Doblada y doblegada la soberanía de México

Estuvo solo en la boleta…. y ni así ganó * El Presidente era el único que estaba en la pista, salió como primero y quedó en segundo lugar… el obradorismo en plena picada

GALIO GUERRA

Hace unos días comentábamos ustedes y yo que lo importante de la consulta ciudadana para la revocación de mandato no era saber si se quedaba o no el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en cualquier escenario que se presentara él seguiría.

En ese soliloquio que inicié una noche de insomnio y concluí con ustedes en otra noche dominical -demencial, diría yo-, reafirmamos que lo importante eran las cifras porque el solitario de Palacio se quedaba pasara lo que pasara.

Porque no me van a salir con que le creyeron que respetaría la decisión del pueblo bueno y sabio. El pueblo pone y el pueblo quita. Bah, al diablo con sus instituciones. No me vengan a mí con sus elongaciones de que la ley es la ley.

Imaginemos nada más qué hubiera pasado si la oposición, y el pueblo que ya está harto de la cuatroté, votan para que se vaya.

De inmediato aducir que es un compló del conservadurismo para atacarlo; que el INE se confabuló con la mafia del poder para mandarlo a “La Chingada”. Así se llama su rancho en Tabasco.

Ya estaría tomando Reforma y victimizándose, como siempre lo ha hecho.

En la Cámara Baja su Presidente se convertiría de facto en mandatario sustituto y él, simple y sencillamente se prepararía para recuperar el poder.

Porque, como anda pregonando su compadre, Félix Salgado Macedonio, ¿por qué si hay reelección de legisladores y presidentes municipales, entre otros, por qué no puede haber reelección de gobernador o Presidente de la República?

EN PICADA…. Y SE CREEN SUS MENTIRAS

Te lo digo Andrés para que lo entiendas tú, Manuel.

Centrémonos sólo en el Valle de México y las cifras que arrojaron. Para empezar recordemos que la Sheinbaum perdió la mitad del territorio capitalino el año pasado, por lo que no puede pregonar que Ciudad de México es obradorista.

A ella y todos los morenistas les encanta creerse sus propias mentiras.

El año pasado perdió ocho de dieciséis alcaldías y la semana anterior la votación en esa importante área geopolítica apenas y pasó del quince por ciento.

En dos alcaldías prácticamente pasó inadvertida la consulta ciudadana.

En la Ciudad de México participaron un millón 502 mil 531 ciudadanos y en Estado de México salieron a las urnas casi dos millones de personas. La participación, según diferentes medios de comunicación, en estas entidades sólo fue del 19.7 y 16.10 por ciento, respectivamente.

Andrés Manuel estuvo solo en la boleta y perdió contra sí mismo, aunque él tenga otros datos.



López Obrador corrió solo en la pista y quedó en segundo lugar.

Son interminables las analogías de lo que le pasó al señor Presidente que hasta da flojera reunirlos.

En Estado de México sólo se vio en la zona oriente donde manda la tribu de Texcoco y que -por cierto-, no las trae todas consigo tras la denuncia del robo que cometió la fina Delfina contra los trabajadores del ayuntamiento, a quienes descontaba el diezmo como aportación a su movimiento.

En el centro y norte del país la gente dijo no a López Obrador. Sólo en el sureste -Tabasco, por cierto-, la gente fue a pedir que siga y termine su mandato.

Y, por favor, no me vayan a salir con que la ley es la ley y tonterías por el estilo porque no se pueden comparar los procesos electorales con esta inédita consulta ciudadana.

En los primeros AMLO compitió contra otras personas y esta vez era solo sobre él y su persona la consulta. Que se quedó, eso ya lo sabíamos.

La cantidad de quienes fueron a emitir su opinión ni siquiera puede llamarse pírrica victoria porque hasta Pirro se avergonzaría de ello.

LLAMA EDOMEX A TRABAJAR EN UNIDAD POR UN PROGRESO SOCIAL INCLUYENTE

Durante su participación como representante del gobierno estatal en la toma de protesta de autoridades auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana (Copaci) en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, secretaria de Desarrollo Social, afirmó que el único camino para lograr un progreso social incluyente es el trabajo en unidad, paz y cordialidad.

En ese sentido, se refirió a los retos que enfrenta la entidad al crecer su población en casi 350 mil personas anuales y subrayó que Tlalnepantla es uno de los municipios que más nuevos habitantes recibe, por lo que llamó a la autoridad municipal y autoridades auxiliares a hacer un uso eficiente de los recursos públicos, “debemos trabajar juntos para darle a Tlalnepantla los resultados que merece”, expresó.



Esto, aunque el INEGI diga lo contrario.

En su calidad de secretaria de Desarrollo Social, reiteró el compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno municipal y federal, “porque sólo haciendo equipo vamos a poderle dar los resultados que la ciudadanía de Tlalnepantla merece”.

En el evento estuvieron la diputada federal Krishna Karina Romero Velázquez y los diputados locales Adrián Juárez Jiménez, Francisco Javier Santos Arreola y Max Agustín Correa Hernández.

TOLUCA, EXTRAORDINARIO DESTINO PARA VIVIR LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA

Por la oferta turística, cultural y gastronómica que tiene Toluca, durante estas vacaciones de Semana Santa el municipio constituye un extraordinario destino para que chicos y grandes disfruten de diversas actividades de esparcimiento y diversión.

El gobierno municipal de la capital mexiquense invita a la población a conocer el mosaico de opciones en materia de turismo cultural, gastronómico, micológico y deportivo que existen en el territorio para toda la familia.

En el ámbito cultural, Toluca cuenta con 26 museos con diferentes temáticas que conquistarán a la población y enriquecerán a los asistentes, a través de un viaje a la historia, arqueología de la región, deporte, arte internacional de siglos pasados y arte moderno, así como el recinto dedicado al Alfeñique, que promueve una de las tradiciones más significativas de la capital de forma interactiva.

La riqueza gastronómica del municipio sorprende a propios y extraños durante todo el año; no obstante, durante la época de Cuaresma ofrece diversas opciones como los mariscos en el Mercado Hidalgo, las tortas de romeritos o bacalao de las alacenas ubicadas en la Plaza Fray Andrés de Castro, así como platillos de temporada que conquistarán a los comensales en los restaurantes de la capital.



Para los amantes del ecoturismo, que gustan de viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el objetivo de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, el municipio cuenta con el Nevado de Toluca, un coloso de 4 mil 680 metros de altura sobre el nivel del mar que, con sus hermosas vistas y sus dos lagunas, conquistará el espíritu aventurero.

Asimismo, derivado de los 2 mil 660 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra Toluca, se convierte en un espacio privilegiado para hacer deporte en diferentes parques como el Alameda 2000, donde se puede realizar ciclismo o atletismo; el Metropolitano Bicentenario, donde los asistentes pueden practicar basquetbol, skateboarding y patinaje sobre ruedas; o el Sierra Morelos, en el que pueden realizar ciclismo, senderismo y caminata.

De igual forma, quienes gusten del Turismo Micológico, pueden realizar senderismo en el Cerro del dios Tolo, que además es una de las zonas arqueológicas de Toluca que esconde mucha de la riqueza histórica de la capital mexiquense, que se complementa con el Centro Ceremonial de Calixtlahuaca.

Sin duda que la belleza de Toluca conquistará a los visitantes, por lo que se invita a conocer las actividades que se han preparado para la población.