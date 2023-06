El momento histórico en que confrontó Ricardo Rocha al Presidente AMLO

El primero que entrevistó a AMLO y después lo increpó en la Mañanera * “Solo le pedimos que evalúe qué le deja más. Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva o los lacayos que, cuando usted pregunte la hora, le respondan ‘la que usted quiera, señor presidente’ (…), a mí jamás nadie me ha hablado para decirme sobre una reunión en un lugar secreto para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador (…) Yo creo que hay que dialogar y sumar, no restar y confrontar”, expuso el periodista en una conferencia matutina * Tras la lamentable partida del gran periodista, se revive el reclamo de Rocha al Primer Mandatario en Palacio Nacional

El periodista Ricardo Rocha fue el primero en entrevistar a Andrés Manuel López Obrador en un medio de alcance nacional, aunque años después lo increpó durante una conferencia matutina al cuestionarlo por su postura contra las voces críticas de su administración.

Rocha murió el domingo 4 de junio de 2023. A lo largo de su carrera profesional, el personaje oriundo de la Ciudad de México (CDMX) tuvo diversos encuentros con el Presidente López Obrador. Si bien en sus últimos años se dio a conocer por su postura crítica, en algún momento fue el primer personaje en entrevistar al político en cadena nacional.

En febrero de 1996, cuando López Obrador figuró como líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco y realizaba protestas a través del bloqueo de 51 pozos petroleros de Pemex distribuidos en el estado, el periodista Ricardo Rocha acudió para conocer y difundir su postura en todo el país.

En aquel momento, argumentó Andrés Manuel que el motivo de la protesta fue la exigencia de indemnizaciones justas para los campesinos afectados en diversas magnitudes por las obras y proyectos a cargo de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) realizadas en la región.

“¿Están ustedes conscientes de que están afectando la producción petrolera nacional y que además están corriendo un riesgo porque están afectando la seguridad del manejo en la operación del pozo?”, cuestionó Ricardo Rocha luego de haber interrumpido la intervención del personaje entrevistado.

De igual forma, Rocha argumentó que, debido al movimiento que estaba desarrollando en compañía de los pobladores originarios de la cultura chontal, AMLO era señalado por manipular a los pobladores con interés de beneficiar al instituto político al cual pertenecía en aquel momento.

No obstante, el hoy presidente del país negó las declaraciones y buscó defenderse de la aseveración cuando respondió que “Los chontales no son niños. Son mayores de edad, hombres y mujeres que merecen respeto. Gente muy consciente. Yo te pediría que mejor les preguntaras a ellos lo que opinan. Te vas a dar cuenta de que la gente tiene muy claro el motivo de este movimiento. No podríamos sostener un movimiento de esta naturaleza sin un pueblo consciente y teniendo todo el aparato del Estado en contra”, expresó.

RUMBOS DIFERENTES

El camino de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Rocha tomó rumbos diferentes desde aquel encuentro. No obstante, 23 años después volvieron a encontrarse frente a frente durante una de las conferencias matutinas realizadas por el Presidente de México.

En esa ocasión, Rocha tomó la palabra y encaró al Mandatario por haberlo incluido en una lista de medios y comunicadores que, presuntamente, recibieron pagos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el documento, Rocha habría recibido 4 millones 481 mil pesos.

“Solo le pedimos que evalúe qué le deja más. Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva o los lacayos que, cuando usted pregunte la hora, le respondan ‘la que usted quiera, señor presidente’ (…), a mí jamás nadie me ha hablado para decirme sobre una reunión en un lugar secreto para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador (…) Yo creo que hay que dialogar y sumar, no restar y confrontar”, expuso.

Más adelante, el periodista destacó que durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa fue segregado al ser catalogado como una voz opositora en favor de Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos, como es público, acabar con la corrupción y sentimos que se abusó en cuanto a la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información. Mucho dinero para el manejo de medios de información. Era parte del funcionamiento del régimen”, fue la respuesta de López Obrador.

MAÑANERA, EQUIPARADA COMO ‘LAURA EN AMÉRICA’

Otro de los momentos icónicos de la relación entre los personajes fue en 2021, cuando el comunicador se refirió a la sección de la conferencia matutina dedicada a desmentir notas periodísticas.

Y es que Rocha escribió en su columna de El Universal que es equiparable con programas de televisión como “Laura en América”.

Cuatro años después, con su fallecimiento, López Obrador le dedicó unas palabras al periodista en su perfil de Twitter. En la publicación, a pesar de los desencuentros entre ambos, el Primer Mandatario lo consideró su amigo.

“Lamento el fallecimiento de Ricardo Rocha. Fuimos muy amigos, me abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros. Abrazo a toda su familia”, escribió.

Descanse en paz Ricardo Rocha.