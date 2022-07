Encuesta de Morena, remedo del ‘dedazo’ priísta

Ebrard y Monreal, contra las cuerdas; Claudia y Adán Augusto, favoritos de AMLO * Es la aportación de la 4T al mundo; más confiable que las elecciones democráticas en las urnas, aseguran * Los dados ya están cargados, ¿por qué no consulta a mano alzada en el Zócalo?

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el senador Ricardo Monreal Ávila saben que van contra corriente en la carrera por la candidatura de Morena por la Presidencia de la República para el 2024. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque son los que están más lejos de corazón del Mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Y esto no es gratuito si se toma en cuenta que el Presidente prefiere a alguien que pueda controlar o influir, en el peor de los casos, si es que el ungido llegara a sustituirlo al frente del Ejecutivo Federal. Antes, obvio, habría que ir a la contienda contra la oposición, pero hoy en día todo indica que podría ser otro morenista el que tome la estafeta si el escenario no cambia drásticamente.

Quienes llenan el requisito anteriormente mencionado son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en ese orden (de acuerdo con nuestro particular punto de vista), aunque para otros es al revés. Lo cierto es que mucho depende de lo que ambos aspirantes hagan en los meses venideros.

Y en ese mismo tenor (el de la rendición de cuentas al mandamás), todo indica que Marcelo Ebrard falló en su estrategia diplomática durante la reunión que sostuvo López Obrador con su homólogo norteamericano Joe Biden.

La versión oficial aquí fue que el encuentro resultó un éxito. ¿Será? Todo indica lo contrario y había razón de sobra para que así sucediera. No fácilmente olvidarían el desaire que hizo AMLO al no asistir a la novena Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, preparada meticulosamente por Biden.

Y para más datos que abonan lo dicho, está la inmediata controversia que interpusieron EU y Canadá contra México, en el seno del T-MEC, por la política energética de nuestro país. Sin embargo, hay algo más poderoso para que Ebrard no sea el consentido del inquilino de Palacio Nacional. A saber, el ex jefe de Gobierno de la capital del país es quien más alejado está de la ideología e ideales de la 4T. La trayectoria política de don Marcelo lo coloca más bien en el centro, en lugar de la izquierda. Cierto, ahora trabaja en el equipo morenista, pero que no se olvide que fue precisamente López Obrador quien lo rescató de su autoexilio en Francia tras la persecución del gobierno de Enrique Peña Nieto. Gratitud sí hay, pero eso no es suficiente.

Podemos imaginar a Marcelo Ebrard sentado en la silla presidencial respetando a su antecesor e, incluso, reconociéndole su labor en la transformación (?) de México. Cero investigaciones por malos manejos. No obstante, tomaría las riendas del país con firmeza de acuerdo con sus ideales; le daría un sello personal a su administración; no dudaría en cambiar lo que considere que se hizo mal y tomaría el camino que mejor le pareciera sin importar si éste fuese distinto al trazado por la 4T. Eso lo coloca en la congeladora y su figura sólo sirve para dar legitimidad al proceso de selección.

MONREAL VA SOLO

Nadie entiende hasta ahora cuál es la jugada de Ricardo Monreal. En este espacio hemos dicho que sólo busca vender caro su amor, como ya lo ha hecho en el pasado.

¿Por qué habría de ser diferente ahora? Para ser honestos, al zacatecano le falta no mucho, sino muchísimo, para poder ser presidente de México. Eso lo sabe López Obrador y para nada arriesgará la continuidad de su proyecto. Monreal es quien tiene menos posibilidades de las cuatro corcholatas. Eso todos lo saben.

Al verse desdeñado por el Presidente y su propio partido (que es lo mismo, pues Mario Delgado es un cero a la izquierda), no tuvo otra opción que alejarse él mismo del gobierno y hacerse la víctima de la película. Y ahí lleva ya un buen tiempo. ¿Cuál será su siguiente movimiento? Sólo él lo sabe, pero mientras sigue dando patadas de ahogado.

Sin abandonar su discurso de hace muchos meses, ha declarado que no se puede afirmar que hay piso parejo cuando hay exclusiones. Esto en respuesta al que decidirá quién es el “bueno”. En efecto, todo el tiempo ha sido excluido y él es quien insiste en incluirse a la fuerza. El zacatecano insiste: “No voy a declinar ni a negociar; no busco puestos de consolación o acomodo personal”. ¿Declinar a qué y negociar qué? ¿Cuál es su capital político para poner sobre la mesa? ¿Se tratará únicamente de chantaje? ¿En verdad piensa que podría encabezar a los partidos opositores? Son preguntas cuyas respuestas él ya las sabe y casi todos las adivinan.

LOS DADOS YA ESTÁN CARGADOS

Al poner obstáculos a Ebrard y Monreal, quien mueve la cuna ya comenzó a dar línea a sus partidarios. Esa ha sido su estrategia y le ha dado resultados. ¿Por qué habría de cambiar? Quizá una de las grandes aportaciones de la 4T a las democracias del mundo sean sus famosas encuestas. ¿Para qué elecciones en las urnas que son tan caras e imprecisas? Siempre será mejor, según el criterio de Morena y su jefe, una pequeña encuesta a menos de 10 mil simpatizantes que el sufragio efectivo de millones de personas. ¿En serio? Para ellos sí. En todo caso, mejor sería una encuesta a mano alzada en el Zócalo para ahorrar tiempo y dinero.

No sólo los aspirantes de Morena, sino decenas de miles de seguidores, demandan una elección limpia, transparente y democrática de su candidato presidencial. ¿Es eso un crimen? ¿Acaso también los llamarán traidores a la patria? No lo dude. La encuesta será el mecanismo que usará López Obrador para decidir quién será el abanderado, pues no puede arriesgar nada y que el proceso se salga de su control.

Para que no hubiera duda a quién iba dirigido el mensaje, el Ejecutivo federal recetó delante de Marcelo Ebrard que ¡la encuesta va! y que acusar que no hay piso parejo es menospreciar a la gente, pues ésta ya no se deja manipular. Quien ha prometido al pueblo no mentir, aseguró que las estrategias del pasado no van a funcionar en esta elección. Sus acciones y dichos apuntan, ciertamente, en dirección contraria.

El pasado que tanto criticó lo ha alcanzado. Se sujeta a esas prácticas que si no son iguales, sí son parecidas y en el fondo son un remedo del “dedazo” priísta.

Apoyaré a quien gane la encuesta, promete López Obrador. Cómo no va a ser así si de antemano ha cargado los dados y, en su momento, dará línea a sus simpatizantes por quién votar. Al tiempo.

Los agraciados, por su parte, a veces guardan silencio y nadan de a muertito; en otras ocasiones repiten el discurso del gran elector, pero ni por equivocación dan color, no vaya a ser que hagan enojar a quien los mueve como piezas de ajedrez. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López apoyan la cuestionada encuesta. Veremos si así continúan hasta el final, cuando se sepa para dónde se inclinó la balanza.

Quizá entonces, si la suerte no le favorece, la jefa de Gobierno demande ahora sí elección y no encuesta. López Hernández no tiene nada que perder y sí todo que ganar. Hagan sus apuestas.

