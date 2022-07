‘Cruzando fronteras’ crece musicalmente Pablo Alejandro

‘El Caballero de la Bachata’ mezcla el amor y la pasión dando como resultado su bachata-tango

MAJO VALENCIA

Si bien la bachata es considerada un lamento, es la voz de Pablo Alejandro, ‘El Caballero de la Bachata’, la que la lleva a un nivel único, donde se mezcla el amor y pasión dando como resultado su bachata-tango.

Pablo Alejandro, nativo de Uruguay, desde muy temprana edad ha tenido el sentir romántico de la música dominicana, específicamente la bachata, que por ser tan semejante al tango uruguayo lo une a este género.

Radicado desde muy temprana edad en Miami, este joven uruguayo comienza a sentirse atrapado por los diferentes ritmos latinos que se esparcen por las calles de la ciudad del sol. Sin dejar a un lado el tango, muy típico de su tierra, comenzó a paladear el merengue y más tarde la bachata.



En 1990, decide aceptar la invitación a formar parte de la agrupación El Clan de la Furia, bajo la dirección de Roy Tavare.

Después de haber puesto en escena su carisma y conocimiento musical junto a dicha agrupación, y más adelante en otras agrupaciones musicales en Miami, nace su deseo por convertirse en solista.

De la mano del mismo Roy Tavaré, en 2003 Pablo Alejandro da paso a su primera propuesta musical. En este año es cuando comienza su carrera como solista.

Su primer álbum musical, “Cruzando Fronteras”, nació entre notas musicales e intercambio de líricas románticas, en los estudios de Juan Luis Guerra (JLG Studios).

“No hay que ser dominicano para ser bachatero, hay que sentirse bachatero”, dijo una vez el periodista dominicano Luis Miguel González haciendo referencia a la interpretación de Pablo Alejandro en su nueva producción.

Su primer sencillo, “Mi Estrella Mi Lucero”, del cantaautor Jesús Noel Montano, es el que le abre las puertas internacionales en 2004, intensificándose los viajes promocionales por Italia, Alemania, España, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia y otras ciudades dentro de Estados Unidos.

Su voz, su ritmo y estilo se desbordan en escena, es por eso que la comunidad dominicana en New Jersey, Paerson, lo aclamó en el Festival y Desfile Dominicano como “Revelación de la Bachata” en el año 2004, y en 2005 recibe un reconocimiento en Los Premios Independencia Dominicana de Miami en su décima entrega, donde le distinguen su labor como solista del género musical bachata a nivel internacional.



En 2006 hace un relanzamiento de su álbum ‘Cruzando Fronteras’, bajo su propio sello disquero PAE, Inc.

En 2008 hace una pausa en su carrera musical, dedicando tiempo a otros proyectos personales.

Pasado los años Pablo Alejandro no puede negar su pasión por la música y decide retomarla.

En 2016 nace “Mi Niña Bonita”, sencillo promocional, merengue electrónico dirigido por el productor dominicano Angelo José Ortiz.

En 2019 nace el segundo sencillo promocional, ‘No me había ido” y los enlaces de colaboración profesional con su productor Ángelo José Ortiz genera más que una amistad, una hermandad.

En 2020, y en medio de la pandemia, Pablo Alejandro decide sacar volver a sus raíces con “Llora mi alma”, una hermosa fusión de bachata tango, la cual no solo lo hace sentir como en sus comienzos, sino a su vez hace que nazca su segundo álbum discográfico, “Romántico”.



Hoy, desde Estados Unidos, Alemania, Italia hasta Argentina, pasando por España, Uruguay, Bolivia, y Ecuador, los medios señalan a Pablo Alejandro como “El Caballero de la Bachata” por su educación y cortesía con los medios de comunicación y sus fans.