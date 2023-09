Dan un paso al Frente por México

Ebrard revela todas las triquiñuelas hechas en favor de Sheinbaum * El excanciller revela un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación * Las acusaciones de Marcelo son suficientes para que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales inicie una investigación contra Claudia * El desvío de recursos públicos es un delito que se persigue de oficio

GALIO GUERRA

Grave, muy grave en verdad, la acusación que hizo la mañana del pasado miércoles el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón durante un mensaje a medios. En él denunció que tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México -a través de la Secretaría del Bienestar- desvían recursos en favor de la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum en su lucha por conseguir la coordinación para continuar los trabajos de la Cuarta Transformación.

Esta sola acusación es suficiente, dicen expertos en el tema, para que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inicie una investigación porque ese delito se persigue de oficio.

Es importante recordar lo denunciado por Ebrard porque habla de cosas que ya se creían superadas, pero demuestra, una vez más, lo que ya todos sabíamos, que lo peor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está enquistado en el corazón del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Y para muestra, cientos de botones. Sin buscarle más, ahí está la acusación de Ebrard, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una favorita para sucederlo y ella es la exjefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para apoyarla, dice Ebrard, se desvían recursos de la Secretaría del Bienestar para que, por ejemplo, los siervos de la nación le digan al pueblo bueno que el Presidente quiere que Claudia sea la buena.

Los acarreos, al más puro estilo priísta, están a la vista de todos. Sólo no los ven los ciegos de corazón, o sea los fieles del rebaño.

El derroche de recursos públicos, según denunció el excanciller, se está dando desde la secretaría insignia de la 4T, la del Bienestar.

Y si de amenazas e intimidaciones para no entorpecer el camino de Claudia, pues ahí quedó para el registro lo denunciado por el también exjefe de Gobierno.

El mensaje de Marcelo Ebrard debe ser tomado muy en cuenta por todas las autoridades electorales para iniciar una investigación porque dejarlo ahí a la deriva, como si nada, se estaría validando todo lo denunciado, principalmente el desvío de recursos públicos a campañas internas de un partido político, por ahora.

Falta ver cuánta cochinada sale cuando inicien las campañas a la Presidencia de la República de manera formal.

Pero, ¿qué tanto dijo-denunció Marcelo Ebrard la mañana del miércoles como para obligar al Presidente López Obrador a burlarse de los cinco jóvenes masacrados en Lagos de Moreno, Jalisco, para quitarle la atención de los medos?

Bueno, en su mensaje el también candidato a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación exigió a su partido “cumplir los acuerdos firmados. En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo. Mañana entramos a la etapa decisiva, hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de la gente. No hay más”.

Y es que, en otro mensaje de su cuenta de Twitter, Ebrard denunció que tratan de ocultar los resultados de las encuestas que lo colocan sobre la doctora Sheinbaum.

“Esta es la encuesta más reciente que vi, esta mañana, por eso el acarreo desaforado y brigadeo intensivo en muchos estados”, dijo el excanciller y mostró la encuesta sobre la lucha interna de Morena.

Marcelo alertó que el proceso de Morena puede volverse un desastre si no dejan de manipular a los ciudadanos y puntualizó: “Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan, pero en la fase final, a pesar de todo nosotros -con el apoyo de la ciudadanía- estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida”.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo como se ve ahorita, no habíamos visto tanta paga de encuestas falsas, no había visto tanto una campaña negra incluso contra mi familia”, señaló y se dirigió de manera directa a la exjefa de Gobierno de la CDMX: “Estamos en foco rojo, tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, pero también se lo digo a Claudia: ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¿Qué caso tiene comprometer todo lo que hemos luchado?”.

Pero el excanciller fue mucho más allá y realizó una denuncia fuerte: “Estamos viendo ahorita cómo están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia”. Sí, así como lo leyó. Tremenda acusación que debe ser investigada de oficio por la Fiscalía General de la República y la FEPADE.

“Nunca se vio, siendo yo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana y nunca vieron tampoco para los que nos están siguiendo por face o por otras redes nunca, vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación, jamás”, aclaró.

Por si no fuera suficiente Marcelo también evidenció a su exsecretario de Finanzas cuando él fue jefe de Gobierno, Mario Delgado, actual presidente nacional de Morena: “Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales que tienen que respetar el acuerdo que se firmó”.

Dicho acuerdo señala “No participarán en las actividades proselitistas y/o propagandísticas relacionadas con este proceso, a favor o en contra de cualquier aspirante, no expresarán su preferencia por alguno de los aspirantes, se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellos y mantendrán durante el proceso una estricta imparcialidad”.

Y sobre el proceso de Morena del pasado jueves para escoger a las casas encuestadoras apuntó: “Tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también, pero yo diría a la dirigencia de Morena: ‘mañana es el sorteo de las encuestas que firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando’”.

“Están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real”, advirtió.

AMLO SE BURLA DE JÓVENES ASESINADOS Y NI SIQUIERA OFRECE UNA DISCULPA

El chiste se cuenta solo. Durante la Mañanera del pasado miércoles varios periodistas trataron de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tocara el tema de los cinco jóvenes masacrados en Lagos de Moreno, Jalisco. No lo lograron. Por eso antes de que se fuera el señor López a gritos lo trataron de hacer que tocara el tema y él respondió ssí:

Regresó al atril y poniéndose la mano sobre el oído derecho dijo:

“Anoche me decía un amigo que decía su esposa: ‘Dame 200 pesos para ir al mercado’; ‘No oigo‘ (decía él en respuesta). Luego le grita su esposa: ‘¡Dame 500 pesos para ir al mercado!’ (sigue el chiste). Mejor los 200″, dijo entre risas el señor López.

El mismo día su vocero Jesús Ramírez Cuevas lo defendió desde su cuenta de X, antes Twitter, y posteó: “Es mentira que el pdte. @lopezobrador_ se negó a contestar una pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jal. La sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales. Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación”.

Y el jueves, en la Mañanera, muy a su estilo, López Obrador negó que se hubiera burlado de los jóvenes y aseguró que no podría burlarse de la desgracia e informó que ya se está atendiendo el homicidio y que corresponderá a la FGR decidir si se atrae el caso.

“Al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada, tan es así que por eso conté ese chiste. Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia”, insistió el Presidente.

“¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto?, pero ¡qué cosa! No escuché, nada, nada, por eso me acordé de ese chiste, porque era puro grito. Entonces lo interpretan como que no quise responder, pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia”, señaló López Obrador.

La verdad no tengo por qué ofrecer disculpas, ya que todo esto es un invento, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas, y cuando no las encuentran las inventan. Es un caso lamentable lo del asesinato de estos jóvenes, estamos investigando el caso y queremos que se haga justicia”, añadió López Obrador.

¿Ustedes le creen? ¡Yo tampoco!

RESULTADOS TANGIBLES CON EL TRABAJO CONJUNTO SOCIEDAD-GOBIERNO: RAYMUNDO MARTÍNEZ

En un emotivo encuentro en el Salón de la Fama del Club Deportivo Toluca, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, destacó la importancia del amor compartido por la ciudad y la colaboración conjunta entre el gobierno y la sociedad para lograr resultados tangibles y enriquecedores durante la 5a. sesión plenaria del Consejo Ciudadano de Toluca.

Martínez Carbajal resaltó que Toluca se encuentra en la vanguardia turística del Estado de México, siendo la segunda ciudad más visitada gracias a su rica oferta cultural, artística, religiosa y su posición como centro político y administrativo del estado.

El alcalde enfatizó que estos logros son el fruto del trabajo en equipo entre la administración municipal y la sociedad civil.

“La fuerza de la sociedad civil se refleja en acciones concretas y poderosas, como la revitalización del Parque Zaragoza, que se convertirá en un componente fundamental de nuestro nuevo Centro Histórico, a la par de las mejores capitales del país”, expresó el alcalde ante los miembros del Consejo Ciudadano de Toluca, presidido por Víctor Quiroz Santibáñez e integrado por 58 ciudadanos toluqueños de destacado talento y moral, provenientes de diversos ámbitos como empresarial, político, cultural, religioso, academia y deportes.

En presencia de ex presidentes municipales y de manera virtual de algunos miembros, Martínez Carbajal enfatizó: “La determinación de la sociedad civil, como la ejemplificada por el Consejo Ciudadano de Toluca, crece con mayor vigor y se manifestará cada vez más de manera constructiva, en aras del bienestar de los habitantes de Toluca”.

Comprometido con la recuperación y consolidación de la ciudad, el alcalde concluyó: “Desde mi posición, haré todo lo que esté a mi alcance para revitalizar nuestra ciudad y convertirla en un epicentro de la vida político-administrativa, así como en uno de los destinos turísticos más destacados del país”.

En esta sesión, el Consejo Ciudadano de Toluca otorgó reconocimientos póstumos a “Ciudadanos Emblemáticos de Toluca” como homenaje a su legado; los honrados fueron el ingeniero y ex presidente municipal Enrique González Isunza, el periodista Rafael Vilchis Gil de Arévalo, el portero uruguayo-mexicano Walter Gassire y la escritora e investigadora Margarita García Luna. Los reconocimientos fueron recibidos con emoción por sus familiares.

Además, durante la reunión, se tomó la protesta a distinguidos ciudadanos que se unen como consejeros ciudadanos de Toluca, y se designó a Gerardo Novo Valencia como Cronista Emérito de Toluca, en reconocimiento a su labor en la preservación y difusión de la historia de la ciudad.

La 5a. sesión plenaria del Consejo Ciudadano de Toluca reafirmó el compromiso de la comunidad toluqueña en impulsar el desarrollo de la ciudad y fortalecer la colaboración entre todos los sectores para lograr un futuro promisorio y enriquecedor.

INAUGURA ALFREDO DEL MAZO LOS JUZGADOS LAGO DE GUADALUPE, EN CUAUTITLÁN IZCALLI

Al inaugurar los Juzgados Lago de Guadalupe, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuéllar, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, afirmó que garantizar el acceso a una justicia imparcial, incluyente, comprometida con los derechos ciudadanos y el desarrollo social, ha sido una prioridad para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han sumado esfuerzos para materializar esta visión en el Estado de México.

“Para el Estado Mexicano, garantizar el acceso a una justicia imparcial, incluyente y expedita, comprometida con la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo social equitativo, ha sido una prioridad. En el Estado de México, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hemos sumado esfuerzos para materializar esta visión”, subrayó.

En la sede de estos Juzgados, en Cuautitlán Izcalli, el mandatario mexiquense hizo énfasis en la alianza entre su administración y el Poder Judicial para implementar un proyecto de fortalecimiento institucional, que transformara la administración de justicia.

Como resultado, se materializó la creación de los Juzgados Lago de Guadalupe que, con una inversión que superó los 661 millones de pesos, será la sede de los Tribunales Laborales para la región de Tlalnepantla, con base en Cuautitlán Izcalli.

Al respecto, el gobernador Del Mazo informó que estos juzgados brindarán atención a los cerca de 2 millones de mexiquenses de los municipios de Coyotepec, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, quienes hasta hoy recurrían a los juzgados de Naucalpan a resolver sus asuntos legales.

“Nos da mucho gusto el acompañar en la inauguración de estos Juzgados de Lago de Guadalupe que impulsa el Poder Judicial, en los que se invirtió un recurso muy importante, más de 660 millones de pesos de inversión y serán la sede de los tribunales laborales de la región de Tlalnepantla, con residencia en Izcalli.

“Pero que también atenderán a casi 2 millones de mexiquenses de los municipios de Coyotepec, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, por supuesto, quienes hasta hoy recurrían a los juzgados de Naucalpan a desahogar sus asuntos en la materia”, especificó.

En este marco, Del Mazo Maza explicó que, como resultado del trabajo para velar por la seguridad y los derechos de las mujeres, se encuentra la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso de persecución de delitos y atención a víctimas, la cual constituye una de las principales transformaciones de la justicia mexiquense.

Ejemplo de ello, dijo, es la conformación de expedientes, el desarrollo de juicios y la emisión de sentencias que se realizan con respeto a los derechos de las mujeres y con el compromiso de observar el debido proceso, reparar el daño y garantizar la integridad de las familias, permitiendo a las instituciones estatales de justicia aplicar las mayores sentencias del país en contra de agresores.

Además, apuntó que en este sexenio la entidad sentó las bases para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la niñez, con el establecimiento de la Procuraduría de la Defensa de niños, niñas y adolescentes; el convenio en mediación especializada para la niñez, y la apertura del centro de convivencia familiar, en Ecatepec, son resultado de un programa institucional que busca hacer de las niñas, los niños y los adolescentes, sujetos plenos de derecho.

Al respecto, subrayó la creación de programas de atención ciudadana durante los últimos seis años, como las Caravanas por la Justicia Cotidiana, el Programa de Usucapión Itinerante, recursos tecnológicos como las apps PJEdomex y la Red Naranja, el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, que responden al compromiso de construir un acceso a la justicia más igualitario e incluyente.

Por ello, externó que para mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones, el Edomex debe seguir trabajando más allá de ideologías, y donde el Poder Judicial responde a los desafíos para hacer de la justicia una palanca de desarrollo, y del diálogo, la ley y el derecho, metas para alcanzar la paz y la unidad de las familias.

“Seguir mejorando la confianza institucional a través de la justicia es un reto permanente, en el que el Estado Mexicano debe seguir trabajando sin descanso, más allá de colores o ideologías.

“El Poder Judicial del Estado de México ha respondido a este desafío haciendo de la justicia una palanca para el desarrollo; y del diálogo, la ley y el derecho, horizontes para la paz y la unidad de las familias mexiquenses. Rumbo a la igualdad y el bienestar no hay más camino que la justicia”, expresó.

Por logros como el Complejo de Telepresencia, la concreción de la firma electrónica judicial, los expedientes digitales, la conectividad con el Poder Judicial de la Federación, la apertura de tribunales digitales que han dado mayor celeridad, certeza y transparencia a juicios de adopciones o divorcios, los juzgados en línea familiar y de control especializado en cateos, órdenes de aprehensión, medidas de protección en línea, así como el Juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar en protección de niñas, niños y adolescentes, el gobernador Alfredo Del Mazo reconoció el trabajo del equipo del Poder Judicial y del magistrado Ricardo Sodi.

En el discurso que escucharon los integrantes del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como diputadas y diputados y miembros del Gabinete Legal del estado, Alfredo Del Mazo recalcó que estos Juzgados, junto con el de La Paz y el Palacio de Justicia en Ecatepec, son obras de infraestructura concluidas durante su sexenio, que refrendan el compromiso del Estado de México con la justicia mexiquense que, durante los últimos seis años, ha sido un referente de eficiencia con sentido humano.