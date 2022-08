Diana La Bonita Fernández, la bella del boxeo mexicano

La juarense presume el poder de sus puños y su figura espectacular en los cuadriláteros * La pugilista sexy ha protagonizado intensos combates con Mariana Juárez, Esmeralda Moreno y Lourdes Juárez… además de robarse las miradas en las redes sociales

JOVIRA

Sin duda que México ha dado al mundo a algunos de los mejores boxeadores de toda la historia, tanto hombres como mujeres.

Es evidente que unos han tenido más éxito que otros, pero recientemente hay quien incluso ha robado reflectores en las redes sociales.

Por esta razón, sin temor a equivocarme, puedo decir Diana ‘La Bonita’ Fernández deja sin aliento a la pupila masculina en donde quiera que se presente.

Pese a que no es una noqueadora, la pugilista originaria de Ciudad Juárez sí ha dejado el alma en el cuadrilátero, pues ya protagonizó llamativas peleas contra Mariana ‘Barby’ Juárez, Esmeralda Moreno y Lourdes Juárez, por mencionar solo algunas.

Tiene una marca de 25 victorias (solo cuatro por nocaut, 13.3% de porcentaje en KOs), cuatro derrotas y un empate, además, puede presumir de haber sido campeona latinoamericana en peso supermosca por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Empezó como un hobbie, un deporte, algo para distraerme, pero cuando tuve mi primera pelea amateur me gustó, ahí todavía no decidía hacerlo como una profesión, sino hasta que empecé a pelear en competencias nacionales y salir fuera de la ciudad. Es cuando me doy cuenta de que quería dedicarme a esto”, expresa la sensual Diana Fernández.

Diana Laura cuenta que el apodo de ‘La Bonita’ se lo puso su primer entrenador, que también le enseñó a superar sus miedos y esa valentía la ha demostrado en el ring.

Asimismo, la atleta mexicana se ha mostrado muy activa en redes sociales, cuenta con casi 50 mil seguidores en Instagram, en donde comparte fotografías de sus viajes, entrenamientos, sesiones de modelaje, promociones y su gran gusto por la moda.

Así que, por esto y más, Diana ‘La Bonita’ Fernández le hace honor a su apodo y es La Bella en la edición de la Revista IMPACTO.