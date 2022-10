AMLO y Yáñez, protagonistas de ‘El rey del Cash’

La necedad no oculta la realidad del fracaso de ‘Abrazos no balazos’ * El periodista mexicano Jorge Ramos exhibe al Presidente Andrés Manuel López Obrador como el sexenio más violento de toda la historia

GALIO GUERRA

Creo que es la cuarta vez, en cuatro años, que viene el periodista mexicano radicado en Estados Unidos, Jorge Ramos Ávalos, a exhibir la ignorancia, tozudez, hipocresía, necedad, valemadrismo y resentimiento del Presidente de los otros datos, Andrés Manuel López Obrador.

Fue en la Mañanera del pasado jueves que el conductor del noticiero más importante de Univisión sacó, una vez más, de quicio al solitario de Palacio Nacional.

Esta vez, al igual que otras anteriores, la disonancia fue a causa de las cifras de muertos por hechos de violencia en los cuatro años de la actual administración.

Pero vayamos por el principio, pues cuando le tocó el micrófono al periodista Ramos, éste declaró que la estrategia de seguridad de Movimiento Regeneración Nacional de “abrazos no balazos” no ha funcionado pues, como les decía, en los cuatro años de gobierno de López Obrador se han registrado 126,206 mexicanos asesinados.

Dicha cifra, indicó Jorge Ramos, fue obtenida de la página oficial del gobierno federal y es el número de homicidios más alto que en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto (124 mil 478) y Felipe Calderón Hinojosa (121 mil 683).

De entrada, Ramos le señaló de manera directa al Ejecutivo federal: “Tengo que comenzar con malas noticias, su gobierno ya es el más violento de la historia moderna de México. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su página (…), lo que significa, Señor Presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado”.

Ojo, hagamos énfasis en este punto: “la militarización no ha funcionado”, y aún así López Obrador, fieles que le acompañan, y legisladores “doblados” insisten en la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2018.

Ramos Ávalos apuntó que si no hay una corrección en la estrategia de seguridad, al dejar el poder López Obrador, su sexenio sumará aproximadamente 191 mil muertos.

Textual le dijo: “Si usted no corrige las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que ‘vamos bien’, pero si no hay una corrección, y siguen matando 84 mexicanos por día (…), al final, cuando usted entregue el poder, en octubre de 2024, va haber 191 mil muertos”.

Por su parte López Obrador refutó al periodista y le dijo que no coincidía con la información que presentó.

Aquí hay que hacer hincapié en que Ramos le señaló desde el principio de su participación a López Obrador que era información tomada del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“No, no estoy de acuerdo contigo, considero que no tienes razón en los datos (…). Nada más es cosa de cómo lo presentas tú y cómo consideramos nosotros que se deben dar a conocer”.

Miren, López puede estar de acuerdo o no con las opiniones de Jorge Ramos, pero no puede afirmar que disiente de los datos o que no son correctos porque devienen de un ente de la administración pública federal.

Trató de defenderse con la exhibición de cifras a su favor y le respondió a Ramos:

“Hemos logrado una disminución en homicidios de menos 10.6 por ciento. La estrategia ‘abrazos no balazos’ está dando resultados. Lleva tiempo atender las causas”.

Y agregó: “Hay quienes quieren muertos, mis adversarios. Los que no quieren la transformación quisieran muertos, los deseaban en la pandemia y los desean en seguridad. Desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. Aunque sea irracional, porque están muy ofendidos porque se sentían los dueños de México”.

Dijo que durante los gobiernos pasados se registró un alza en la tasa de homicidios, pero que en su gestión la tasa cayó más de 10 por ciento.

A esto Jorge Ramos le reviró: “Vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia desde su punto de vista ha funcionado, pero es que tiene 84 muertos por día, y si esto lo multiplicarán por los 25 meses que le quedan va a haber 191 mil muertos. Esto es una emergencia nacional”.

López Obrador sentenció: “Tendría yo problemas con mi conciencia, con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviera mintiendo”.

Vamos a darle el privilegio de la duda a López Obrador, pero entonces deberemos entender que si él no miente, entonces sus funcionarios del gabinete de seguridad lo engañan porque, repito, las cifras son dadas por el gobierno federal.

Jorge Ramos Ávalos sentenció: “Es que ya es el gobierno más violento, y usted no quiere pasar a la historia como el gobierno de los muertos (…). Tengo las cifras aquí, no las he inventado yo”.

LAS DECISIONES DEL PRIÍSMO MEXIQUENSE SE TOMAN EN TOLUCA Y NO EN OTRAS AVENIDAS: BEATRIZ PAREDES

Vaya espaldarazo que recibió el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el pasado miércoles, allá en Toluca, durante la toma de protesta e instalación del Consejo Político Estatal del PRI-Edomex para el periodo estatutario 2022-2025.

Resulta que, a mí ver -claro está-, surgieron dos asuntos muy importantes y relevantes. El primero es el mensaje de Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal, quien dejó muy en claro que el PRI está preparado para construir una alianza electoral o para contender en cualquier condición que

se presente el 2023.

Al buen entendedor pocas palabras.

Con alianza o sin ella, el tricolor mexiquense está decidido a enfrentar en unidad el relevo del gobernador Alfredo del Mazo Maza, de quien -por cierto-, se dijo es “un líder que nos prestigia y que es el mejor activo para nuestro partido”.

El segundo punto relevante, a mi juicio -por supuesto -, lo dio la senadora Beatriz Paredes Rangel, pues manifestó que las decisiones del priísmo mexiquense se toman en Toluca y no en otras avenidas.

Lo dicho, al buen entendedor…

Y es que con estos planteamientos debemos entender que los priístas mexiquenses están listos para ir en alianza o sin ella al proceso electoral de 2023 y que la decisión de cómo emprender la tarea se tomará en Toluca “y no en otra avenida”, como bien señalara la senadora Paredes Rangel.

Aquí en este punto es importante precisar el mensaje que se le envía al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le está diciendo que no tendrá intervención en la jornada electoral del próximo año en el Estado de México.

¿Así o más claro?

Y es que los eventos en que se ha visto inmerso “Alito” Moreno lo dejan con una estatura moral y partidista muy baja.

Tan sólo recordemos los pronunciamientos en la Cámara Alta durante la fallida aprobación de la propuesta legislativa de los leales a Cárdenas Moreno para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028.

Más de un legislador se preguntó por qué el PRI le hacía el trabajo sucio al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Movimiento Regeneración Nacional.

Veían con gran “sospechosismo” cómo había cesado la andanada de ataques de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a Alejandro Moreno en cuanto el tricolor nacional proponía, en contra de lo planteado en la Alianza Va por México, de rechazar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública más allá de 2024.

Más de uno inquiría sobre la moneda de cambio para tan abrupta nueva postura en un tema tan sensible para toda la nación.

No es para menos, no es para menos.

Pero volvamos a lo nuestro, y es que Eric Sevilla afirmó que el llamado del PRI es para competir en unidad y con decisión, al destacar que la militancia llegará preparada a la contienda electoral del 2023 y no habrá obstáculo que impida ganarla.

El líder priísta manifestó que esta lucha electoral tendrá eco en el futuro del Estado de México y de la patria, por eso ”llegó la hora de que todos pongamos a prueba el tamaño de nuestro oficio y nuestra lealtad”.

Eric Sevilla reiteró el respeto y respaldo del PRI a las mujeres y hombres que han expresado abiertamente su aspiración política, a quienes se les ha prodigado piso parejo para que expresen sus ideas, pero también enfatizó que existen reglas, tiempos y momentos para las definiciones.

Al clausurar el Consejo Político, la senadora Beatriz Paredes Rangel dijo estar segura que el PRI del Estado de México cuenta con la mejor organización para ganar las elecciones del próximo año. “Vamos a ganar porque los priístas nunca han perdido el Estado de México”, agregó.

“No pensamos que las decisiones de Toluca se tomen en otras avenidas, las decisiones de Toluca se toman en Toluca, esa ha sido la característica de la fortaleza del priísmo del Estado de México por eso vamos a llegar a la victoria, vamos a ganar”, sentenció.

Eh, qué tal, verdad, sin duda alguna, un gran espaldarazo al gobernador Del Mazo, quien ha llamado a la unidad en reiteradas ocasiones.

Lo dicho, al buen entendedor…

ESPÍRITU VISIONARIO Y SOLIDARIO DE LÓPEZ MATEOS PERVIVE EN EL EDOMEX: LUIS FELIPE PUENTE

Oigan, y ya que andamos por estos rumbos, déjenme les cuento que el secretario general de Gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente Espinosa, aseguró que el espíritu solidario y visionario de hombres ilustres en la historia nacional, como el expresidente Adolfo López Mateos, perviven en las políticas públicas del gobierno mexiquense, donde se trabaja con firmeza para implementar estrategias que mejoren las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

Al dirigir el pasado jueves el discurso oficial de la ceremonia conmemorativa por el 53 aniversario luctuoso del expresidente Adolfo López Mateos, el secretario general de Gobierno destacó el compromiso de la administración de Alfredo Del Mazo Maza con las mujeres, ya que pensando en su bienestar fue creado el programa Salario Rosa, el cual reconoce más aportaciones de las amas de casa, al ser pilar de las familias.

Puente Espinoza puntualizó, estimados todos, que “ese espíritu solidario y visionario es el que ha inspirado el profundo compromiso social del gobernador Alfredo Del Mazo Maza que -con determinación y firmeza-, ha puesto en marcha innovadores instrumentos de política pública como el Salario Rosa, reconociendo así la aportación de las mujeres, especialmente las amas de casa”.

En el Mausoleo en memoria del ex mandatario, Puente Espinosa agregó que, al igual que López Mateos y su esposa Eva, quienes apoyaron en su momento a la infancia en México, con el impulso de los libros de texto gratuitos, hoy en día Alfredo Del Mazo y su esposa Fernanda Castillo buscan mejorar el desarrollo de los menores mexiquenses, a través de los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIFEM), que entre otras actividades ha entregado millones de desayunos a niñas y niños de toda la entidad.

Agregó que ya en plenitud y madurez, el expresidente recibió siempre con cercanía el cariño y gratitud de las y los mexicanos, además que supo entender que México aspiraba a la modernidad y requería abrirse al mundo, y gracias su visión, sencillez y amor por la nación, hoy, a más de 53 años de su muerte sigue siendo un referente en México.

Al hacer uso de la palabra Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, relató algunas anécdotas sobre hechos que protagonizó el ex mandatario nacional, y en las cuales destacó el carácter diplomático, certero y sutil de López Mateos, de quien también acentuó su afición por los deportes, o su éxito en las relaciones exteriores.