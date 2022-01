Daniela Mora, la bella psicóloga que nos enloquece

Tiene las puertas abiertas en Telemundo * La hermosa chihuahuense, desde el inicio su reinado, se vio envuelta en diferentes sucesos que la convirtieron en uno especial y diferente a cualquier otro

POR JOVIRA

Andrea Meza es la mujer más bella del planeta, pese a que ya entregó la corona de Miss Universo el pasado 12 de diciembre.

Cabe recordar que el pasado 16 de mayo Andrea Meza se coronó como Miss Universo 2020, convirtiéndose en la ganadora con el reinado más corto, complicado y extraño del certamen.

La hermosa chihuahuense, desde el inicio su reinado, se vio envuelta en diferentes sucesos que lo convirtieron en uno especial y diferente a cualquier otro.

Todo inició cuando el evento de 2020 se tuvo que posponer por seis meses debido a las restricciones que existían a nivel mundial por la pandemia del Covid-19.



Meza se convirtió en la Miss Universo con el reinado más corto, pues estando en medio de una pandemia, el certamen no se desarrolló como de costumbre.

Una vez que Andrea se coronó como la nueva Miss Universo, tuvo que enfrentarse a convertirse en la ganadora con el reinado más corto, porque la 70ma edición tenía que celebrarse en el transcurso de este mismo año para no continuar afectando a otros.

Además de que sólo portó la corona por siete meses, Andrea tuvo que enfrentarse a ser reina durante la pandemia, con restricciones para visitar otros países, celebrar conferencias de prensa, entrevista y desenvolverse como sus predecesoras.

La ex Miss Universo recordó cómo fueron sus primeros meses con la corona, los cuales se vieron saturados de estar pegada a una pantalla para comunicarse con algunos medios. “Empezó un poquito lento. Empezamos como la mitad de las entrevistas a través de Zoom”, relató.



Aunado a ello, su primer viaje fue complicado, pues tenía que viajar al país de su predecesora, Zozibini Tunzi, quien es de Sudáfrica, y después tenía que regresar a Estados Unidos para continuar con su apretada agenda.

“El primer viaje internacional lejos, fue muy complicado regresar a Estados Unidos. Por todas las restricciones que tienen los países ahorita por Covid, no sabían que, por llegar a Sudáfrica, no tengo pasaporte americano, no podía regresar a Estados Unidos”, narró la modelo.

Sin embargo, encontraron la solución para que la Miss Universo pudiera regresar a EU, y era que, desde la misma Casa Blanca, tenía que ser expedida una carta de excepción, la cual la liberaba de esta restricción impuesta en el país.

La chihuahuense se convirtió en una reina de belleza diferente a las demás, pues ella siempre ha intentado estar cerca de las personas, de sus seguidores en redes sociales y no ser “inalcanzable” como otras coronadas, algo que incluso llegó a molestar a algunas personas.



Y es que Andrea se caracterizó por siempre estar interactuando con la gente que la encuentra por la calle, saludar y acercarse a sus fans.

“Me gusta ser normal, y a la gente le molesta eso porque ellos esperan una figura inalcanzable, esperan a una mujer perfecta. No existen las personas perfectas, déjenme decirles. Y es cansado tener que estar fingiendo en las cámaras, tener que estar fingiendo en las redes sociales y tener que decir: ‘Yo siempre estoy perfecta, yo siempre me siento bien’”, dijo Meza.

DE MISS A PRESENTADORA DE TV

Una vez que termine sus actividades con Miss Universo, le gustaría dedicarse a la música y a las acciones altruistas en beneficio de poblaciones vulnerables.

El pasado 12 de diciembre entregó la corona de Miss Universo e inicia una nueva faceta como presentadora de televisión.

Telemundo tuvo la fortuna de contratar a Andrea Meza… y aunque al principio no le gustaba esta actividad, no cabe duda que las cosas cambiaron con el paso del tiempo.

Así que Andrea tiene la Meza puesta en Telemundo… una transformación de la bella chihuahuense: De Miss al mundo del entretenimiento.

Por esto y más, Andrea es la bella de esta semana.