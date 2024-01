El teatro y TV, de luto: Muere la actriz Tina Galindo

A los 78 años de edad * La casa de Tina Galindo fue el punto de reunión de sus amigos, aunque tristemente en esta ocasión no fue para celebrar sino para despedirla

ERIC GARCÍA

Esta mañana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la productora de teatro y televisión, Tina Galindo, quien perdió la vida a los 78 años de edad.

Fue Joaquín López-Dóriga, quien a través de su cuenta de X (Twitter) escribió: “Lamento informar el fallecimiento de la gran Tina Galindo, muy reconocida productora teatral y de espectáculos en vivo y de televisión, así como representante de artistas”.

De acuerdo con la conductora Martha Figueroa del programa ‘Hoy’, la también amiga y mánager de Daniela Romo perdió la vida luego de que fuera diagnosticada con Covid-19 hace una semana.

LEGADO DE TINA GALINDO

Tina Galindo fue productora de teatro y televisión, así como representante de algunos artistas como Daniela Romo. Además, fue productora ejecutiva del disco ‘Piel de Ángel’ de Lucero.

Galindo dedicó su vida al teatro. En dicha industria impulsó la producción de obras protagonizadas por las estrellas de la televisión. Recientemente produjo las obras ‘Mamma mia’, ‘Blidness’ y ‘Network’

LA RELACIÓN CON DANIELA ROMO

Tina Galindo estuvo relacionada con Daniela Romo durante más de 40 años. Además de su relación laboral, la productora era una de las personas más cercanas a la cantante, pues, incluso, apoyó a la cantante durante su lucha contra el cáncer.

El año pasado se viralizaron unas declaraciones que hizo Romo sobre Tina Galindo, en las que reconoció que era una de las personas más importantes de su vida.

“Estuvo conmigo todo mi cáncer y estuvo conmigo 44 años. Hemos hecho toda la vida juntas y es un ser más que importante para mí, estoy con ella. Además, una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona”, dijo Daniela Romo en un encuentro con los medios en 2023.

PRODUCTORES, ACTRICES Y CANTANTES LE DAN EL ÚLTIMO ADIÓS

La casa de Tina Galindo fue el punto de reunión de sus amigos, aunque tristemente en esta ocasión no fue para celebrar sino para despedirla, aún así uno por uno ha pasado por su puerta y al caer la tarde la han despedido con aplausos antes de que fuera llevada a la funeraria donde su cuerpo sería cremado.

“Fue una institución en el teatro y la recordaremos con mucho cariño y con mucha admiración por todo lo que hizo”, expresó la productora Carla Estrada, quien además señaló que hoy también era el cumpleaños de su mamá Maty Huitrón, así que este día es especial para ella.

El productor Sergio Gabriel acompañaba a Estrada, quien salió de su brazo de la casa de Galindo.

“Es algo muy triste, pero ya esperado. Estuve viniendo a comer con ella cuando estuvo mucho mejor, pero en los últimos meses ya no pude venir”, señaló el productor Rubén Lara quien también lució afectado.

Ilse, del grupo Flans, destacó cómo Galindo se abrió paso en un mundo de hombres, pero además teniendo grandes logros, algo que fue posible gracias a su carácter fuerte y que no se dejaba engañar; también comentó que iba a dar abrazos a sus deudos, incluyendo a Daniela Romo.

También tuvo presente en el domicilio de Tina Galindo, donde fue velada durante casi un día, el productor Morris Gilbert, quien externó su sentir al despedir a su colega, socia y amiga; lo último que produjeron juntos fue la obra “Escape Room”, la cual está en temporada en el Nuevo Teatro Libanés.

“He pasado por muchas emociones a lo largo del día desde que me enteré, ella y yo fuimos colegas prácticamente desde el primer día de mi carrera, entonces es una situación de nostalgia, de revisar una historia vívida y conocida a lo largo de estas décadas y sin duda queda una enorme referencia para el teatro”, explicó Gilbert.

El productor de “Monólogos de la vagina” recordó que la última vez que habló con Tina fue en agosto del año pasado para invitarla al estreno de “Anastasia”, pero se disculpó por no poder asistir por no estar bien de salud. Sobre proyectos pendientes, Gilbert aseguró que no, pero en este momento se está asegurando que siga la función con su último proyecto, el lema de todo teatrero.

Isabel y Fernanda, del grupo Pandora, Jacqueline Andere, Manuel Mijares, Kika Edgar, fueron algunas de las personalidades que llegaron en el transcurso de la tarde para decirle adiós a la productora, antes de que su cuerpo fuera sacado de su casa pasadas las 18:30 horas, al cual sólo acompañaron un par de familiares que llevaban en sus mandos documentos para los trámites necesarios.