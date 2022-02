‘Do you remember?’, un gran musical espectacular

Sabrok crea fuentes de empleo y busca personas desempleadas, mayores de 21 años y de mente abierta… ¿quién dice yo?

POR KARLA GARCÍA

La siempre polémica Sabrina Sabrok se establece nuevamente en México para ofrecerle trabajo a los mexicanos en la industria porno.

“Sé que mucha gente se quedó sin empleo en la pandemia y que la situación económica está complicada, así que ofrezco ayudar e impulsar a quien esté interesado en crecer en esta industria”, asegura.

Los requisitos para ser parte de la productora de películas para adultos de Sabrok son muy sencillos y no importa la experiencia laboral o si eres hombre o mujer.

“Si no tienen experiencia aquí la obtienen. Los requisitos son ser mayor de 21 años, sin prejuicios, liberales y de mente abierta y que no tengan problemas con mostrar su cara y su cuerpo en todos los ángulos, que quieran hacer una carrera en el cine porno.

“Deben tomárselo profesional porque es un trabajo y se gana muy bien, y si a uno le va bien puedes hacer carrera; que sean muy calientes, que les guste él sexo.



“Lo más importante es que las personas interesadas sean seguras de sí mismas y gente madura”, afirma la sensual rubia.

‘LAS MUJERES SON BELLAS Y PUEDEN BRILLAR EN EL MUNDO PORNO’

Una de las categorías que más le piden son los “videos lesbian” y sin prejuicios estéticos ni físicos.

Para la argentina todas las mujeres tienen una oportunidad en el porno.

“Todas las mujeres son bellas y no tengo problema, siempre y cuando sean mayores de 21 años, podría grabar hasta con una dama de 80 años. El público que tengo es muy grande y de distintas edades y gustos, así que me piden videos con mujeres gordas, delgadas, con bubis pequeñas o grandes, operadas, naturales”, añade.

“Cuando alguna mujer me escribe a mis redes y me dice que se siente insegura con su cuerpo, yo siempre la motivo y le digo que no se preocupe, que se acepte como es y que hay gustos para todos”, enfatiza la escultural argentina.



La también cantante se encuentra recuperada de la parálisis facial que padeció, debido a la mala aplicación de bótox por parte de una enfermera en Estado Unidos, y ya está lista para una liposucción y una cirugía de ojos y parpados.