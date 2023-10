¡Aztecas de calidad internacional!

El equipo está peor que con Billy Álvarez: Desmanteló al equipo campeón y los que trajeron los actuales directivos puro petardo * Con el Tuca Ferretti se pensó que habría estructura y grandes planes, pero no, el proyecto se fue a la basura * El negocio en directivos y la grilla en jugadores no dejan que la Máquina esté en los primeros planos * Pablo Aguilar lanzó la voz de alerta

ERIC VILCHIS

Lamentable que Ricardo Tuca Ferretti haya sido cesado del Cruz Azul. Un técnico de su palmarés no merecía ese trato. Los resultados no lo acompañaron, es cierto, pero lo despiden cuando apenas transcurrieron 3 jornadas, con jugadores a destiempo, con cementeros en equipos nacionales y sin tener el 9 matón, el centro delantero que nunca llegó y que hasta la fecha todavía no llega a la Noria.

El Tuca no se rajó y tuvo que meter jugadores canteranos para solventar los compromisos y, claro, perdió esos primeros tres partidos, no es justificación, pero la falta de jugadores no es culpa del estratega brasileño.

La planeación y la contratación de jugadores es responsabilidad de la directiva encabezada por Víctor Velázquez y sus asesores… y en eso están reprobados, ¡fuera!, como dijeran los aficionados azules.

¿Cuándo se correrá a Víctor Velázquez y sus personas cercanas? ¿Quién los castiga? Muy mal el trabajo de ellos… ahora pasaron a la historia por ser los autores del primer cese a Ferretti a mitad de torneo. Nunca había pasado eso en 32 años.

Pero también Víctor Velázquez pasó a la historia porque Cruz Azul recibió la mayor goleada en toda su vida deportiva a menos de su acérrimo rival por 7-0.

Y no olvidar que Pablo Aguilar lanzó la voz de alerta cuando en el partido de vuelta de semifinales entre Cruz Azul y Pumas un directivo se metió al vestidor y cambió el planteamiento táctico… ¿Por qué? ¿Quién dio la instrucción? ¿Acaso fue para ganar la millonada en las apuestas porque todo mundo daba como favorito al Azul en la gran final?

Ahora voces señalan que Velázquez y compañía quieren contratar jugadores baratos para luego venderlos caros… aunque no haya títulos, lo que importa es el bisne… Lo que tanto criticaban es lo que ahora hacen.

Y eso del ultimátum fue una instrucción de la actual directiva a sus medios aliados para su difusión y presionar al Tuca… ¿por qué hacer la grilla? Y ya la falla del penal por parte de Ariel Antuna no tiene vergüenza, eso es conocido como ‘tender la camita’.

Si Velázquez está muy ocupado con la cooperativa, pues que se dedique a eso y delegue el trabajo del equipo a través de un director deportivo. Así de fácil, porque la Máquina no tiene organigrama, no hay estructura y por lo visto todos son títeres de Velázquez, Jaime Ordiales y Rafael Anzures.

Cada quien en su papel por el bien del equipo, Cruz Azul no se merece eso.

ESTÁN HACIENDO UNA INSTITUCIÓN CHIQUITA: CARLOS HERMOSILLO

Tras la salida de Ricardo Ferretti, Carlos Hermosillo no se guardó nada.

“Muy mal Cruz Azul, cada día peor, era una institución grande, están haciendo una institución chiquita, mediocre y nosotros los aficionados lo permitimos”, aseguró en un video que compartió en redes sociales.

Para el exfutbolista de la Máquina el problema de la situación actual del equipo Tuca Ferretti no era el problema.

“¿De verdad creen que el problema está en el Tuca Ferretti? ¿De verdad lo creen? A mí me sorprende muchísimo”, añade.

Hermosillo expresó que no entendía por qué Cruz Azul decidió darle las gracias a Ferretti, porque “el equipo jugó bien por momentos en la Leagues Cup, generó oportunidades de gol, no las metieron, ese es un problema que ha tenido”.

Enfatiza que el problema está con los directivos que toman las decisiones sin un respaldo deportivo.

“Los sabiondos como Gilberto Palafox y Edgar Velázquez que es pariente de Víctor Velázquez son los que deciden, más Palafox y luego Jaime Ordiales de asesor. ¿Para qué tienen a un director deportivo? Ustedes dedíquense al cemento, pongan a gente profesional, denle la responsabilidad, no tomen decisiones precipitadas como la que acaban de tomar, pero esto va en caída libre hace rato”, expresa Hermosillo.

DESMANTELADO: NINGÚN JUGADOR CAMPEÓN DEL 2021 ESTÁ EN EL EQUIPO

Del campeón ya no queda nada. Los tiempos de gloria parecen haber quedado atrás para Cruz Azul. Aquel memorable triunfo en 2021, cuando la novena estrella se alzó con una plantilla poderosa ante Santos en el Estadio Azteca, fue un momento que marcó a los aficionados. Sin embargo, hoy en día, solo quedan las cenizas de ese título.

Los nombres de héroes como: Santiago Giménez, Jonathan Rodríguez, Jesús Corona, Julio César Domínguez, Elías Hernández, Yoshimar Yotún, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Luis Romo, Misael Domínguez, Rafael Baca, Roberto Alvarado, Guillermo Fernández, Orbelín Pineda, fueron los jugadores que levantaron la copa en aquella noche inolvidable para todos los celestes.

Víctor Manuel Velázquez Rangel lo desmanteló. Los vendió y los que trajo son puros petardos.

El mal del equipo de la Noria es su directiva, así de simple. Joaquín Moreno se quedará en lo que resta del torneo, un entrenador que hará lo que le digan, no se pondrá exigente, se ajustará a las indicaciones de Velázquez.

PABLO AGUILAR CULPA A UN DIRECTIVO DE LA REMONTADA DE PUMAS A CRUZ AZUL

Pablo Aguilar todavía vestía los colores de Cruz Azul cuando los celestes sufrieron la dolorosa remontada a manos de los Pumas en el Guard1anes 2020. En dicho juego, los de Andrés Lillini se repusieron al 4-0 de la Ida y dejaron al conjunto de Aguilar en el camino con una sorprendente goleada en CU.

El defensa paraguayo al fin reveló una gran verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en el Estadio Olímpico Universitario, asegurando que un directivo de los azules le metió mano al planteamiento.

“En su momento estaba un directivo que supuestamente trató de calmar, pero bueno, no sé qué quiso hacer (… no saben lo que pasa adentro: teníamos un estilo de juego que habíamos hecho en el primer partido y después vinieron y cambiaron el segundo (partido). Pasaron cosas en el vestuario en donde se cambió la forma en la que íbamos a jugar media hora antes (…) ¿Qué se metió? (un directivo) sí, se metió”, declaró Aguilar.

Lo que más llamó la atención fue la entrada de Sebastián Jurado por Jesús Corona. Pese a que Cruz Azul tenía una cómoda ventaja de cuatro goles en el marcador, los aficionados culparon, en gran medida, a Robert Dante Siboldi por la decisión de colocar al exarquero de Veracruz sobre el campeón olímpico en Londres 2012.

De igual manera, el propio Robert Dante Siboldi explicó en conferencia de prensa que la culpa del resultado no tenía nada que ver con la elección del guardameta. “No se recuperó Chuy y no estaba al 100 por ciento, se habló, se tuvo que tomar la determinación. Él quería estar. Sebastián no tuvo culpa. Dejamos de hacer cosas, tener carácter, el rival nos superó en actitud nada más”, indicó tras haber finalizado el partido en 2020.

MORALEJA

Ya lleva un buen tiempo que Víctor Manuel Velázquez deja sin luz a la planta cementera de Ciudad Jasso, Hidalgo, y afectando la economía de los trabajadores de la Cooperativa, pero eso sí, pagando buenos salarios a Rotondi, Lotti, entre otros, cuando no rinden lo esperado para la Máquina.