Ante Xóchitl el Presidente se topa con Pared-es

La catapultó y ahora no puede con la panista * En la elección del 2024 cuidado con el autoritarismo y la represión contra la democracia

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Andrés Manuel López Obrador se dice el gran demócrata y autor de la Cuarta Transformación de la República. Se promueve además como incorruptible, lleno de veracidad y leal a las instituciones. Falso. Pasó de moda el no mentir, no robar y no traicionar. Terminó en la mitomanía, el hurto al erario federal y la traición a las instituciones nacionales.

Su bandera con la cual surge a la oposición en los años ochenta fue el antipriísmo corrupto, depredador y antidemocrático. Lo malo para el tan desgastado discurso de Andrés Manuel López Obrador es que copió todas las prácticas antidemocráticas del PRI y las perfeccionó. Hoy López representa la antidemocracia y el autoritarismo que tanto criticó.

Su talante dictatorial está a la vista en el destape de sus tres corcholatas: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard. De los demás no vale la pena hablar. Fernández Noroña es el bufón de la 4T, Ricardo Monreal terminó vencido por el peso de la conveniencia y Manuel Velasco seguirá siempre en su papel de camaleón y esquirol de la política.

López Obrador retrocedió más de 50 años en el avance democrático de la política nacional. Nada tiene que envidiar Morena al antiguo priísmo. En esas épocas el presidente de la República tenía dos grandes facultades: era el jefe del partido y el gran elector de su sucesor. Además, a la par designaba a todos los gobernadores y a todos los senadores.

Recuérdese las confidencias de don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México entre 1952 y 1958: Los gobernadores y los senadores son del Presidente. Los diputados federales son de los gobernadores y los presidentes municipales son del pueblo. De este tamaño era el autoritarismo priísta.

El sentido autocrático de la política no podía ocultarse. En una jerarquía piramidal de una relación feudo-vasallática, Ruiz Cortines definía la realidad del sistema político mexicano: nosotros somos los dueños de todo y al pueblo le dejamos lo último de los cargos de elección popular. Pero ni siquiera eso era verdad. Las presidencias municipales terminaban apropiadas por caciques. O sea, al pueblo nada.

Andrés Manuel López Obrador copió y perfeccionó esas prácticas autoritarias del viejo PRI. Él es el verdadero jefe de Morena y el gran elector del candidato de su partido. Con absoluto cinismo y falta de decoro político, ha amenazado con que la oposición jamás volverá a ganar, aunque con su actuar corra sangre de los mexicanos.

Pero López Obrador ha ido más allá de ser dirigente de su partido. En realidad es el dueño de Morena. Lo atestiguan las tres autoimposiciones con que consumó su postulación presidencial en el 2006, 2012 y 2018, como supremo elector de sí mismo.

Lo acompañan en sus intentos de secuestro de la República para el 2024, dos partidos con la misma catadura moral y política del morenismo. El Partido del Trabajo no es un partido, es una agencia de colocaciones cuyo fundador y propietario, Alberto Anaya, detenta el cargo desde 1990, es decir, desde su creación hace 23 años.

Surgió a la vida política nacional durante el trágico salinato, cuando hubo cientos de asesinatos políticos de perredistas. Ese es el tributo que López Obrador rinde a los perredistas inmolados para que él llegara a la presidencia y los traicionara.

El Partido Verde es un negocio familiar con ganancias por más de 500 millones de pesos anuales en favor de los González Martínez. Hoy, el tendero del negocio, Manuel Velasco, busca venderse al que mejor pague, con unas siglas que antes fueron del PRI y Peña Nieto, y hoy son de Morena y del señor López. Manuelito repite la misma historia tantas veces contada y actuada: la traición y el servilismo.

Pero pesa también sobre el Verde la muerte nunca aclarada de la búlgara Galina Chankova Chaneva, quien cayó desde el piso 19 de la Torre Emerald, y ligada al entonces senador Emilio González Martínez, principal sospechoso de ese acontecimiento.

Tiene razón el senador Emilio Álvarez Icaza cuando en entrevista exclusiva en el periódico Contrapoder de Chiapas sentencia: “El Partido Verde es la expresión más corrupta del PRI”. Hoy se actualiza este axioma: El Partido Verde es la expresión más corrupta de Morena.

A pesar de todos esos negativos de Morena y sus secuaces, el peleador callejero López Obrador se atreve a decir que el proceso de selección del Frente Amplio por México es pura faramalla. No López, la faramalla está del lado de la nueva mafia del poder.

A la desangelada y antipática Claudia Sheinbaum le han allanado todos los caminos hacia la candidatura de Morena. Por órdenes del dueño de Morena se prohibieron los debates para no exhibir las limitaciones retóricas y su ausencia de conocimiento sobre los grandes problemas del país. Marcelo Ebrard la habría triturado en unos cuantos segundos de la confrontación.

Pero Claudia tiene la complicidad lopezobradorista. Es homicida por omisión de 30 vidas en el Metro, y en vez de enjuiciarla y encarcelarla, la premian con hacerla candidata. Y no sólo eso. El erario nacional está presente en cada mitin de acarreados, mientras Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, destina más de 2 mil millones de pesos para inflar una candidatura que nada vale sin la presencia del jefe López.

Tiene razón al decir “no somos iguales”… pues la verdad son peores: Más corruptos, más ladrones y más traidores.

Contrasta el dedazo de López Obrador con la consulta ciudadana del Frente Amplio por México. Esa coalición puso como condición que cada aspirante consiguiera 150 mil firmas cuando menos en 17 estados de la República. La presencia de Xóchitl Gálvez fue contundente al reunir el 38.3 de las firmas, Beatriz Paredes el 26 por ciento y Santiago Creel con apenas el 20 por ciento.

Sólo que hay una gran diferencia: Xóchitl las obtuvo de la ciudadanía, en tanto Beatriz Paredes y Santiago Creel necesitaron recurrir a su militancia para poder permanecer como aspirantes.

Esa presencia de Xóchitl Gálvez ha desquiciado al destructor del país y en su desesperación ha lanzado una serie de improperios que atentan contra la vida privada de Gálvez Ruiz y constituyen violencia política de género.

A sus pasivos suma ahora el de la cobardía al agredir sin fundamento a la aspirante presidencial. Es la medida de cuánto pesa la panista en unas cuantas semanas de haber aparecido en escena y manifestar su intención de competir por la candidatura presidencial.

El panismo y el perredismo están al ciento por ciento por la candidatura de Xóchitl. Incluso una parte importante del priísmo avala esta candidatura más fresca, más actual y más novedosa, en contraposición a la larga y decadente carrera política de Beatriz Paredes, siempre apoyada en el dedazo y las decisiones cupulares en su paso por la gubernatura de Tlaxcala, el Senado de la República y sus múltiples diputaciones federales.

Xóchitl Gálvez le lleva a Beatriz Paredes entre 25 y 26 puntos de ventaja en las encuestas. Ir a una elección se corre el riesgo de que el tramposo López Obrador se inmiscuya para hacer ganar a Beatriz Paredes, por lo que el PRI y Paredes deberían de declinar en favor de Xóchitl Gálvez, ante la imposibilidad de que Paredes le gane a Claudia Sheinbaum.

Y para acabarle de descomponer el panorama a López Obrador, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con enorme peso político dentro de Movimiento Ciudadano, ha manifestado abiertamente su simpatía por la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Ante estos sucesos, la derrota anticipada de Claudia Sheinbaum es bastante predecible, sobre todo si Marcelo Ebrard se llegara a rebelar y Movimiento Ciudadano se suma al Frente Amplio por México. Ampliaremos…

[email protected]