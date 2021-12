La familia olímpica mexicana se une rumbo a París 2024

Gana Hamilton GP de Arabia Saudita y empata a Verstappen; Mercedes, virutal campeón de Constructores

POR SABÁS HERNÁNDEZ

Lewis Hamilton se agenció la victoria del Gran Premio de Arabia Saudita con todo y un alerón roto.

Pese a ser bloqueado en un par de ocasiones por Max Verstappen, el británico logró la hazaña y empató a 369.5 puntos con el neerlandés y llegarán con el mismo número de unidades a Abu Dhabi, última fecha del calendario 2021 de la Fórmula Uno.

En el giro 37, el auto 44 rebasó al 33, pero inmediatamente el Red Bull volvió a atacar para ocupar el primer sitio, rebasando los límites de la pista. Verstappen debía devolver el primer lugar, pero se frenó repentinamente ocasionando un duro golpe en la parte delantera de la “Flecha Plateada”.

The moment @LewisHamilton drew level in the championship fight, with victory in Saudi Arabia ⚔️#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/plmETztmoh

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021