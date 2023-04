La belleza eterna de Halle Berry

A sus 56 años de edad está en su máximo esplendor * La primera actriz conserva un cuerpo escultural… ¡una fruta que se disfruta!

IMPACTO | REDACCIÓN

En los últimos días Halle Berry estuvo en el ojo del huracán y de la polémica.

Y es que demostró que no tiene ningún tipo de pudor para dejarse ver completamente al natural en redes sociales, pues es habitual que la intérprete, a sus 56 años de edad, comparta fotos en bikini o sin nada de ropa disfrutando de momentos relajantes.

Hace unos días, la ganadora de un Oscar compartió una fotografía en la que posa totalmente desnuda mientras está tomando vino en un balcón, acompañada del siguiente mensaje: “Hago lo que me da la gana”.

Pese a que la también productora estadounidense recibió un sinfín de mensajes halagándola por su cuerpo torneado, un usuario de Twitter emitió un mensaje criticado la actitud de Halle comentando: “Imagínese tener 50 años y seguir publicando desnudos para llamar la atención en la menopausia cuando debería estar relajándose con los nietos. Envejecer con dignidad ya no es lo que era”.

Dicho comentario no pasó inadvertido para Halle, quien sin dudarlo le contestó: “¿Sabían que el corazón de un camarón se encuentra en su cabeza?”.

A pesar de que la frase manifestó que no da importancia a lo que se dice de ella, finalmente Berry terminó borrando el mensaje de su cuenta de Twitter.

NO ES SU PRIMER DESNUDO

Esta no es la única foto desnuda que la artista ha compartido en su cuenta de Instagram en las últimas semanas, pues el pasado 22 de marzo publicó un par de selfies después de bañarse frente al espejo empañado.

Para muchos de sus seguidores, el desnudo no es el problema en sí, sino la edad a la que lo hace, un tema al que la actriz se ha aferrado durante años defendiendo su postura sobre la seguridad que se puede ganar con el paso del tiempo.

“Cuanto más viejas somos, más cómodas nos sentimos”, declaró hace unos meses a AARP defendiendo así su postura.

“Todos vamos a envejecer. Nuestra piel se va a arrugar y nos vamos a ver diferentes”, explicó la actriz

“Siempre he sabido que la belleza es más profunda que el cuerpo con el que caminas. Me niego a ser alguien que solo intenta aferrarse a su cara joven y no abraza lo más importante de ser bella: cómo vives tu vida”, aseveró.

Por todo esto y más, Halle Berry es La Bella de la edición de su revista IMPACTO.