Crisis en Ecuador: asesinan a candidato presidencial

Condena mundial * Fernando Villavicencio había sido franco al señalar vínculos entre el Estado y el crimen organizado * El país está inmerso en la violencia relacionada con el narcotráfico

GAEL BUENDÍA

Fernando Villvicencio, candidato presidencial en Ecuador, que se había expresado francamente sobre los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales, fue asesinado el miércoles en un mitin político en la capital.

Se presenta la crisis justo unos días antes de que se celebren las votaciones en unos comicios dominados por la preocupación en torno a la violencia relacionada con las drogas.

El aspirante a la Presidencia y otrora periodista fue baleado afuera de una secundaria en Quito, luego de hablar con jóvenes simpatizantes. En una trifulca posterior murió un sospechoso y otras nueve personas recibieron disparos, según las autoridades.

“No hubo nada que hacer porque los disparos fueron a la cabeza”, dijo Carlos Figueroa, quien trabajaba para la campaña de Villavicencio y se encontraba en el lugar.

Villavicencio, de 59 años, figuraba en una posición intermedia en las encuestas sobre los ocho aspirantes a la Presidencia. Era uno de los candidatos que más se pronunciaba sobre el crimen y la corrupción estatal.

Fue el primer asesinato de un candidato presidencial en Ecuador y se produjo menos de un mes después de que el alcalde de Manta, una ciudad portuaria, fuera asesinado durante una aparición pública.

Ecuador, otrora una nación relativamente segura, ha sido consumida por la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos cinco años.

“Indignado y consternado por el asesinato”, escribió el presidente Guillermo Lasso en la plataforma X, antes conocida como Twitter, la tarde del miércoles, culpando de la muerte del candidato al “crimen organizado”.

Lasso dijo que los atacantes habían lanzado una granada a la calle como distracción al intentar huir, pero que no estalló. La fiscalía nacional, también con una publicación en la plataforma X, dijo que un sospechoso había sido baleado y aprehendido en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad y que poco después había fallecido.

Más tarde, la fiscalía dijo que las autoridades habían llevado a cabo cateos y detenido a seis personas en conexión con el magnicidio.

Entre las otras nueve personas que recibieron disparos había dos oficiales de policía y un candidato a la Asamblea Nacional, según la fiscalía. No dieron a conocer inmediatamente datos sobre el estado de salud de las nueve personas y por la noche del miércoles no estaba claro si alguna de ellas había fallecido.

El asesinato es un gran golpe a un país que ya sufría una profunda convulsión económica, social y política.

“Este año, electoralmente hablando, es el más violento de nuestra historia”, comentó Arianna Tanca, politóloga ecuatoriana. “Y creo que lo que sí va a cambiar es la forma en la que concebimos la política. Desde ahora se convierte en una profesión de alto riesgo”.

NARCO, CADA VEZ MÁS PODEROSO

Ecuador, en el borde occidental de Sudamérica, fue testigo de una transformación asombrosa entre 2005 y 2015, cuando millones de personas salieron de la pobreza gracias al auge petrolero cuyas ganancias se invirtieron en educación, atención médica y otros programas sociales.

Sin embargo, más recientemente, el país se ha transformado por la actividad del narcotráfico, cada vez más poderoso, un escenario en el que cárteles de las drogas extranjeros han unido fuerzas con pandillas y prisioneros del país, lo que ha derivado en una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente de Ecuador. La tasa de homicidios está a un nivel récord.

Actualmente, la violencia es a menudo atroz y pública, con la intención de generar miedo y ejercer control: hay informes habituales de coches-bomba, decapitaciones y niños asesinados a tiros afuera de sus escuelas.

La situación se tornó más complicada después de que Lasso disolvió en mayo la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, una medida drástica que tomó ante la posibilidad de ser destituido por acusaciones de malversación de fondos.

Esa medida, que está permitida por la Constitución, significaba que se celebrarían nuevas elecciones presidenciales y para asambleístas. Los comicios en los que Villavicencio iba a contender están programados para el 20 de agosto. Si ningún candidato obtiene una clara victoria, habrá una segunda vuelta en octubre.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, mencionó que la fecha de las elecciones no iba a modificarse y aludió a asuntos constitucionales y legales.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

El jueves en la madrugada, en un mensaje televisado, Lasso declaró un estado de excepción de 60 días a nivel nacional que incluye la restricción de algunas libertades civiles y dijo que se desplegarían fuerzas de seguridad por todo el país.

Dichas declaratorias de emergencias, que suelen reservarse para circunstancias extraordinarias, se han vuelto más comunes en años recientes, pero han hecho poco por limitar la elevada violencia de Ecuador.

Lasso, no obstante, subrayó que las elecciones procederán tal como estaba planeado. “Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista”, dijo. “Y no dudamos que este sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.

¿QUIÉN ERA VILLAVICENCIO?

Villavicencio, quien se desempeñó como periodista, activista y legislador, adquirió relevancia como oponente al correísmo, el movimiento de izquierda encabezado por el expresidente Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017 y aún tiene gran influencia política en Ecuador. Luisa González, que cuenta con el respaldo de Correa, es la candidata que lidera en las encuestas.

Villavicencio a menudo escribió sobre denuncias de corrupción en el gobierno de Correa, lo que lo convirtió en blanco de persecuciones políticas y amenazas de muerte. Fugazmente se refugió en Perú en busca de asilo político.

En 2017, Villavicencio se postuló y ganó un escaño en la Asamblea Nacional, donde se desempeñó hasta que la Legislatura fue disuelta por Lasso.

Correa lamentó la muerte de Villavicencio el miércoles por la noche en la plataforma X. “Ecuador se ha convertido en un Estado fallido”, escribió. “Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia”.

‘LOS LOBOS’ SE ADJUDICAN LA MUERTE

La banda criminal conocida como ‘Los Lobos’ se reivindicó la responsabilidad del asesinato del candidato, a través de un video que ha conmocionado a la nación.

En la grabación, un grupo de individuos encapuchados y armados aparece respaldando sus acciones mortales.

El comunicado, leído por uno de los enmascarados, amenaza con futuras repeticiones de actos similares si aquellos considerados corruptos no cumplen sus promesas.

“Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy”, dijo, rodeado de una treintena de hombres fuertemente armados que posaba para la cámara haciendo una peculiar señal.

Los Lobos, una de las bandas criminales más prominentes del país, ha causado estragos a lo largo de su historia.

Con más de ocho mil miembros distribuidos en diversas prisiones, como Turi, Cotopaxi, Santo Domingo, Ambato y la Penitenciaría del Litoral, la banda se ha convertido en un símbolo de violencia y peligro.

Además, se ha confirmado su afiliación al Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que subraya la profundidad de su conexión con el crimen organizado.

Sin embargo, una nueva grabación ha salido a la luz, en la que un grupo de hombres vestidos de blanco y con la cara descubierta aseguran ser “Los Lobos” originales y desmienten ser los responsables del asesinato de Villavicencio.

La nación ecuatoriana se encuentra en un estado de conmoción debido a que abrupta muerte del candidato en plena campaña enrarece el ambiente político.