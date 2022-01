Deja su cuerpo terrenal Diego Verdaguer e inicia la leyenda musical

Me importan un bledo lo que digan las redes sociales, expresa * Flor Rubio y Adame se ‘deschongan’ en ‘Venga la Alegría’ * No quiero verte peleando en las calles porque afecta tu imagen, expresa la conductora

POR KARLA GARCÍA

Luego de su pelea callejera, Alfredo Adame se presentó en el programa ‘Venga la Alegría’ para hablar del problema que dio origen a su pleito con una pareja en plena Ciudad de México.

El conductor señaló que demandará a las personas que lo agredieron, además señaló que fue víctima de robo y mostró las lesiones que sufrió; sin embargo, a lo largo de la entrevista el actor tuvo un tenso encuentro con Flor Rubio, quien reprobó su actitud.

Durante la transmisión de este miércoles, Adame relató que cuando se pudo poner de pie, le pidió a un joven que le hablara a la policía, fue entonces que la mujer y el hombre se subieron a su camioneta y se marcharon.

“Volteo a ver a un cuate, que debe ser uno de los que estuvo grabando, le digo: ‘Oye, por favor llama a la policía’, me dice: ‘Adame, no tengo saldo’, y cuando volteo y estoy diciendo ‘llama a la policía’ se voltean a ver ellos dos (la pareja), agarran y se echan a correr a su camioneta y se van”, señaló.

RUBIO REPRUEBA RESPUESTA DE ADAME

Una vez que Adame contó su versión de los hechos, Ricardo Casares le comentó que en los últimos años se le ha visto involucrado en muchos conflictos.

“Los problemas me buscan y me llaman”, aseguró el actor.

“Eres un hombre de mecha corta, vivimos en una ciudad peligrosa, tenías una imagen de conductor familiar padrísima y ahora todas las notas de Alfredo Adame son de violencia, ayer que aparece este video, todo mundo en ese momento en las redes sociales era: ‘otra vez Adame en la violencia'”, señaló Horacio Villalobos.

“Y seguirá siendo si insisten en esa posición de agredirme y atacarme”, respondió Adame.

Fue entonces que Flor Rubio encaró al conductor: “Ahí si no Alfredo, yo creo que sí tienes que cambiar esa parte porque tú has sido durante muchos años una gran figura en la televisión y tienes que reconocer que de no haberte bajado no existirían esos videos”.

Aunque los conductores insistieron que puso en riesgo su vida, Adame dijo que no se arrepiente de nada, a lo que Flor Rubio desaprobó su respuesta.



“Ahí te va, esta pregunta se la hago al conductor matutino, al de hace unos años, el que no tenía problemas, tú no puedes sugerirle a la gente que se baje y pelee en las calles, se lo pregunto al conductor respetado y querido… pero entonces si había otro camino y tú lo sabes, te lo decimos porque te apreciamos”, dijo la periodista.

Sin embargo, Alfredo trató de evitar el conflicto, pero le fue imposible. Estas declaraciones del conductor llevaron a Flor Rubio a decirle que ese tipo de reacciones afectan su imagen.

“No nos gustó ver a Alfredo Adame tirado en la calle, no nos gustó verte peleando con esas personas, no nos gusta verte en esa situación… al final sucumbiste… Yo ni te envidio ni te odio, yo te aprecio de toda la vida y te lo digo, no quiero volverte a ver así. Yo quiero verte como un conductor luminoso de la televisión, no quiero verte peleando en las calles”, dice Rubio.

Horacio Villalobos le comenta que en sus redes sociales todo mundo lo criticó por ser una imagen pública, a lo que Adame respondió: “Me importa un bledo lo que digan las redes sociales”.