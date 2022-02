¡Angélica Rivera encanta bailando con sus hijas en su primer tiktok!

Sorprende la ex primera dama de México con un icónico baile, pues se ha mantenido fuera de los medios por varios años

POR KARLA GARCÍA

La actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, sorprendió a todos los usuarios de TikTok con un icónico baile en compañía de sus hijas Sofía y Fernanda.

Para muchos fue sorpresa debido a que la ex actriz de televisión se ha mantenido fuera de los medios por varios años, pero al parecer anuncia su regreso poco a poco ya que también hace días fue posteada en la cuenta de su hija Regina una foto junto a ella

El regreso de Rivera se da justo después de estar envuelta en una polémica, ya que Cynthia Klitbo recientemente afirmó que el ex presidente Enrique Peña Nieto le fue infiel durante su relación, la cuál terminó en 2019.

Sofia de 25 años, Fernanda de 23 y Regina de 17 años son las tres hijas del matrimonio que Angélica Rivera tuvo con el productor José Alberto “El Güero” Castro.

La Gaviota" reaparece, ahora en Tiktok junto a sus hijas

▪️Para muchos fue sospesa el debut de Angélica Rivera en TikTok, debido a que la actriz de televisión se ha mantenido fuera de los focos pic.twitter.com/BgoDO7tYNa — 5to. Poder (@5toPoderqroo) February 20, 2022

Tras aparecer en la plataforma de TikTok usuarios rápidamente comenzaron a resaltar su belleza y lo joven que aún se ve.

Causó sensación en las redes sociales que muchas personas piensan que debe tener una cuenta para hacer tiktoks.

En medio de sus dos hijas y bailando al ritmo de “La guitarra de Lolo” de Miranda, la “Gaviota” apareció en TikTok, pero ahora todos quieren que tenga una cuenta personal.