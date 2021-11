Aunque les pese, no pararán mi música: Christian Nodal

Yo no tengo contrato vigente con Universal, expresa el cantante de moda con gran éxito

POR KARLA GARCÍA

El cantante Christian Nodal negó, a través de un video difundido en redes sociales, que la disquera Universal Music Group le impusiera un veto debido a que se negó a renovar su contrato.

“Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas la medidas que solicitó Universal (queden) denegadas, o sea que no existe tal veto, es falso, tan falso que una juez lo está ordenando”, afirmó el intérprete de “Adiós Amor”.

“Yo no tengo un contrato vigente con Universal. Realmente, lo que están haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí, y se me hace una injusticia porque yo he entregado mis cinco años de carrera (y) los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregando mi 100 por ciento”.



Cabe resaltar que hace unos días se compartió un documento por parte de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas AC (AMPROFORM), en el que se estipuló que la firma discográfica estableció medidas precautorias contra productoras, artistas y grupos que tuvieran interés en colaborar con el famoso.

En el texto, se le pidió a los interesados que se abstuvieran de divulgar, distribuir, comercializar, fabricar, promover, contratar, vender y/o explotar grabaciones sonoras con la celebridad.

“No tengo ningún veto. Yo puedo seguir colaborando con los artistas que yo quiera, yo puedo seguir trabajando con la gente que yo quiera, y nada, quería hacerles saber que se viene mucha música, muchas sorpresas, se viene la mejor etapa de mi carrera”, agregó el sonorense.

“Por favor, no crean en todo lo que sale a la luz. Yo no tengo ningún veto. Repito: tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal”, añade.

La estrella del regional mexicana también aseguró que de la misma forma en que la empresa intentó afectar su carrera, también lo ha hecho con otras celebridades, por lo que espera que con su mensaje logre hacer conciencia sobre lo injusto de la situación.

“Tranquilos. Hay Christian Nodal para rato, le pese a quien le pese. No van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera”, afirmó.