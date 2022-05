El pastor del rebaño morenista

¿Presidente poderoso? * Mario Delgado y sus secuaces incurren en el delito en contra de la paz y seguridad de personas, al amenazar con causarle un mal a los diputados en su persona, sus bienes, su honor y en sus derechos

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República con 30 millones de votos, es decir, el 53 por ciento de la votación nacional. Se la creyó como el pasaporte a la impunidad para hacer cuanta ocurrencia le viniera en gana, aunque depredara el tesoro público nacional.

Hoy López tiene demasiadas cuentas pendientes con México y los mexicanos ante los proyectos fallidos de los que tanto alardeó y que son un fracaso anticipado de su pésimo manejo de la política, del gobierno y de la administración pública.

Si viviera el general Felipe Ángeles, dirigiría a Andrés López una severa censura por utilizar y usurpar su nombre en una base área fracasada desde el día de su inauguración.

Apenas seis vuelos diarios dan testimonio de la inoperancia del aeropuerto y ello con engaños a los pasajeros sin saber que aterrizarían en el campo de aviación de Santa Lucía. Es más caro el traslado en taxi que los boletos de avión a Monterrey, San Luis Potosí o Tuxtla Gutiérrez. Cancelar Texcoco costó al pueblo de México 330 mil millones de pesos y Andrés deberá de responder por ese despilfarro sin justificación.



El Tren Maya, hoy suspendido en uno de sus tramos, tiene un sobreprecio de 50 mil millones de pesos, en tanto que la refinería de Tres Bocas ya va por los 12 mil millones de dólares de los 7 mil originalmente presupuestados. La realidad ha rebasado la ficción y Andrés Manuel deberá de responder por tanto dispendio sin algún destino, cuando que México camina hacia el precipicio.

Los corifeos de López Obrador difunden y se ufanan del poder de un Presidente no visto en muchos sexenios. No hay tal. Andrés Manuel es poderoso hacia el interior de su grupo lisonjero y servil. Mario Delgado, Citlalli Hernández, Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna son su fuente de poder, así como las Fuerzas Armadas con niveles de corrupción jamás vistas en la historia de México.

Hay cuando menos siete acontecimientos que revelan la debilidad y el poco control de López Obrador sobre las instituciones republicanas.

1.- El Instituto Nacional Electoral. En ejercicio pleno de su autonomía ha enfrentado la furia presidencial y siempre lo ha derrotado. La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y Raúl Morón en Michoacán, avalan la fortaleza del árbitro electoral y desacreditan el “poderío presidencial”.



2.- Ratificación de mandato. El vano ejercicio de ratificación (que no revocación) exhiben a un Presidente sin el apoyo popular que tanto presume. Y ello a pesar de los dispendiosos recursos para mantener sujetos a 23 millones de electores cautivos, entre jóvenes sin futuro, adultos mayores destinatarios de miserias oficiales y discapacitados utilizados ignominiosamente como reclutas de la transformación de cuarta.

Todos ellos amenazados de cancelarles los programas sociales si no sufragaban en favor de #AMLO para continuar en la Presidencia. Bueno, ni siquiera el acarreo de los 15 gobernadores morenistas fue suficiente para darle más votos a un Presidente en plena decadencia a tres años de un gobierno fallido.

Si el INE gastó 1 mil 800 millones en la farsa revocatoria, el dispendio en propaganda electoral, acarreos y utilización de bienes del Estado Mexicano (Adán Augusto López y Luis Rodríguez Bucio) bien pudo alcanzar los 35 o 40 mil millones de pesos en una consulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ha declarado inválido, como inválido es el gobierno lópezobradorista.

4.- Derrota presupuestal en la Cámara de Diputados. El Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la diputación federal tiene la facultad de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Previene además que puede hacer las modificaciones que considere pertinentes al proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

En otro intento más de abuso de poder, López Obrador pretendió usurpar funciones de la representación nacional que defendió con su vida don Belisario Domínguez. Quiso obtener autorización del Congreso de la Unión para hacer reasignaciones presupuestales sin consultar y sin permiso del Parlamento mexicano. Otra derrota más: le fue negado disponer del Tesoro Nacional sin rendir cuentas a nadie.

5.- Alianza de 10 gobernadores federalistas. Mandatarios estatales de distintos signos partidarios se enfrentaron y amenazaron a López Obrador con salirse del pacto federal si no les entregaban los dineros pertenecientes a los estados de la Federación. Hubo de claudicar y apegarse al Convenio de Coordinación Fiscal firmado entre Federación y estados desde 1978 con el otro López: Portillo.

6.- Reforma Eléctrica, la mayor derrota de López Obrador. Su estilo agresivo y amenazante dio por resultado la unificación de la oposición en su contra y le anularan un remedo de reforma al sector eléctrico, con un falso nacionalismo que le exhibió el expresidente Donald Trump con una declaración lapidaria: “Lo doblegué y lo obligué a desplegar 25 mil soldados para contener la migración”.



Eso sí es traición a la Patria: Poner al servicio de un gobierno extranjero la Fuerza Armada del Estado Mexicano.

7.- Reforma al Poder Judicial Federal. Con un artículo transitorio se quiso pasar por encima del mandato contenido en el Artículo 97 de la Carta Magna. Este numeral determina que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será nombrado cada cuatro años y no podrá ser reelecto en el periodo inmediato.

López Obrador pretendió ampliar el periodo de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por dos años más, en abierta violación a la Constitución con el ofensivo discurso de “al diablo con las instituciones y no me vengan con que la ley es la ley”.

Ofendió también a los ministros del máximo tribunal constitucional, al llamarlos mafiosos y amenazarlos si no aprobaban la extensión del mandato de Zaldívar, como el único capaz de conducir los destinos de la Corte Suprema. El mismo discurso beligerante en contra de todos los que no estén de acuerdo con su falsa transformación.

El exceso se ha manifestado también al atentar en contra de la inviolabilidad de diputados y senadores, al pretender exhibirlos como traidores a la patria. Con esa actitud Mario Delgado y sus secuaces incurren en el delito en contra de la paz y seguridad de personas, al amenazar con causarle un mal a los diputados en su persona, sus bienes, su honor y en sus derechos por vetar la reforma eléctrica hecha a la medida de López Obrador.

Mario Delgado y todos los borregos morenistas violan también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Estado Mexicano es parte y como tal debe de respetarse. El Pacto protege la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y especialmente prohíbe la apología del odio irracional, como forma de incitación a la violencia a la cual han recurrido las huestes morenistas de López Obrador. Al diablo también con las instituciones internacionales.



Por lo pronto, López Obrador envió el día miércoles su trágica propuesta de reforma electoral para desaparecer al INE. Con todo y las amenazas de traición a la patria, será otro fracaso, como fue la consulta sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la consulta para enjuiciar a los ex presidentes y la de revocación de mandato. Ampliaremos…

