amenaza que los partidos políticos adversarios jamás volverán a ganar y Morena se encamina a apropiarse del Congreso de la Unión.

Suma a su proyecto transexenal la intención de someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por todos los reveses que le ha propinado en contra de sus atentatorias reformas inconstitucionales.

Nada más y nada menos que tratar de controlar las instituciones electorales y de suplantar la soberanía nacional por un fraude electoral anunciado.

López Obrador engañó al pueblo de México al fallarle como presidente. Nada de lo pregonado ha resultado durante sus cinco años de gobierno cumplidos el pasado 30 de septiembre.

A un año de quitarse la banda presidencial, dejará como legado 200 mil muertos, 50 mil desaparecidos, 60 periodistas asesinados y una suma de fraudes monumentales cometidos en contra del tesoro nacional.

Ahí están Segalmex, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Falla (sic) y el enorme fracaso del Insabi con 485 mil millones de pesos tirados a la basura y 60 millones de mexicanos despojados de los servicios de salud.

El atentado a la alimentación, salud y educación de la niñez con la desaparición de las 27 mil escuelas de tiempo completo, la cancelación de las estancias infantiles, y el acto más criminal de gobierno: La falta de medicinas para tratar a los niños con cáncer, traducida en incontables muertes infantiles, además de todos los grandes pasivos en salud que por espacio comentaremos en próxima entrega.

Todos los atracos del lopezobradorismo a la Nación pueden ser medianamente superados, pero hay uno que se avizora casi imposible de revertir: El poder y las concesiones sin límite entregadas al Ejército, cuando que siempre fue un severo crítico de las Fuerzas Armadas y de su lamentable actuar.

Fiel a sus vaivenes y a sus mentiras, hoy López es un convencido miliciano. Cuando en una de sus soporíferas Mañaneras le preguntaron si defendía al Ejército, textual confirmó que sí, más por conveniencia que por convicción.

Sí, defiendo al Ejército porque ellos no son responsables de su actuar. Reciben órdenes de civiles. Del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Del Presidente de la República. Como si los militares estuvieran vigilados todo el tiempo y sujetos a una instrucción civil, en el momento mismo de realizar alguna acción militar.

Entonces López Obrador acepta la responsabilidad directa y plena de las masacres que ha habido durante su fatídica administración. Las ejecuciones extrajudiciales documentadas de la Guardia Nacional cuando pertenecía al Ejército y las perpetradas desde la misma milicia por el solo hecho de que civiles indefensos no se detenían en los ilegales retenes, prohibidos absolutamente por el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O detenidos o ejecutados por el solo hecho de parecer sospechosos.

López Obrador ha cometido el enorme desacato de corromper a las Fuerzas Armadas. ¿Adónde se fueron los 265 mil millones adicionales del AIFA?, cuando que el aeropuerto de Texcoco estaba presupuestado en apenas 150 mil millones de pesos.

¿Cuál ha sido el destino de los más de 210 mil millones de pesos adicionales destinados al Tren Maya, cuando ya se han gastado 380 mil millones de los 140 mil millones de pesos originales? Tampoco se sabe el destino de los miles de metros cúbicos de madera por todos los árboles talados sin control por donde pasará un Tren destinado directamente al abismo.

Son los más grandes fraudes perpetuados a la Nación y endosados al “incorruptible” Ejército Nacional. Pero la militarización del país y la participación de la milicia en política ha alcanzado niveles como en ningún otro gobierno del PRI y del PAN.

Se han asignado al Ejército más de 400 funciones civiles, al entregarle el control de puertos, aeropuertos, aduanas, carreteras, seguridad pública, reparto de libros de texto gratuitos, construcción y administración de hoteles y lo más inaudito: La distribución de vacunas contra el Covid-19.

En la actualidad, el Ejército ha pasado de un presupuesto de 150 mil millones de pesos a uno de más de 250 mil millones y a 240 mil efectivos. Es el segundo presupuesto más alto de la administración pública federal.

Lo malo es que a la par del poder y funciones encargadas al Ejército, la violencia y la inseguridad ha crecido exponencialmente.

En el gobierno de Vicente Fox habían ocho muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En el de su odiado enemigo Felipe Calderón 11 muertes violentas. En el de Peña Nieto 14. Y en el trágico gobierno “inmaculado” de López Obrador, 27 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Como corolario se llega a la conclusión que -a pesar de los recursos destinados y el crecimiento de los efectivos en la milicia- los resultados son totalmente desastrosos, por lo que se presume hay una colusión entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada.

Reiteradamente López Obrador ha mandado al diablo a las instituciones y se ufana de estar por encima de la ley: “Y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley.” Pues sí. Le guste o no le guste al destructor de la República, hay que respetar la ley.

A sus múltiples fraudes constitucionales, suma uno más a la indiscriminada militarización del país. López Obrador transgrede flagrantemente la restricción impuesta al Ejército en el Artículo 129 de la Carta Magna: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)”.

Esa disposición la reiteró permanentemente el presidente Lázaro Cárdenas, cuando dispuso que los militares no debían de participar en política y dedicarse exclusivamente a sus labores castrenses. Esa es la admiración de López Obrador a uno de sus referentes históricos: entregar el país a los militares.

Por su parte, el general Luis Crescencio Sandoval transgredió el principio cardenista y también el espíritu del Artículo 129 Constitucional, en el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, cuando sin algún recato exigió a los mexicanos “estar unidos por el proyecto de Nación que encabeza el Presidente López Obrador”.

Hay que recordar al general secretario que la política es para los políticos y la seguridad nacional para las Fuerzas Armadas.

Lamentable el legado que López Obrador deja a su sucesor, por imposible de desarticular el poder y las prebendas concesionadas sin límite a los militares.

En vez de disminuir su participación en la política nacional, les quedará la costumbre de exigir mayor participación en política y en los negocios de gobierno.

Gracias a López Obrador, el país regresará a la década de los años 20 como en los gobiernos de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ampliaremos…

