Lo bueno, lo malo y lo feo de Gerardo Fernández Noroña

Se engalla el hijo del pueblo, el más rebelde de los aspirantes morenistas a la Presidencia de la República * El sello de Fernández Noroña es ser entrón, echado pa’delante, nunca quedarse callado en defensa de sus principios e ideología, así sea en contra de su partido… tan es así que cuando fue vocero del Sol Azteca, muchos lo llamaron “el boxero del PRD”

MARCO ANTONIO FLORES***

“Obrador presidente, Noroña es el siguiente”, gritan sus seguidores y el aspirante les ha pedido colocar una cartulina en sus casas con el mensaje: “Noroña es pueblo”, ya que “no cuenta con espectaculares”.

El 13 de junio de 2023, Gerardo Fernández Noroña solicitó licencia en la Cámara de Diputados para poder participar en la contienda interna del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir al candidato a la Presidencia de México en el 2024 por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el partido guinda, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Finalmente el polémico político fue incluido como una “corcholata” más en la competencia por la candidatura presidencial de Morena, lo cual no hubiera sido posible sin la “autorización” del dueño del juego llamado “sucesión presidencial”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habrá que reconocer que AMLO es agradecido y leal con quienes se la jugaron con él -en el escándalo y las protestas- en su largo camino para alcanzar la Presidencia de la República.

Sólo citamos dos hechos en el caso de Gerardo Fernández: En 1995, para defender a los ahorradores del Fobaproa, encaró a Ernesto Zedillo Ponce de León en Cancún, hizo un escándalo, manoteó con el Estado Mayor y fue encerrado por diversos delitos; ante esto, su correligionario y “jefe”, López Obrador, pidió al entonces presidente Zedillo lo dejara en libertad.

Otro caso: En 2006, la postura de Fernández de no reconocer a Felipe Calderón Hinojosa llevó a un escalamiento en su enfrentamiento con miembros de su propio partido, particularmente con los que formaron parte de la corriente denominada Nueva Izquierda, que privilegiaba el acuerdo político y la negociación, sobre todo en el Congreso, contrario a lo solicitado por López Obrador, quien pedía no tener alguna negociación con representantes o partidarios del gobierno.

Un hecho irrefutable que el sello de Fernández Noroña es ser entrón, echado pa’delante, nunca quedarse callado en defensa de sus principios e ideología, así sea en contra de su partido… tan es así que cuando fue vocero del PRD, muchos lo llamaron “el boxero del PRD”.

TRAYECTORIA

Gerardo Fernández tendrá 64 años en 2024, año de la elección presidencial.

Es considerado un político de izquierda radical. Militó en el Partido Mexicano Socialista (PMS). Es fundador del PRD y ha acompañado a Andrés Manuel desde 2006 en las protestas por la elección presidencial de ese año.

Ahora, sin ser militante del PT, representa a ese partido en la fracción parlamentaria de San Lázaro, a la que renunció para ser aspirante a la candidatura presidencial por el mismo partido.

Ha sido diputado federal en dos Legislaturas. Es licenciado en Sociología por la UAM. En 1995 creó y encabezó la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca, con la que organizó sus primeras protestas contra el mandatario Zedillo que le dieron fama de “rebelde”.

En 2008 renunció al PRD, luego de que su candidato a la dirigencia nacional, Alejandro Encinas Rodríguez, perdió la elección contra Jesús Ortega.

LO BUENO

Sin duda que su sello particular benévolo es que no tiene límites para decir lo que le venga en gana, incluso contra su propio “jefe”.

Tal y como ocurrió en días pasados, cuando lo querían hacer a un lado de la competencia y enojado dijo: “El compañero presidente se quejaba del INE y excluye a un participante, pues ¡está peor que el INE!”.

“El INE por lo menos te registraba, aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto, compañero presidente, eso no es correcto”, añade.

El coraje y reclamo de Fernández se debió a que AMLO convocó a sus “corcholatas” a una cena-reunión a Palacio Nacional, a la que asistieron Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila.

También consideró que el término “corcholata” que el mismo Ejecutivo federal asignó a los aspirantes, le parece despectivo y desafortunado, por tanto, pidió respeto para él y sus compañeros.

“Yo no soy corcholata. Sé que fue el compañero presidente el que lo dijo, pero me parece un término desafortunado para hablar de compañeros y compañeras con una trayectoria excepcional”, agrega.

“Están subestimando al pueblo y ¿a mí?, ni se diga. Como hijo del pueblo me siguen subestimando. La gran sorpresa la tienen en sus narices y no la están queriendo ver, pero va a llegar un momento en que no van a poder evitar reconocer que estamos en la disputa, que vamos a cerrar fuerte y yo estoy convencido de que vamos a ganar””, enfatiza.

LO MALO

Las actitudes y protestas de Gerardo Fernández Noroña rayan en el cinismo, la agresión y la falta de respeto a la investidura presidencial.

Así ha enfrentado de manera frontal, personal y trasgrediendo su seguridad a los presidentes Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A Zedillo se recuerda cuando se acostó frente a la salida de Palacio Nacional y bloqueó la salida del vehículo presidencial.

En el caso de Calderón fue de los más acérrimos críticos por su triunfo en 2006.

En 2011, Fernández Noroña se burló del supuesto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón, cuando en la Cámara de Diputados exhibió una manta que decía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”.

No sabemos si por consigna de su “jefe” o por iniciativa propia. Gerardo Fernández siempre ha salido en defensa de AMLO, a hacer el “trabajo sucio”.

No olvidar que cuando Mario Vargas Llosa criticó a López Obrador, más rápido que furioso el petista arremetió contra el Premio Nobel de Literatura, quien afirmó que la carta que el Presidente López Obrador envió al rey de España debió mandársela a él mismo por los millones de pobres que hay en México.

Ante esto, el ahora aspirante presidencial opinó en su cuenta de Twitter: “Pobre Vargas Llosa, de nada le sirvió el Nobel, el dinero y el trato de gato de angora que le da la monarquía española. Traiciona su raíz, traiciona su origen, reniega de su cultura. ¡Pobre ser!”.

LO FEO

En su afán por el protagonismo y el escándalo ha sido irreverente hasta con el “amigo” de AMLO, el expresidente Donald Trump.

Fernández Noroña se aventó la “puntada” de ir a EU en la Torre Trump y decirle en su casa que si quería muro, aceptarían la construcción sin condiciones, siempre y cuando fuera con la frontera de antes, de 1848, antes de la intervención de EU a México.

También ha sido un instrumento eficaz para golpear a personajes del panismo “neoliberal” calderonista.

Durante la primera sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, el diputado petista tuvo un encontronazo con el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo… No’mbre, no cabe duda que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde.

Entre sus hobbies se cuenta ser admirador de Nicolas Maduro, acudió a su última toma de posesión y tiene nexos serios por allá.

El aspirante presidencial ha sido acusado de misoginia en diversas ocasiones, ha agredido a legisladoras en plena sesión, incluida la propia Lilly Téllez, quien le respondió en el mismo tono y dureza.

El exdiputado dice que va en serio y no son pocos los que creen que puede llegar a ser el candidato presidencial de Morena.

Y los números lo ratifican, a menos que el Presidente tenga “otros datos”: En solo unas semanas se colocó en tercer lugar en varias encuestas, arriba de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal.

El show ha comenzado, el nivel de debate y propuestas para mejorar al país pasan a segundo término.

Así están las cosas en el México”kafkiano”, en el que la mayor preocupación del jefe de las instituciones nacionales es ganar la siguiente elección.

Un gobierno en el que no se premia ni se estimula a los jóvenes aspiracionistas que quieren ser buenos estudiantes y profesionales, ingenieros, científicos o destacar en la cultura, sino que se premia a políticos sumisos, chapulines, oportunistas y hasta cirqueros.

No nos debe de extrañar, pues ese es el sello de la Cuarta Transformación, no importa la capacidad sino la lealtad a Morena.

***Académico y consultor.