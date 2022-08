División de Poderes garantiza gobernabilidad

“Las Fuerzas Armadas no son corcholatas”; califican como desorden la ola de violencia * Minimiza el gobierno lo que muchos denuncian como actos de terror contra la población y el Estado • La violencia no es problema mayor, refutó López Obrador; “conservadores y medios de comunicación exageran” • Ejército es el último reducto de la soberanía nacional: Muñoz Ledo; mantener a la Guardia Nacional en el ámbito civil, pide Alejandro Encinas

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

El tema de esta semana fue la ola de violencia en varios estados del país. Evidentemente, las posturas fueron encontradas y opuestas, desde quienes calificaron esos actos como terrorismo hasta los que sostuvieron que se trató de desorden.

¿Cómo puede haber un abismo en tal análisis o diagnóstico?, se preguntará Usted. Todo tiene explicación, pero lo lamentable es que en medio de esas acusaciones y descalificaciones están los ciudadanos pagando las consecuencias de los desaciertos.

La polémica creada y generada desde Palacio Nacional sirvió, entre otras cosas, para desviar un poco la atención que se había centrado en la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque ha de admitirse que ambos asuntos están conectados: la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado.

La estrategia les funcionó un poco, aunque no del todo. Los dos temas están sobre la mesa y ambos sacan chispas. También es razonable preguntarse por qué las críticas se centran en la figura presidencial. Igual hay una explicación.

La primera es porque López Obrador ha acaparado total y absolutamente el control de todas las decisiones. Eso es normal, refutarían algunos. Cierto, para eso es el jefe del Ejecutivo, pero entonces para qué le sirven sus secretarios y asesores. La gente no conoce ni siquiera los nombres de muchos titulares ni tampoco su imagen, pues no dan la cara (o no los dejan). Son como floreros y cuando hablan es para repetir o decir lo que se les ordena.

La segunda razón es porque al mismo Presidente le gusta eso y, además, lo provoca. Hacerse la víctima siempre le ha funcionado. Perdiendo, gana (hasta ahora). Las opiniones contrarias las asume como ataques personales y con intenciones maquiavélicas. Se lanza la piedra y enseguida se esconde la mano. Lo que venga después son los conservadores, los traidores a la patria y los medios de comunicación al servicio de la mafia. Ni para dónde moverse.

¿TERROR O DESORDEN?

Lo acontecido en Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua y Michoacán no fue poca cosa. Fueron actos para causar miedo y terror entre la población. Y lo consiguieron. No sólo se trató de ajustes de cuentas entre los cárteles de la droga y el crimen, sino de mandar un claro mensaje a los gobiernos federal, estatales y municipales. Lo peor del asunto es que hubo muerte de gente inocente y muchos heridos.

Narcobloqueos con camiones y autos incendiados; tiendas de conveniencia bajo las llamas; tiroteos en pleno día y a mitad de la calle; trabajadores ejecutados dentro y fuera de una pizzería, y unos esposos con su pequeña hija bajados a punta de pistolas de su coche para después prenderle fuego, no es algo que se pueda llamar “DESORDEN”, como lo ha dicho el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

Llaman más la atención, por supuesto, las declaraciones de López Obrador sobre el tema, pues aseguró que sus adversarios estaban exagerando los hechos de violencia del país. Explicó que no se trataba de un problema mayor, sino que (los opositores) buscaban agarrarse de esa bandera de la violencia. Así de plano, sin tapujos en la boca. Si es violencia, como lo admitió, pues es violencia y no puede afirmarse enseguida que no es un problema mayor. Porque si aceptamos, entonces, que para el presente gobierno LA VIOLENCIA NO ES PROBLEMA MAYOR, ya podremos explicarnos muchas cosas.

Propaganda (negativa, suponemos), llama el Presidente a lo publicado por los medios de comunicación. Es más, presumió que ese fin de semana registró un menor número de muertos. Restarle importancia a un cónclave de capos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, al asesinato de 11 personas en Ciudad Juárez y a la detención de 164 personas armadas en Michoacán para cometer actos vandálicos es cerrar los ojos ante la realidad. Claro que no es desorden ni tampoco politiquería del conservadurismo. Esos son actos de terror. “Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto”. ¿Y entonces quién es quién?

CUIDADO, ALERTA EU

De acuerdo con la óptica de Palacio Nacional, Estados Unidos de Norteamérica ya se ha sumado a los ataques de los “enemigos”. El embajador yanqui en nuestro país, Ken Salazar, mandó un claro mensaje al señalar que si no hay resultados en seguridad en México “sigue temblando”. Aún más, admitió que problemas como el T-MEC por el asunto de la controversia energética deben hacerse a un lado para darle prioridad a la violencia.

¿Acaso acusarán a don Ken de intromisión en asuntos que no le competen? ¿Lo llamarán a cuentas? No sería lo sano, pero a estas alturas no lo dude, pues ya se ha desafiado hasta al propio Jon Biden.

No se trata de ser malinchistas, sino realistas. Razón tiene EU en advertirnos que la presente ola de violencia podría crear incertidumbre entre los inversionistas no sólo de allá, sino de otros países. Por añadidura, se alertó a los ciudadanos gringos a no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas ante la ola de inseguridad y secuestros. Entonces qué ¿terror o desorden?

LOS SOLDADOS NO SON CORCHOLATAS

El otro asunto que no se puede soslayar, aunque lo intenten, es el de la Guardia Nacional. No fueron pocos los que sumaron su voz a la negativa de, uno, militarizar a ese cuerpo de seguridad civil; y dos, querer dar un golpe a la Constitución a base de acuerdos o decretos. Mire Usted, fue el propio Porfirio Muñoz Ledo quien -sin pelos en la lengua- lanzó la embestida. Cierto, don Porfirio es más que polémico y no siempre mesurado, pero su experiencia y opinión no puede ser ignoradas.

Quien en otras ocasiones ha denunciado una cercanía entre el crimen organizado con las autoridades, ahora receta que “los soldados no son corcholatas al servicio de caciques tropicales”. ¡Sopas!

Como muchos mexicanos, Muñoz Ledo entiende que son las Fuerzas Armadas una institución a la que hay que proteger. “Son el último reducto de la soberanía nacional y las libertades públicas”, agregó. Y en efecto, si alguien goza del reconocimiento y aprecio del pueblo son los soldados y los marinos. Su lealtad ha sido firme e invariable. Merecen respeto y eso significa no usarlos como piezas de dominó con fines personales y políticos. No son corcholatas, como los aspirantes presidenciales de Morena, para moverlos a su antojo y jugar con su honorabilidad.

Alejandro Encinas, quien hoy es subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y reconocido hombre de la izquierda mexicana, no pudo guardar silencio como el resto de los funcionarios cómplices o lambiscones de su jefe, y expresó que se debe mantener el mandato constitucional y que la seguridad pública es un asunto de carácter civil.

Don Alejandro no sólo fue fiel a sus convicciones, sino tuvo los arrestos para reconocerlo públicamente: respeto a lo que dicta el Artículo 21 de la Carta Magna y no a la militarización de los cuerpos de seguridad. ¿Y Mario Delgado, Citlalli Hernández, Gerardo Fernández Noroña y los otros distinguidos morenistas qué dirán? ¿Se pronunciarán al respecto las corcholatas Claudia, Marcelo, Adán y Ricardo?

Y mientras el plan avanza. El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, estimó que para el 16 de septiembre se podría llevar a cabo el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Sí, el traspaso, como si se tratara de un inmueble. ¡Qué bonito! En el marco del desfile militar. Justo también cuando el Presidente dará una respuesta contundente a la controversia interpuesta por EU y Canadá por el T-MEC. Y entonces ¿quién se envuelve en la Bandera?

López Obrador aclaró que no variará su estrategia de “abrazos, no balazos” y el priísta Roberto Madrazo preguntó -como lo hicimos aquí la semana pasada- que cuál era y es entonces el objetivo de militarizar la seguridad pública. ¿Mandarán a soldados y marinos a dar abrazos? Claro que no, pero como si lo fuera, porque ya los hemos visto huir de los criminales, abandonar sus instalaciones ante los ataques y hasta ser secuestrados. ¿A eso van a exponerlos? “Abran los ojos -escribió Madrazo-; la militarización no es para protegernos a nosotros, es para protegerse López Obrador”.

PUNTO Y APARTE

El gobierno de Layda Sansores y el gobierno federal van por la cabeza de Alejandro Moreno, líder del PRI. Pedir su desafuero a la Cámara Baja es la señal de ataque. ¿Tintes políticos? Obvio, pero no los habría si “Alito” no tuviera cola (o colota) que le pisen. Su riqueza es inexplicable. Si no, que la explique y ya. “Estoy dispuesto a dar hasta la vida por defender a México”, dijo Alejandro Moreno. ¡Que le baje! México se defiende solo. Le están pidiendo explicaciones, no flagelarse. Y sus aliados PAN y PRD lo respaldan. Algo así como “todos somos Alito”. Cuidado, no vayan a acabar todos en el bote. Los priístas que están contra Moreno -que no son pocos- ya se frotan las manos.

