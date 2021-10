Dodgers va por la Serie de Campeonato

Los Dodgers le apostaron todo a una atípica estrategia… y obtuvieron resultados. El juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional comenzó horas antes del “Play Ball!”, cuando el manager de los angelinos, Dave Roberts, confirmó que el mexicano Julio Urías no comenzaría el partido, dejando su lugar al “opener” Corey Knebel, reconocido como cerrador en su época con Milwaukee. Knebel hizo su trabajo en la primera entrada y Brusdar Graterol le siguió en el segundo inning. Julio subió a la loma para el tercer rollo y tuvo una actuación tan sólida como las que presumió durante toda la temporada: 4 entradas, 3 imparables y 5 ponches. Para su mala fortuna, el único error que cometió le costó el triunfo, pues un lanzamiento cómodo a Darin Ruf se convirtió en el jonrón con el que San Francisco empató el partido, luego de que Mookie Betts había anotado la carrera de la quiniela en la alta del sexto rollo.

