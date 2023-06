Fabiola Martínez, de atleta espectacular a hermosa modelo

Inicia la leyenda de la Reina del Rock * Superó un matrimonio abusivo para convertirse en una estrella global

KARLA GARCÍA

La música a nivel mundial está de luto. Con su voz áspera y unos movimientos frenéticos sobre el escenario, Tina Turner conquistó al público de medio planeta, convirtiéndose en una de las estrellas inolvidables de los años 80 y 90.

Turner, bautizada como “La Reina del Rock and Roll”, falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años de edad.

La cantante de origen estadounidense murió “tras una larga enfermedad” en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir”, dijo en un comunicado su agente.

Tina había sufrido una serie de problemas de salud, incluidos un cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal, males que fueron deteriorando su fortaleza física.

SU CAMINO A LA FAMA

La artista saltó a la fama junto a su esposo Ike Turner en la década de 1960 con canciones como Proud Mary y River Deep, Mountain High.

En 1978 se divorció de Ike, quien durante años abusó de ella física y psicológicamente, y logró un éxito aún mayor como solista en las décadas de los 80 y 90.

La cantante era famosa por la energía que desprendía sobre el escenario y su voz ronca y poderosa.

Ganó 8 premios Grammy y entró en el Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll en 2021 como solista, habiendo sido incluida por primera vez junto a Ike en 1991.

VIDA TORMENTOSA CON IKE

Nacida en el pequeño pueblo de Nutbush, en Tennessee, el 26 de noviembre de 1939 con el nombre de Anna Mae Bullock, tuvo una infancia difícil, marcada por la separación de sus padres y la estricta educación religiosa que recibió de sus abuelos.

Empezó a cantar en una iglesia bautista y, tras graduarse en la secundaria, se puso a trabajar en un hospital con la intención de hacerse enfermera. Una visita a un club nocturno en el que tocaba el que sería su futuro marido le cambió la vida para siempre.

Primero encontró la fama siendo una de las coristas de la banda de Ike Turner, The Kings of Rhythm.

Pronto se puso al frente del grupo, y la pareja lanzó temas como Fool in Love o It’s Gonna Work Out Fine, que entraron en las listas musicales estadounidenses a principios de los 60.

Sus otros éxitos incluyen temas como Nutbush City Limits, de 1973, que trata sobre el pequeño pueblo en el que nació.

En todos esos años, el abuso físico y emocional al que la sometió Ike le estaba pasando factura.

Fue él quien cambió su nombre de nacimiento por el de Tina Turner, una decisión que tomó sin su conocimiento, un ejemplo de su comportamiento controlador.

En 1978, después de una serie de éxitos que incluyeron River Deep, Mountain High, Tina decidió que se sentía capaz de dejar Ike. Ya no podía soportar la “tortura” de estar casada con él y el impacto que tuvo en sus cuatro hijos.

“Estaba viviendo una vida de muerte. No existía”, dijo. “Pero sobreviví. Y cuando salí, caminé. Y no miré hacia atrás”, añadió.

Tina se mudó y tuvo que rehacer su carrera. Ganó dinero cantando en Las Vegas y haciendo apariciones en varios programas de televisión.

Hasta que en 1981 decidió contar la relación de abuso que sufrió en una entrevista en televisión. Y esto fue un hito, porque en los 80 aún no había ni tanta información sobre el tema ni gente relevante que hablara sobre ello.

Su caso sirvió para visiblizar que “la violencia doméstica estaba en todas partes”, cuenta a la BBC la doctora Lenore E. Walker, directora del Instituto de Violencia Doméstica con sede en EU.

Después de eso, reconstruyó su carrera y y se convirtió en una de las mayores estrellas del pop y el rock de los años 80 y 90, con éxitos como Let’s Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, I Don’t Wanna Fight y It Takes Two.

También protagonizó la película de 1985 Mad Max Beyond Thunderdome, en la que aparecía otro de sus éxitos, We don’t need another hero; y la ópera rock de 1975 Tommy.

TINA TURNER Y SU SEGUNDO MARIDO, ERWIN BACH

Encontró la felicidad con su segundo esposo, el ejecutivo musical alemán Erwin Bach.

Comenzaron a salir a mediados de los 80 y se casaron en 2013.

La pareja vivía en Suiza y Turner adoptó la ciudadanía de ese país, renunciando a la estadounidense.

Bach le donó uno de sus riñones en 2017 después de que se descubriera que sufría insuficiencia renal.

También sufrió en 2018 la pérdida de su hijo mayor, Craig, por suicidio. Su padre era el excompañero de banda de Ike Turner, Raymond Hill.

Su historia fue llevada a la gran pantalla en 1993 en el filme What’s Love Got To Do With It, que le valió a la actriz Angela Bassett una nominación al Oscar.

En 2018 se estrenó en Londres un musical sobre la vida de la cantante, que luego llegaría a Nueva York y otras ciudades del mundo.

En una entrevista en 2018, Turner dijo: “La gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que te pasa, sino cómo lidias con ello”.

MUNDO MUSICAL CONSTERNADO

Al conocerse el fallecimiento de Turner, numerosas personalidades del mundo del espectáculo le rindieron tributo.

La mítica cantante estadounidense Diana Ross, quien saltó al estrellato en la misma época que Turner, dijo estar “conmocionada” y “triste” por la noticia.

“Envío de condolencias a la familia y seres queridos de Tina Turner”, escribió en Twitter.

Por su parte, el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, dijo estar “muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner”.

Jagger, quien hizo un dueto con Turner en 1985, compartió sus condolencias en Instagram, asegurando que la cantante fue “inspiradora, cálida, divertida y generosa”.

“Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”.

La cantante Gloria Gaynor elogió a Tina Turner como una “leyenda icónica que allanó el camino para tantas mujeres en la música rock, blancas y negras”.

Otra de las grandes estrellas del pop, Mariah Carey, también le rindió tributo:

“Las palabras ‘legendaria, icónica, diva y superestrella’ a menudo se usan en exceso y, sin embargo, Tina Turner las encarna todas y muchas más”, escribió en Twitter.

Carey describió a Turner como “una intérprete, música y pionera increíble”, así como “una sobreviviente y una inspiración para las mujeres de todo el mundo”.

Desde la Casa Blanca también llegó un mensaje de condolencias para los familiares y amigos de la cantante.

Descanse en paz Tina Turner.