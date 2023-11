Sabía que ‘venía cañón’

Ignoró AMLO al Otis y lo minimizó mandando un miserable post en X * Pese a que los lugareños aducen que hay un fuerte “olor a muerte” a poco más de dos semanas del terrible meteoro, la CNPC obedeció las órdenes de su jefe nato y anunció el fin de la situación de emergencia en Acapulco y Coyuca, en Guerrero

No se ría que es en serio. El siguiente es un Palmarito ejemplo del “humanismo mexicano” del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sí, del gobierno que llegó para desaparecer cientos de fideicomisos y de esa manera hacerse de miles de millones de pesos, que desapareció las guarderías, las medicinas para niños con cáncer, que desapareció… la cuenta es larga, ustedes lo saben muy bien.

Pero, a que no se saben está otra: el gobierno del “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, también ha desaparecido el más terrible y devastador huracán que ha golpeado el puerto de Acapulco en los últimos años.

Y ¿Saben cómo lo hicieron? Ignorándolo desde siempre. Obviándolo, minimizándolo, mandando un miserable post en X con algo así como “cuídense y váyanse a los refugios”, pese a saber que el huracán “estaba cañón”.

Y ¿saben qué es lo peor? Que a un huracán categoría cinco lo redujeron a “ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes registrados el 24 de octubre”.

Esto último lo anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), cuya coordinadora, Laura Velázquez Alzúa, no fue buena para prevenir a los guerrerenses sobre el huracán Otis que destruyó Acapulco y Coyuca de Benítez, principalmente, al igual que a otras decenas de municipios. ¡Ah, no!, perdón, todos los demás fueron mal clasificados y sacados de la lista de ayuda por la misma persona.

Pese a que los lugareños aducen que hay un fuerte “olor a muerte” a poco más de dos semanas del terrible meteoro, como platicábamos líneas arriba, la CNPC obedeció las órdenes de su jefe nato y anunció el fin de la situación de emergencia en Acapulco y Coyuca, en Guerrero.

Para acabarla de amolar, López Obrador -al querer justificar la negligencia de no avisar a la población- reconoció que sí sabía que el huracán venía “cañón” y decidió no alertar más.

“Pensé en decirlo más fuerte”, dijo AMLO sobre la alerta previa a la llegada de Otis, “pero dije ‘no’, con esto basta”, agregó.

Ustedes qué opinan. Dos semanas ha pasado el señor López tratando de justificar la negligencia y ahora, de golpe y porrazo reconoció que sí sabía de la gravedad de la situación, que el huracán “estaba cañón”, “pero dije ‘no’, con esto basta”.

¿Saben qué fue “con esto basta”?

@lopezobrador: “Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero:

De acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana.

Están en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina en coordinación con el gobierno del estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros: alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse. Nosotros también estamos pendientes”.

O sea, sí, pero no. No nos olvidemos de Acapulco para que el próximo año se les pueda decir al Presidente, a Morena y a sus legisladores que no destinaron ni un quinto del Presupuesto de Egresos a las víctimas del huracán Otis en Guerrero: “Acuérdense de Acapulco”.

Miren de las múltiples, inhumanas y miserables declaraciones que se han hecho en estos días para referirse a la devastación de Acapulco y cuantiosos daños en otros municipios de Guerrero, sobresalen dos del inquilino de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador. “No fueron muchos” al hablar de las personas fallecidas, y “no nos fue tan mal”, al referirse a la devastación del puerto y daños a otros municipios.

¿No nos fue tan mal? ¿No fueron muchos? Pues ¿en qué mundo vive el “señor Presidente de todos los mexicanos”?

La pérdida de una sola vida humana es lamentable, y más si es por negligencia e indolencia de funcionarios públicos que debieron haber alertado a la población con tiempo suficiente.

Los daños materiales por miles de millones de pesos significa que “no nos fue tan mal”.

Caray, este gobierno minimiza los problemas a tal grado que después de catalogar a 47 municipios en estado de emergencia, ya los bajó a sólo dos. ¿En verdad, “primero los pobres”? Parece que sí, que siempre serán los primeros en ser sacrificados.

FLUYE AYUDA HUMANITARIA DE TOLUCA A ACAPULCO EN CUATRO TRAILERS

Por instrucciones del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, quien entabló comunicación con el gobierno municipal de Acapulco desde el primer momento, se coadyuvó con el envío de personal y cuatro tráileres con 60 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos 36 mil litros de agua embotellada, cuatro camionetas todo terreno, equipo especializado y una planta purificadora de agua móvil.

Se enviaron y trabajan en el puerto de Acapulco 30 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, 20 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 10 del Organismo Agua y Saneamiento y 10 más de personal médico, así como los operadores necesarios del equipo de emergencia, como la planta potabilizadora de agua.

Estos días la brigada de Toluca ha trabajado en la colonia Colosio, a la que atendió además a familias de las localidades de Rinconada, Puerto Marqués, La Poza, La Charrita y La Vicente Guerrero 2000.

Han realizado el levantamiento de escombros en la colonia Colosio, en conjunto con camiones recolectores del Ayuntamiento de Acapulco.

La planta purificadora móvil ha proporcionado agua de la mejor calidad a la población más necesitada, por lo que han distribuido un total de 680 garrafones.

Una pipa de agua potable con capacidad de 20 mil litros continúa con el abasto del líquido en la zona.

Son ejemplo del sentido y vocación de servicio, solidaridad en momentos de adversidad, aunado a que la colaboración entre el Ayuntamiento de la capital mexiquense con el gobierno de Acapulco son un testimonio de la unidad, hermandad y la responsabilidad institucional.

Este fin de semana se espera el envío de más ayuda y el relevo del personal en Acapulco.

