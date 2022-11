‘Sigo feliz’, el éxito musical arrollador de Robi a dúo con Piso 21

Siete mil fans hicieron acto de presencia en el Festival Atzán 2022

KARLA GARCÍA

Un concierto lleno de glamour, con tintes teatrales y vestuarios estilo Luis XV, presenciaron la noche del sábado los miles que acudieron al Palacio Municipal a la presentación de la Ópera Prima Rock, Tributo a Queen, como parte la cartelera del Festival Internacional Atzán, en Atizapán de Zaragoza.

Y aunque su nombre lo anuncia, no hubo ópera en el show del escenario principal del festival, sino rock que en esta ocasión reunió a 7 mil almas para corear las canciones con las que la banda británica creada en 1970 hizo historia.

“¡Fantástico! Atizapán es nuestro segundo hogar”, pronunció Diego Fainguersch, integrante de la agrupación, “queremos agradecer que se hagan este tipo de festivales”.

Y el nivel del concierto no sólo se midió en la calidad de las voces y la música, sino en la estética del show. Pero, aunque es un tributo a Queen, el cantante no intenta ser Freddie Mercury ni el guitarrista imita a Brian May. Su actuación fue única.

Inició con el “Aria de la Reina de la Noche de Mozart” que se conjugó con “Bohemian Rhapsody”.

“Don’t Stop me now” fue uno de los temas que más ovacionó la audiencia, igual que “Play the Game”. Y no pudieron faltar “Under Pressure”, “Radio Gaga” y “We are the Champions”.

El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, destacó que, por la calidad de los artistas y sus presentaciones, el festival atizapense forma parte del Circuito del Festival Internacional Cervantino.

“Sé que la gente lo disfruta y agradezco al grupo su presencia en este festival”, finalizó el edil.

Al final, los actores, actrices y cantantes mexicanos, un chileno y un argentino se tomaron la foto del recuerdo de su actuación en Atzán.

“I want to Break Free” fue el broche de oro de la octava noche de conciertos en el escenario principal del Festival Internacional de las Artes en Atizapán de Zaragoza.