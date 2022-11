Bulmaro Calzada, gloria latinoamericana de México

Representará a la CDMX en el 70 Clásico Mr. México de este 4 de septiembre en el Pepsi Center, donde llega como favorito para obtener su pase internacional

SABÁS HERNÁNDEZ

De una familia humilde de Santa Fe, pero con grandes triunfos en el fisicoculturismo nacional, Érik Fernando Tescano García representará a la CDMX este próximo domingo 4 de septiembre en el 70 Clásico Mr. México de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, en el Pepsi Center.

Nacido el 6 de febrero de 1989 y luego de 17 años entrenando, Érik Tescano llega como uno de los grandes favoritos no solo para obtener el título del Mr. México sino, incluso, para ganar su carnet internacional que le permita representar a nuestro país a nivel profesional e internacional.

“Desde niño me apasionó este deporte, aunque comencé practicando futbol, atletismo, natación y futbol americano, donde vi que mi cuerpo se empezó a desarrollar con las pesas y destaqué por mi físico grande. Me dediqué de lleno al fisicoconstructivismo porque me gustó, me apasionó y me ha ido muy bien”, afirma Tescano.

“Es un deporte muy caro, sacrificado, pero que me llena. Vengo de una familia de una colonia humilde del pueblo de Santa Fe, donde comencé a entrenar gracias al apoyo del mismo dueño del gimnasio, de mis propios compañeros que me ayudaban con los suplementos, la mensualidad del gimnasio y hasta con comidas. Ahora vengo de ganar el absoluto del Mr. CDMX 2022 y representaremos a la capital en el Mr. México 2022 con toda la ilusión y motivación de hacer un buen papel”, añadió.

Además del absoluto en más de 100 kg en el Mr. CDMX 2022 del pasado sábado 13 de agosto en el Teatro Ferrocarrilero, Érik Tescano también ha logrado éxitos como el Mr. México Juvenil, el Campeonato Nacional Juvenil en más de 90 kilos y varios selectivos, aunque ahora su meta es ganar el 70 Clásico Mr. México.

“Hay competidores muy fuertes y aunque todo el esfuerzo no garantiza que vayamos a ganar, todo lo hacemos con el corazón y creemos que nos llevaremos un buen resultado.

“El factor clave es la concentración, la mentalidad de plomo en una etapa que ya lleva muchos meses y en la que todo pesa y muchos quieren tirar la toalla. Esa es la clave: mantenerte motivado, fuerte y sin estrés”, asegura.

Y culminó: “Además de ganar, quiero trascender y representar a mi país a nivel internacional”.