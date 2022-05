¿Audios para romper la alianza PAN-PRI-PRD?

¿Por qué Layda Sansores no entregó el material a la autoridad correspondiente? * El Presidente López Obrador, en lugar de llamar al orden, indicó que no intervendrá en el asunto. Así el Estado de Derecho en nuestro país, donde los que dijeron que no eran como los anteriores… y no nos mintieron… son peores

GALIO GUERRA

Y de repente ellos, los que se decían diferentes, los incorruptibles, los salvadores de la patria, se muestran tal y como son. Al fin y al cabo que están en el poder y se sienten el poder mismo.

En las últimas semanas la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román (hija de Carlos “El Negro” Sansores Pérez, priísta de toda la vida), ha estado divulgando supuestos audios del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, sin el menor recato.

Sansores dijo que los audios le llegaron de manera anónima (como debe ser), y por el contenido de los mismos sintió que el pueblo bueno y sabio debería conocerlos.

Aquí lo importante no es si son reales o no los audios, sino que se presenta el dilema moral de por qué no entregó el material recibido a la autoridad correspondiente, ya sea estatal o federal.

Según la exsenadora los audios muestran cómo se manejaron las cosas en el pasado proceso electoral cuando ella obtuvo la gubernatura de Campeche.

Todo empezó a principios de mes, cuando Sansores San Román divulgó en sus redes sociales un audio en el que supuestamente se escucha a Alito Moreno hablando de pagos millonarios para Antonio Solá, el publicista español de negro historial.



Según el portal informativo Infobae, en la grabación, Moreno pregunta a una persona de su equipo cuánto pagó a Solá y le responde “2.5 en dólares, puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque por los otros 2.5 en transferencia. Me hace falta resolver Campeche”.

“Lamas, lo de Solá ya. Ok, luego vas a resolver Campeche. Que hacen falta cuatro más, tú le das dos, y luego…”, dice el líder tricolor. “Ya le di dos y me está prestando Pedro con otros cuatro, para los seis”, le contestan.

Sansores aseguró que “estos audios hablan de la inmundicia que se tuvo durante las elecciones y que lo negaban. Yo siempre dije: a Solá le pagan en dólares”.

Según la gobernadora de Campeche, los audios son prueba del porqué el líder nacional tricolor no quiere que pase la reforma político-electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Empero, Sansores no sólo ha evidenciado en sus redes sociales las supuestas triquiñuelas políticas de Moreno, sino que también ha implicado a terceros e, incluso, ha puesto en el ojo público la vanidad estética del priísta.

“-¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Chingón ¿verdad?”, dice la supuesta voz de Moreno Cárdenas a un médico.

-Sí, en los párpados yo digo que ya no se puede, responde el doctor.

-¿Qué otra cosa me puedes hacer mi doc?, pregunta supuestamente el priísta.

-Yo digo que empezar con un estimulante, dice la voz.

-¡Órale, pónmelo!, responde “Alito” Moreno.

En los audios divulgados en los “Martes del Jaguar”, por cierto espacio oficial del gobierno estatal, también se ventanea una supuesta donación de 25 millones de dólares por parte del dueño de Cinépolis.

Dicha empresa se apresuró en desmentir el presunto audio y aclaró que no apoya a ningún partido.



Pero sin duda alguna la cereza del pastel salió a la luz esta semana y cayó como lápida en la maltrecha reputación del campechano, pues aunque él niega sea su voz, el daño ahí está:

“Siempre lo he dicho, al hijo de puta que se pasa de la raya, una vergüenza salvaje. A los periodistas no se les debe disparar, papá, deben morir de hambre”, exclama en la última grabación emitida.

Aunque Moreno al principio dijo que no era él, luego señaló que eran audios editados y finalmente aseguró que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, más de un mal pensado cree que tales audios están siendo filtrados con la finalidad de debilitar o desbaratar la alianza con el PAN y el PRD.

El Presidente López Obrador, en lugar de llamar al orden, indicó que no intervendrá en el asunto. Así el Estado de Derecho en nuestro país, donde los que dijeron que no eran como los anteriores… y no nos mintieron… son peores.

SALARIO ROSA A MÁS DE 6 MIL AMAS DE CASA DE MUNICIPIOS DEL SUR DE EDOMEX

Durante la entrega de tarjetas del programa Familias fuertes: Salario rosa, en el municipio de Tejupilco, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio a conocer avances del programa Caminos del Sur, en el que actualmente se da mantenimiento y rehabilitación a 80 carreteras de la región para mejorar su conexión con otras localidades.

Con la asistencia de más de mil amas de casa que se dieron cita en los campos de futbol de Tejupilco, y 5 mil más que, gracias a la tecnología, presenciaron el evento desde hogares y escuelas donde se reunieron para sumarse al programa Salario rosa, el mandatario estatal anunció la construcción de un Centro Estatal de Rehabilitación en este municipio, con el objetivo de acercar los servicios necesarios que requieren las personas que padecen alguna discapacidad.

Detalló que la construcción de dicho centro beneficiará a las familias al evitar que se trasladen a otras zonas para atenderse y reducirá sus gastos de traslado y sus recursos los puedan aprovechar para pagar sus tratamientos o en educación.

Respecto al Salario rosa, refirió que éste es el programa más importante de su gobierno, ya que, desde su creación, hace más de cuatro años, las mujeres han sido reconocidas por su esfuerzo y trabajo al velar siempre por el bienestar de sus familias, las 24 horas del día y los 365 días del año.

Luego de entregar 12 tarjetas a mismo número de mujeres, de las 6 mil beneficiarias a partir de hoy, y en compañía del presidente municipal de Tejupilco, Rigoberto López Rivera, y la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela, dio a conocer el avance del programa, el cual continuará creciendo en beneficio de las amas de casa, para que lo inviertan en transporte, alimento, salud, educación o para mejorar sus viviendas.



“Ahí vamos poco a poco, lo importante es que hoy está llegando con ustedes y que ya son más de 500 mil mujeres de todo el Estado de México, de los 125 municipios que están recibiendo ya el programa del Salario Rosa, y hoy más de 6 mil mujeres de esta región del Estado de México se están sumando al programa”, puntualizó.

En su oportunidad, la Secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Alejandra Del Moral Vela, señaló que el Gobierno del Estado de México tiene un gran compromiso con las mujeres de la entidad, por ello se destinan siete de cada 10 pesos del presupuesto estatal a la promoción de programas sociales y seis de cada 10 beneficiarios de los programas son mujeres mexiquenses.

TOLUCA CONTARÁ CON CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA MUJERES VIOLENTADAS

La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, señaló que la visita de las integrantes de la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos en México, A. C., reforzará las acciones emprendidas por la institución, pues sabe que el intercambio de experiencias es la mejor aliada para beneficiar a los que menos tienen y más lo necesitan.

En el Museo del Alfeñique, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y la presidenta honoraria del DIF recibieron a las esposas de diplomáticos extranjeros en México; ahí la Dra. Viridiana Rodríguez Rico señaló que a cinco meses de intenso trabajo, está convencida de que con la coordinación y colaboración entre sociedad civil y gobierno hace sinergia en favor de los que menos tienen.

Agradeció la visita de mujeres que fortalecen lazos con la comunidad y a quienes dijo que el intercambio de experiencias a nivel mundial es el mejor aliado para coadyuvar en mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y de aquellos que más lo necesitan.

En su intervención, el alcalde de Toluca destacó el potencial industrial, turístico y cultural que tiene la capital; también habló de las acciones que emprende su gobierno en las 48 delegaciones.

Hizo saber que en Toluca se contará con Centros de Atención Especializada para Mujeres Violentadas con una visión de género como parte de la conjunción de esfuerzos con diversas instancias de gobierno, particularmente en un esfuerzo que encabeza el Sistema Municipal DIF y el Instituto Municipal de la Mujer.

También dijo que el apoyo que se pueda dar en temas vinculados con el impulso al desarrollo de las mujeres, evitar la violencia intrafamiliar, recuperar el tejido social, apoyar a los adultos mayores, generar actividades que despierten nuevas habilidades en los jóvenes, será bienvenido, pues a pesar de que la administración municipal trabaja en ello de forma intensa, la colaboración extra siempre es bien recibida.



Por su parte, la presidenta de la Asociación y esposa del embajador de Marruecos, Ghislaine Kassimi, coincidió con la Dra. Rodríguez Rico, respecto a que su visita tiene como objetivo aprender más sobre el trabajo cívico que emprende el DIF municipal a fin de tomar experiencias exitosas y replicarlas en otros países.

Luego de entregar al primer edil y a su esposa un reconocimiento, el resto de las invitadas manifestaron su beneplácito ante la invitación y reconocieron el esfuerzo que la presidenta honoraria del DIF hace al frente de la institución pues fortalece el trabajo del alcalde de Toluca porque buscan siempre el beneficio de las familias que es la base fundamental de una sociedad.

Luego de mencionar que Toluca es una gran metrópoli con visión cosmopolita, el coordinador de Cultura y Turismo, Jorge Fuentes Zepeda, destacó que a tan sólo cinco meses de gobierno se ha recibido a seis delegaciones extranjeras cuyos embajadores muestran interés en temas comerciales, culturales y turísticos, por lo que la visita de esta asociación ratifica esa vocación internacionalista de la ciudad, de una Toluca que se abre al mundo.