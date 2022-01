Tom Brady, a la altura de Pelé, Jordan, Phelps y Federer

Hablar de Brady es sinónimo de disciplina, una de las características principales de los atletas de élite que han trascendido en el tiempo

POR SABÁS HERNÁNDEZ

Con una carrera de 22 temporadas en la NFL, Tom Brady es una de las grandes leyendas del deporte a nivel mundial, suma siete anillos de Super Bowl, cinco veces MVP en el Súper Tazón, tres veces Jugador Más Valioso de la temporada, dos veces Jugador Ofensivo del año, entre otros logros que marcó su carrera en los emparrillados.

Hablar de Brady es sinónimo de disciplina, una de las características principales de los atletas de élite, quienes han trascendido más allá del tiempo.

Muy pocos deportistas han conseguido el status de leyenda como él, y codearse con estrellas como Michel Jordan, Rafa Nadal, Michael Phelps, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Julio César Chávez y Muhammad Ali.

Tom Brady superó todas las marcas a las que pudo aspirar. Su decisión se basa en esto 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/nYLVB0iOoI — Ciro Procuna (@cprocuna) January 29, 2022

Haciendo historia en sus respectivos deportes y ejemplo para las generaciones futuras, sin lugar a duda, y pese a los debates, Tom Brady es el GOAT (Greatest of All Time, por sus siglas en inglés) y sus números lo respaldan, pues fue cinco veces líder de la NFL en touchdowns aéreos (2002, 2007, 2010, 2015, 2021), cuatro veces cabeza de la liga en yardas por aire (2005, 2007, 2017, 2021), el mejor mariscal de campo en rating de pasador y en porcentaje de pases completos en 2007 y 2010

Y como todos los grandes deportistas, no todo ha sido sencillo y sin controversias: uno de los capítulos más oscuros en su carrera fue en 2015 con la polémica de los balones desinflados en el juego por el Campeonato de la AFC y que le valió una suspensión de cuatro partidos en 2016.



Pese a ese desafortunado episodio, su brillante carrera continuó con los Buccaneers y en su primera temporada con Tampa Bay, Brady hizo un total de 4 mil 633 yardas por aire, 40 pases de touchdown y 12 intercepciones, llevando a su equipo a sus primeros playoffs desde 2007, hasta llegar a ganar el Super Bowl LV en su propio estadio.