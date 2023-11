El anhelo de justicia social es una simulación

En la recta final el extitular de la SSC-CDMX sigue firme y es el puntero de las encuestas * Omar García pone a prueba la credibilidad de las encuestas de Morena.

JESÚS VIRA

Las huestes morenistas están desatadas y van con todo contra Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

No le perdonan que no sea totalmente morenista por el simple hecho de que no inició con ellos el movimiento de la Cuarta Transformación desde años atrás.

Cuando los hoy morenistas y antes perredistas eran oposición, García Harfuch trabajaba en la Policía Federal, luego en la Fiscalía General de la República, concretamente en la Agencia de Investigación Criminal… eran los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.

Es de resaltar que Omar García desde siempre ha tenido vocación de servicio por México por encima de intereses partidistas o personales… por eso fue que en esta administración del partido guinda aceptó la propuesta de colaborar en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX al lado de Ernestina Godoy Ramos.

Posteriormente el 4 de octubre de 2019 fue designado titular de la SSC-CDMX y desde ahí empezó a trabajar con ahínco, esmero, profesionalismo y pasión en la lucha contra la delincuencia organizada.

Al acompañar a Claudia Sheinbaum en sus recorridos por las alcaldías en el área de seguridad, García conoció de primera mano las necesidades de los capitalinos.

Ahí empezó a tener cercanía con la ciudadanía y es lo que lo catapultó en las encuestas gracias a sus grandes resultados en el combate contra los delincuentes.

Pero las tribus morenistas no le perdonan su pasado, y es válido, cualquier persona es libre de pensar lo que guste y mande, pero lo que no se vale en plena recta final, y con el afán de tumbarlo del pedestal, es que se inicie una campaña en su contra en base a mentiras y difamaciones… y no de la oposición, sino del propio seno morenista… como se dice en la política “fuego amigo”.

No se entiende cómo Julio Astillero se preste a difundir lo dicho por Anabel Hernández: “Harfuch no solo protegió, sino que robó dinero y mercancía a grupos del crimen organizado”.

Más rápido que furioso, García Harfuch respondió de manera categórica dichas aseveraciones.

“Manchar reputaciones y una vida de trabajo por intereses políticos es de lo más bajo que existe, y más por supuestos dichos de un criminal que hizo daño a su país.

“Mi única relación con estos personajes es haberlos detenido y evitar que siguieran dañando a nuestra nación”, dijo en sus cuentas personales.

Esto es el principio, vendrán más, pues Clara Brugada y sus aliados están decididos en que Omar no sea el bueno.

¿HABRÁ ROMPIMIENTO?

Es la pregunta que surge en los cafés políticos, pero no creemos la verdad.

Todos los morenistas se tendrán que sumar y unir con el ganador o ganadora de las encuestas del proceso interno del partido guinda.

Pero es innegable que García pone a prueba la veracidad de las encuestas de Morena… y más por Marcelo Ebrard, quien expresó que hubo “fraude”, pues los resultados ya los tenían desde antes de darlos a conocer.

Si hay veracidad en las cifras de Morena, pues el arroz ya está cocido, el Batman de la Ciudad Goti-CDMX debe ser el ganador, no hay de otra, así lo expresan los millones de capitalinos que son los que realmente saldrán a votar en junio de 2024, por lo que el triunfo estaría amarrado para que Morena siga gobernando en la capital del país.

Si gana cualquier persona menos García Harfuch, el sentir del pulso ciudadano es que hubo fraude y ya nadie creería en las encuestas del partido guinda.

Ese es el dilema de Morena, Omar García los pone a prueba. ¿Acatarán la voluntad popular ciudadana? El 10 de noviembre lo sabremos, una fecha que sorprende, pues la dirigencia nacional del partido guinda pospuso los resultados once días después, pues estaba anunciado que este lunes 30 de octubre se darían a conocer.

Al estilo de Morena, posponen los resultados sin motivo alguno.

Pero, sea como sea, García Harfuch se perfila a ser el coordinador de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, y no lo decimos nosotros, lo expresa y comenta la gente.

El hecho de que García sea el candidato de los capitalinos no lo perdonan las tribus morenistas, Martí Batres, Chíguil y compañía.