AMLO tiene una INEvitable sed de venganza y poder

Cura su ego herido: Una marcha promovida por López Obrador, para marchar al lado de López Obrador, para expresar respaldo a López Obrador y para llegar justo enfrente de la casa de López Obrador: Palacio Nacional • ‘Patadas de ahogado’ ante la muerte de la reforma electoral • La movilización de apoyo al Presidente la pagamos todos con nuestros impuestos, a menos que hayan lavado dinero • Hace tiempo llamó cariñosamente “solovinos” (perros) a quienes se manifestaron con él, y no fueron acarreados • Paseo de la Reforma se transformó en Paseo del Emperador • No desaparecerá INE ni el TEPJF como quiere AMLO • Popularidad del Primer Mandatario no se heredará a ninguna corcholata

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Dedicado desde su juventud a la movilización social y la organización de manifestaciones, plantones y bloqueos, sin duda el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un experto en cuestiones de marchas. Es algo que se la da de manera natural. No sobra mencionar, además, que hoy en día el Mandatario cuenta con la simpatía de entre el 60% y 70% de la población. Y qué mejor todavía cuando tiene todo el aparato del gobierno federal, y su partido Morena, el control político y de las arcas en más de 20 entidades de la República, para poner en operación la estrategia para sanar su ego herido y limpiar su imagen opacada por la marcha ciudadana del pasado domingo 13.

Al “rey de las marchas” le caló hondo que cientos de miles de mexicanos (y no 12 mil como afirmó Martí Batres) hayan tomado las calles para expresar su apoyo al Instituto Nacional Electoral (que no a Lorenzo Córdova y demás consejeros), y al mismo tiempo externar su rechazo a su ventajosa iniciativa de reforma electoral. La revancha no se hizo esperar y hoy López Obrador salió a las calles del centro del país a encabezar la contramarcha que, por cierto, él mismo organizó. La asistencia, sí, de llamar la atención. Todos, incluso los opositores y quienes no piensan igual a él, previeron un éxito de la movilización.

Y así fue. No podía ser diferente a lo deseado y planeado. Por décadas, el tabasqueño ha criticado las costumbres y políticas de los gobiernos anteriores, principalmente del PRI (partido al que perteneció), pero sin olvidar a las administraciones panistas encabezadas por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Prometió y se sigue comprometiendo a no repetir esas prácticas “autoritarias y antidemocráticas”. En los hechos no ha sido así y la marcha del ego evidenció esas añejas prácticas. Todos los recursos humanos y económicos al servicio de la movilización. Pero no cualquier dinero, sino del que proviene de los impuestos que pagamos casi todos los mexicanos. Nadie, estamos ciertos, puso de su bolsillo para pagar autobuses, comida, agua, playeras y gorras, entre otras necesidades de los espontáneos participantes. Sabrán justificar los gastos, pues tontos no son y evitarán dejar huella. La movilización la patrocinamos todos, a no ser que hayan recurrido al lavado de dinero. Ya lo sabremos.

No sería honesto no reconocer que muchos manifestantes salieron por voluntad propia, movidos por su simpatía y respaldo al Presidente López Obrador. Esos incondicionales que están en las buenas y en las malas, aunque para ellos todo ha sido perfecto. Incluso, hace algunos ayeres el propio inquilino de Palacio Nacional calificó como “solovinos” (perros) a quienes acudieron a una gigantesca marcha. Les dio las gracias por haber asistido, no como acarreados, sino por su propia voluntad. ¡Vaya gratitud! Llamar cariñosamente “solovinos” o perros a sus seguidores.

¿Y EL RESULTADO FINAL?

Lo que parece no tener explicación es el objetivo principal de esa marcha. Mostrar músculo político es secundario. Eso es más que sabido, por lo que no había necesidad. Insistimos, fue para curar su orgullo lastimado, porque en el fondo, diga lo que diga, la movilización no fue para celebrar cuatro años de éxitos del gobierno de la 4T, sino como una respuesta a la defensa del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La marcha podría calificarse de exitosa solamente si hubiera conseguido revertir aquello que ya se le escapó de las manos: su iniciativa de reforma electoral, misma que se convirtió en cadáver ese mismo día 13 y más aún cuando el PRI, en voz de su líder Alejandro Moreno, confirmó que por ningún motivo apoyarían la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal. Dolió, pues el Presidente apostó a que volvería a doblegar a “Alito” y a otros legisladores priístas con cola bastante larga.

Hablarán de millones de personas que acudieron al Zócalo de la Ciudad de México y en otras entidades del país, pero el resultado es el mismo: ¡no a la reforma electoral de López Obrador! Una marcha promovida por López Obrador, para marchar al lado de López Obrador, para expresar respaldo a López Obrador y para llegar justo enfrente de la casa de López Obrador: Palacio Nacional. Bien podría Claudia Sheinbaum presentar una iniciativa para cambiar el nombre de Paseo de la Reforma por el que tuvo en un principio: Paseo del Emperador. Total, AMLO se asemeja más a personajes como Maximiliano que a Francisco I. Madero.

Vale recordar que otras multitudinarias marchas organizadas desde el gobierno fueron, por ejemplo, la de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez para intentar lavarse la cara por la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968; o la de José López Portillo, en 1972, cuando nacionalizó la banca privada. En esa tesitura se maneja López Obrador, muy alejado de quienes pretende emular, como a Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas.

¿TERQUEDAD O ESTRATEGIA?

El pasado miércoles, las comisiones de Reforma Político-Electoral; de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados presentaron por fin el dictamen de cerca de mil páginas que contiene la iniciativa que será discutida este lunes y que seguramente será aprobada en Comisiones, pero rechazada por los legisladores de la oposición en el Pleno al no alcanzar las dos terceras partes de los sufragios.

Parte del engaño de los morenistas, siguiendo las instrucciones de Palacio Nacional, fue que elaborarían un documento que habría de aglutinar todas las propuestas que había en más de 60 iniciativas de ese carácter que estaban en la congeladora. No fue así. La iniciativa a debatir es exactamente la misma que se diseñó en el despacho de AMLO. No hay ninguna aportación de otro partido o asociación. Ni hablar de una segunda vuelta en las elecciones por la Presidencia de la República.

La reforma busca, como se ya se ha dicho, desaparecer al INE y crear al Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), con nuevos consejeros y nuevas tareas. Lo mismo se pretende hacer con el TEPJF y con los órganos electorales estatales. Quitar los diputados y senadores plurinominales para, así las cosas, terminar con la representación de los partidos chicos o minoritarios. Una reforma, pues, que pretende favorecer al partido en el poder, en este caso Morena. De lo que se trata, paradójicamente, es de destruir todo el sistema político-electoral de hoy en día y que responde a la larga lucha de esos partidos pequeños, principalmente a los de la izquierda mexicana. De locos, ¿verdad?

El propósito visible de gobierno morenista es no claudicar en sus sueños, aunque estos vayan contra su razón de ser. Apuestan, quizá, a convencer por las buenas o por las malas a un grupo de legisladores opositores. Siempre está la opción de comprar voluntades o chantajear al enemigo. Pero el objetivo encubierto podría ser el de sentar ya desde ahora las bases para cuestionar y descalificar las elecciones presidenciales del 2024 en caso de que la victoria fuera de la oposición.

A la fecha, las encuestas muestran que Morena debería repetir en Palacio Nacional, no tanto por los logros, sino porque no hay unidad en la oposición ni mucho menos una figura relevante en sus filas. Si acaso, ha tomado relieve y protagonismo el priísta Enrique de la Madrid. Por ahí se podría colar un Lorenzo Córdova si se decide ya y deja de cometer errores. Con todo respeto, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu están muy lejos, por más que quieran. De parte del PAN, nadie por ahora.

Sin embargo, López Obrador sabe que muchas cosas pueden pasar en los próximos meses. Bueno, hasta rechazó que esta fuera su última marcha, “pues uno no sabe lo que depara el destino”. ¿Miedo o precaución? Las dos. El Presidente sabe perfectamente que la popularidad no se puede heredar a nadie. Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel., Tampoco lo es Marcelo Ebrard. La aceptación de más del 60% entre la población que tiene AMLO no es transferible a ninguna de sus corcholatas. Ser discípulos obedientes del tabasqueño no les garantiza ser queridos y aceptados por ese 60%. Eso lo saben en Morena y por eso hay que ir armando la estrategia para alegar fraude si es que llegaran a perder.

El discurso será, entonces, que los partidos y legisladores opositores tramaron ese plan al rechazar la reforma electoral propuesta por López Obrador. Tendrán -prevén ellos- argumentos para atacar al INE y TEPJF, y calificarlos de corruptos, antidemocráticos y conservadores. Y de ahí para adelante: marchas, plantones, bloqueos y la exigencia de contar nuevamente voto por voto, casilla por casilla. Perder jamás. Nunca aceptar la derrota, como no la ha aceptado a lo largo de su carrera política.

UNA REFORMITA, LA OPCIÓN

Tal pareciera que la intención del Presidente no es la de mejorar el sistema electoral, sino de una abierta venganza contra el actual INE y en especial contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Esa es la lectura que se da a la nueva propuesta que hará AMLO para cambiar ya no la Constitución, sino las leyes secundarias donde sí cuenta con los suficientes votos para realizarla. Es lo que se llama como “patadas de ahogado”. Si no gano, por lo menos empato, pensará el Ejecutivo federal.

Quiere el Presidente que los consejeros del INE, una vez que concluyan su encargo, no puedan ejercer cargos públicos o de elección popular por diez años. Claro que llevaba dedicatoria ese punto: Lorenzo Córdova. Pero resulta que de ser aprobada así, ninguna ley es retroactiva y no aplicaría a los actuales consejeros, sino a los próximos. También van por cortarle el presupuesto al INE de manera tajante. Nadie niega que la democracia en México es muy cara, pero reducir al mínimo el presupuesto puede resultar contraproducente. Justo por la “pobreza franciscana” ha habido serios problemas. Ahí está el hackeo a la Sedena y la falta de medicamentos.

Prepara además el Ejecutivo una estrategia para que tres de los cuatro consejeros del INE que tendrán que ser sustituidos el próximo año sean incondicionales a él, como lo es Rosario Piedra al frente de la CNDH. El documento que se cocina es, por tanto, igual de arbitrario y ventajoso. Tal vez avance en el Congreso de la Unión, pero donde topará con pared será en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que se presenten amparos por considerarlo contrario a la Carta Magna.

CLAUDIA SE NOS CASA

“Sí quiero ser presidenta de México y pronto me voy a casar”, así podría resumirse lo más importante dicho por Claudia Sheinbaum en estos últimos días. Nadie se habrá sorprendido por la primera afirmación, pues está apuntalada ahí por su propio jefe y maestro, el Presidente López Obrador. La segunda noticia sí llama la atención, pero más que nada por seguir los pasos y el ritual realizado no hace mucho tiempo por Enrique Peña Nieto, quien cuando se sabía ya candidato del tricolor (aún era gobernador mexiquense) contrajo nupcias con la actriz Angélica Rivera. Boda de telenovela y por conveniencia. Una vez terminado su objetivo, al dejar Los Pinos, el divorcio llegó y las diferencias profundas afloraron.

Vicente Fox Quesada ya como presidente de México se casó con Marta Sahagún. Formalizó su relación con su colaboradora, novia y asesora. A diferencia de la unión de Peña-Rivera, la de Fox-Sahagún ha perdurado. Y es en ese contexto que quien ahora se encamina a pelear por la silla presidencial, toma el mismo camino del priísta y panista mencionados, pues no desea verse sólo como divorciada de Carlos Imaz (el de los sobres y ligas), sino como esposa de su novio Jesús María Tarriba Unger, a quien conoció en su época de estudiante en la UNAM. Más vale no decir “de esa agua no he de beber”, ¿verdad?

Todos se preguntan qué hará Ricardo Monreal respecto a su futuro político. La verdad es que fuera de Morena y del aprecio de AMLO está desde hace tiempo. La pregunta relevante es ¿qué hará Marcelo Ebrard, pues Sheinbaum ya se le despegó varias vueltas? A él, se le ve feliz en Qatar o donde lo manden, como a los funerales de la reina Isabel II. ¿Feliz en verdad? Lo dudamos. Nos resistimos a creer que se haya prestado a la farsa de ser precandidato como Adán Augusto López. ¿Hará algo don Marcelo o volverá a bajar la cabeza ante López Obrador?

[email protected]