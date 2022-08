Al carajo la animadversión hacia todo lo extranjero

¿Por qué nos va como nos va? * Cómo se convirtieron en tiranos’ * Votamos por un cambio porque ya estábamos hartos, ahítos, asqueados de un régimen de corrupción y que queríamos superar, pero caímos en el mismo infierno. Más profundo, diría yo

GALIO GUERRA

El año pasado, no sé qué mes, Netflix estrenó un documental de seis episodios titulado “Cómo se convirtieron en tiranos”. Dios, es increíble. Es como venderle chiles a Clemente Jaques o venderles cachitos de lotería a los chairos.

Miren, de entrada, déjenme decirles que yo no busqué el documental per se o porque alguien me lo “haiga” recomendado. Calderón dixit.

Lo encontré de manera casual.

Así como cuando alguien elabora una refinada hoja de ruta y la tira al paso para ver quién es el primer imberbe que la recoge.

Eso, exactamente eso, es lo que me pasó con la maldita serie de Netflix. La vi de pe a pa, de los pies a la cabeza o en las tres horas que mi bella dulcinea tomó de siesta.

¿Y saben qué? Me atrapó. Me convirtió en su bardo, su siervo. Varios de esos episodios los viví desde una mesa cuadrada (que no era la del Rey Arturo, porque recordemos que esa era redonda), en un departamento de cables donde inicié mi fugaz carrera periodística (apenas llevo 40 años en esto).

El documental consta de seis episodios que me llevaron de la mano por una etapa de mi vida que ya creía olvidada, pero que está ahí como el corazón revelador de Édgar Allan Poe.

Empecemos por el principio, porque así deben iniciar las cosas.

El documental en comento consta de seis episodios de poco más de media hora cada uno

1.- Conquistar el poder; 2.- División, identificación de un culpable; 3 – Terminar con sus rivales; 4.- Gobernar con el miedo; 5.- Estatización de los medios productivos: 6.- Construir una nueva verdad; 7.- Construir una nueva sociedad; 8.- Un manifiesto; 9 – Gobernar para siempre.

Al tratar de documentarme descubrí que muchos antes que yo ya habían observado el mismo material, por lo que, si mis palabras les parecen un símil es probable que lo sean, lo acepto de buena manera porque, recordemos, solo hay siete notas musicales.

De un tiempo acá hemos escuchado que lo que nos aqueja es herencia de gobiernos anteriores; que lo que nos pasa es por culpa del neoliberalismo; que a veces nos sentimos como un yin sin yan o como un rock sin roll.

Pero, ante esto me pregunto yo: ¿Es eso por lo que votamos? Claro que no. Votamos porque alguien nos dijo que era la panacea para todas nuestras dolencias.

El mejoral para todas nuestras inclemencias y el resistol para todas nuestras escisiones… Y no fue así.

Votamos porque ya estábamos hartos, ahítos, asqueados de un régimen de corrupción y que queríamos superar, pero caímos en el mismo infierno. Más profundo, diría yo.

¿Quién conquistó el poder después de doce años de buscarlo? Si, ya sabemos quién.

Y ahora, después de conseguirlo, ¿Ya descubrimos cómo nos ha dividido? Ya sabemos quiénes son los chairos y quiénes los fifís.

Ya sabemos que los culpables de las masacres no son los actuales detentores del poder, sino sus antecesores.

Es increíble que a estas alturas del camino (que no es el de Santiago) nos sigamos preguntando ¿Por qué nos va como nos va?

Pero sigamos en la línea del documental de Netflix. ¿Se han dado cuenta que hay un común denominador llamado bienestar? Todo ha devenido en un completo fracaso. Llámese el banco, el gas o el instituto del… Todo ha sido un completo fracaso.

Insisto, si a usted le interesa la historia de tiranos como Hitler, Stalin, Gadafi, Husein, Idi Amin, la dinastía Kim, por favor sumérjase en este verdadero manjar de la historia. Puede que aprendamos algo y no nos dejemos llevar por el hígado para la otra.

BENEFICIAN CARAVANAS POR LA JUSTICIA COTIDIANA A MÁS DE 100 MIL FAMILIAS MEXIQUENSES: ALFREDO DEL MAZO

El pasado jueves el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, informó que a través del programa de Caravanas por la justicia cotidiana se ha beneficiado a más de 100 mil familias, las cuales han recibido asesoría y realizado trámites que les permiten contar con su documentación en orden y tener mayor seguridad y tranquilidad.

“Hoy es un día muy especial porque estamos ya cumpliendo tres años de haber iniciado las Caravanas y llegando a más de 100 mil familias apoyadas con las Caravanas por la Justicia, ¿por qué nació el programa de las Caravanas por la Justicia?, porque la justicia debe ser accesible para todo, debe ser cercana, todas y todos deben de tener la oportunidad de acercarse la justicia”, afirmó.

El mandatario estatal destacó que este programa nació porque la justicia debe ser accesible para todos, por lo que mediante estas Caravanas, se acerca a la población de comunidades alejadas a los centros administrativos o de justicia, más de 90 trámites y servicios, como corrección de actas de nacimiento, regularización de predios, realización de testamentos, conciliaciones, entre otros.

En este sentido, apuntó que en este programa participan dependencias e instituciones como el Colegio de Notarios, la Comisión de Derechos Humanos estatal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres, entre otros.

“77 municipios, más de la mitad de los municipios del Estado de México que ya se han visitado con estas Caravanas, y seguimos semana por semana, incluso, a partir de este año estamos haciendo dos caravanas ya por semana”, manifestó.

“Son más de 90 trámites distintos que se pueden llevar a cabo en estas Caravanas, 25 dependencias que participan en estas Caravanas, que hacen un gran esfuerzo todas las semanas, porque además están de miércoles a domingo”, añadió.

El gobernador mexiquense indicó que quienes se acercan a las Caravanas por la Justicia Cotidiana también obtienen un carnet jurídico, que es una tarjeta en la cual se guarda su documentación.

“Todo lo que realicen en las Caravanas se queda en un carnet, que la llamamos el carnet jurídico, que por ahí lo tiene Yesenia, es esta tarjeta, en donde se registran todos los trámites que ustedes están haciendo.

“¿Para qué?, pues para que el día de mañana ya no les cueste, por ejemplo, sacar una nueva acta de nacimiento, ya todo se queda registrado y estamos trabajando para que las distintas dependencias, con ese carnet, a través de un código, puedan ustedes llevar el carnet en lugar de estar imprimiendo documentos, imprimiendo hojas y haciendo los trámites, lo hace más rápido, lo hace más accesible, lo hace más fácil”, enfatizó.

Luego de recorrer los stands de la Caravana instalada en el municipio de Tonatico, Del Mazo Maza señaló que otro de los objetivos de este programa es que los mexiquenses gasten lo menos posible, por lo que la mayoría de los trámites son gratuitos.

Al respecto, sostuvo que cada descuento que se pueda otorgar a través de estos trámites se traduce en un apoyo en la economía de las familias, sobre todo después de estos años donde se han cerrado negocios y perdido empleos, consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Asimismo, agradeció a los más de 100 servidores que forman parte de las Caravanas por la Justicia Cotidiana y destacó que el objetivo es llegar a los 125 municipios mexiquenses.

En su intervención, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, destacó que las Caravanas por la Justicia Cotidiana se llevan a cabo gracias al trabajo coordinado entre distintas dependencias estatales, municipios y la sociedad civil.

Explicó que, resultado de la propuesta del gobernador Del Mazo Maza de crear la Ley de Justicia Cotidiana, misma que entró en vigor en marzo de este año, se ha podido dar continuidad y permanencia al modelo de justicia itineraria que lleva a cabo este programa que permite acercar servicios y asesorías a los mexiquenses de los distintos rincones de la entidad.

LA SEGURIDAD, TAREA DE CORRESPONSABILIDAD: RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL

A partir de la acción individual de la ciudadanía y de las instituciones que procuran seguridad es como se responde para reconstruir el tejido social, coincidieron autoridades federales, estatales y municipales dentro de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Toluca.

Al encabezar la reunión, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, insistió que el tema de seguridad no sólo se trata de tener mayor número de patrullas, más armas y más policías, también tiene que ver con la participación y corresponsabilidad ciudadanas.

Acompañado por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Estado de México y comisionado regional Toluca-Zinacantepec, Miguel Ángel Torres Cabello, el alcalde señaló que la coordinación entre la Federación, el estado y el municipio reflejan la unidad de las tareas y acciones que realizan para inhibir los delitos y con las que, poco a poco, se recupera la paz en las colonias, comunidades y delegaciones.

Destacó que pese a que la capital del Estado de México es uno de los municipios con mayor número de habitantes, aunado a la población flotante, que asciende a cerca de 400 mil personas, el trabajo operativo que desempeña la policía es monumental, de modo tal que como resultado de los trabajos de la Mesa de Seguridad el robo a transeúntes por parte de los llamados “motorratones” va a la baja.

La reducción de este delito se debe a las acciones implementadas por los diversos agrupamientos de la Policía Municipal que, en coordinación con la Policía Estatal, ejecutan en distintos puntos estratégicos para retirar de circulación motocicletas sin placas, donde incluso han detectado automotores con reporte de robo, o bien, relacionados con algún delito.

De igual forma, derivado de los trabajos de la Mesa de Seguridad, se han detectado bandas y personas dedicadas a delitos como robo a casa-habitación y robo a vehículo, mismos que se han atendido de manera oportuna.

Finalmente las instituciones que participan en la Mesa de Seguridad, tanto autoridades como la ciudadanía, coincidieron en no bajar la guardia y redoblar esfuerzos para hacer frente a la comisión de ilícitos, reducir la incidencia delictiva y reconstruir la convivencia en sociedad.