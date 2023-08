ASHLEY MELISSA nos abre la PUERTA del Paraíso

El cantante de Guerrero muestra mucho orgullo por interpretar un tema de la historia musical de esta gran agrupación que ha dado México * Juntos son dinamita pura y una explosión musical que retumba en todo el país

KARLA GARCÍA

Los Babys son un grupo musical que sigue vigente al paso del tiempo… días, meses y años van y vienen y Los Babys se siguen consolidando en el gusto del público.

Durante décadas su música enamoró a México y al continente… aún lo siguen haciendo y se renuevan con la voz de quien consideran un verdadero artista: Erasmo Catarino.

La unión trajo como consecuencia el lanzamiento musical “Si me dejas de amar”, uno de los mejores temas de la historia musical de esta agrupación, en mancuerna con quien aseguran está llamado a ocupar un lugar entre los grandes de este país.

Por si no lo saben, que seguramente sí, Los Babys está integrado por Carlos Ávila Aranda (guitarra), Enrique Ávila Aranda (cantante, guitarra y acompañamiento) y Carlos Ávila Jr. (baterista).

RECONOCIMIENTO DE LOS BABYS A ERASMO CATARINO

“Por fin, después de muchos meses de espera, cambios, esfuerzo y algunas vicisitudes, Los Babys presentamos un nuevo álbum (independiente), lleno de nostalgias, cariño y un sentimiento que puede sentirse quizá como un adiós; ojalá Dios nos permita concluir este álbum lleno de entusiasmo y mucho cariño para ustedes.

“La idea con este tema fue retribuir a nuestra vida dedicada a la música, un poco de lo mucho que nos ha dado. También nosotros quisimos impulsar un nuevo talento con uno de los mejores temas de la historia musical de Los Babys, pero queríamos un talento valioso, un artista en ascenso.

“Y pensamos y pensamos más y buscamos y lo volvimos a pensar y mucho, quién podría ser alguien con el talento para cantar este tema que Armando, nuestro querido hermano/tío cantaba como nadie en ‘Siempre en Domingo’, porque no es fácil aceptar que alguien se pare en el lugar de Armando (qepd) a cantar este tema; por el recuerdo, por el dolor que no esté presente al igual que Emilio y por la nostalgia, pero Dios nos guió y todo se acomodó solito cuando Carlos Jr. dijo -¡Ya encontré a quien puede cantar ‘Si me dejas de Amar’!-, él es un joven cantante con un talento tan grande como el estado de Guerrero, pero sobre todo con la sencillez y la humildad de un verdadero artista y con una voz excepcional y se llama Erasmo Catarino, ganador de La Academia de TV Azteca y así quedó para la historia con nuestra bendición para Erasmo, para que encuentre el reconocimiento que se merece y que de alguna forma ya lo tiene; ahí está nuestra semilla y agua para lo que consideramos un verdadero nuevo talento. Uno que dure y que está llamado a ocupar un lugar importante entre los grandes de este país”.

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE FORMAR PARTE DE SU BRILLANTE HSTORIA MUSICAL: ERASMO A LOS BABYS

“El día de hoy estoy muy contento porque estamos estrenando ‘Si me dejas de amar’ con Los Babys, un tema icónico de este grupo de grandes maestros… gracias de verdad a cada uno de ellos por la enorme oportunidad de ser parte de su brillante historia musical, es un auténtico honor.

“Para mí esta colaboración es muy importante, representa no sólo el seguir soñando y luchando como lo he hecho desde hace casi 20 años, sino además y sobre todo, poder aprender de estos respetados artistas que nos regalaron infinidad de éxitos, que nos tocaron el corazón con su música y que aún lo siguen haciendo. Larga vida para Los Babys y para todas sus canciones. Gracias eternas por todos los buenos momentos que nos han dado y, en lo particular, mi agradecimiento absoluto por su confianza y amistad”.

Es innegable que muy pronto Erasmo Catarino estará presentando en televisión “Si me dejas de amar”, como un reconocimiento y un homenaje a uno de los más grandes y queridos grupos que ha dado México: Los Babys.