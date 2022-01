América ya no sabe ganar

Pierde 2-0 en el Azteca ante el campeón Atlas

POR SABÁS HERNÁNDEZ

El americanismo hierve contra Santiago Baños, y más tras la derrota 2-0 en la presentación de las Águilas en el Estadio Azteca contra el campeón Atlas.

Las horas previas al partido estuvieron aderezadas por una campaña, que habría de ser infructuosa, para gritar “Fuera Baños” en diversos lapsos.

El juego estuvo marcado por el golazo de volea de Diego Barbosa, lateral derecho que no aparece en las convocatorias a Selección Nacional por parte de Gerardo Martino, presente en uno de los palcos. Jonathan Herrera liquidó en la compensación, segundos después de entrar a la cancha.

El América se descompone en lo futbolístico y en lo disciplinario. No estuvieron en cancha los suspendidos Santiago Solari y Roger Martínez, y próximamente tampoco Viñas por una plancha sobre Hugo Nervo, que ameritó la intervención del VAR y la roja al 79.

Hace un año, Viñas protagonizó la alineación indebida que derivó en la victoria del Atlas, en la mesa.

Ahora no fue necesario recurrir al escritorio para pelear los tres puntos. Los rojinegros, como era de esperarse, se sintieron cómodos sin el balón, basados en su gran organización defensiva y en pelotazos con los que buscaban ganar la espalda de los centrales.

Atlas tuvo el 41 por ciento de posesión del esférico y apenas dos remates al arco. La volea de Barbosa, al ángulo superior derecho, nació luego de una distracción defensiva de Luis Fuentes, quien perdió el balón en la salida, por exceso de confianza.

Previo al gol rojinegro, América generó la más peligrosa: un centro de Salvador Reyes por izquierda y el cabezazo de Alejandro Zendejas que exigió al máximo al portero Camilo Vargas, ese que siempre sostiene a los rojinegros cuando la defensa flaquea.

El América que no perdía en el Azteca, ahora no sabe ganar.