Con ‘Ojos de Zorra’ se pondrá más Sabrok-sa

Sabrina venció una parálisis facial que le provocó una mala aplicación de bótox en Estados Unidos y también va por su cirugía número 54

POR KARLA GARCÍA

La cantante y actriz Sabrina Sabrok logró recuperarse de una parálisis facial que padeció, debido a una mala aplicación de bótox en Estados Unidos a manos de una enfermera.

Su cirujana de cabecera, la doctora Marisol Rosas, trató la parálisis y logró restaurarle el movimiento del rostro.

“Después de las 20 terapias de rehabilitación que la paciente tomó, que consistieron en ultrasonido, mímica facial y láser, ya está recuperada en un 90 por ciento; ya no se le ve el parpado derecho caído y la boca ya no se le va chueca.



“Realmente creo que esta rehabilitación ha sido muy buena, logramos erradicar el daño que le provocaron a Sabrina. Ahora sólo debe seguir con los medicamentos que le mandé para que tome en su casa, y con los ejercicios faciales ya está lista para aplicarle más relleno en el labio superior para levantarlo y formarle el arco de cupido”, añade.

Pese a estos inconvenientes la exuberante argentina está feliz, pues la doctora Rosas le ha dado luz verde, incluso fecha para su cirugía número 54, que será hacerle los “Ojos de Zorra” (Foxy Eyes).



“En 10 días entro nuevamente a quirófano, eso me pone muy feliz, me entusiasma la idea de tener los ‘ojos de Zorra’, creo que son muy sexis, porque literal te jalan los ojos y te los hacen rasgados como los orientales. Me va a operar la doctora Marisol Rosas, se hace con hilos de tracción, que me explica mi cirujana que se incrustan en la piel, y jala el ojo y duran para siempre”, expresa Sabrina.

Hace aproximadamente 2 años Sabrok acudió a Los Ángeles con los famosos cirujanos de programa ‘Boched, desastres del bisturí’, que se transmite por el canal E Entertaiment, y estos le negaron la cirugía, argumentando que no sería un resultado natural; sin embargo, su cirujana, bajo todos los protocolos de seguridad, llevará a cabo la operación sin exponerla.



Serán 15 días de recuperación en los cuales la sensual Sabrina permanecerá en reposo relativo, pues lucirá hinchada y con moretones.

Todo sea con tal de apreciar en su máximo esplendor la figura y hermosura de Sabrina, que la verdad se pondrá más Sabrok-sa.