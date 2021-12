Militares, con gran papel en el gobierno, pero sin ambiciones

En un escenario violento del país por la inseguridad pública, puesta en manos de los soldados, que han aceptado hacerse cargo a una responsabilidad de asumirla, con su otrora lejanía de acuartelados, en su obligada y patriótica opción de prácticamente salvar al país.

POR SERGIO M. ROMERO

No me lo crean si quieren, pero por unos y otros, los llamados populistas o los liberales, el gobierno o la oposición, connotados funcionarios o la sufrida población, con las debilidades o las fortalezas, como si existieran dos Méxicos alejados, pero como obligados siendo interlocutores, de un bando u otro, están a la vista del confundido ciudadano común y corriente que guían a la nación.

En un escenario violento del país por la inseguridad pública, puesta en manos de los militares, que han aceptado hacerse cargo a una responsabilidad de asumirla, con su otrora lejanía de acuartelados, en su obligada y patriótica opción de prácticamente salvar al país.

Esto es gustosamente, de hacerse cargo también junto a la dependencia de Seguridad Pública, especialmente de las instalaciones estratégicas en todo el territorio, de dependencias del gabinete del gobierno, de las obras públicas emblemáticas del Presidente de la República, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el manejo y aplicación de vacunas contra la epidemias, de los auxilios en sucesos de desastre y lo último, coadyuvar en enfrentar a la delincuencia, que prácticamente en algunos estados del país ya les han sido encomendadas.

Los militares en México, desde que por ellos mismos triunfadores de la Revolución Mexicana, con un millón de muertos, decidieron pacificar, civilizar y democratizar el ejercicio público de gobernar al país, suelen hacerle sentir públicamente al Estado Mexicano, a la población y al gobierno en turno, la solidaridad y el encuentro de la vocación patriótica indeclinable del militar mexicano, aunque sea en este sentido interpretar y respetar la Constitución Política profundamente, para poder gobernar, facilitar y asumir los costos imparables de la legalidad.

ANÉCDOTA MILITAR DE MUCHA LEALTAD

Por ejemplo, una anécdota de la lealtad y de la disciplina del militar, la recordamos refiriendo la enumeración de moda de la 4T del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se pudiera llamar la 3T. Sucedió siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas; la sucesión presidencial de entonces estuvo integrada por los generales revolucionarios Francisco J. Múgica, Juan Andrew Almazán y Manuel Ávila Camacho, siendo este último el que resultó presidente, siendo el sucesor del general Cárdenas.



Se llegó a un acuerdo de que el sucesor del general Ávila Camacho no sería ya militar el que asumiría después la Presidencia de México, tal como ocurrió, a pesar de que, con una gran fuerza y prestigio, se quiso imponer al general Miguel Enríquez Guzmán como sucesor del general Manuel Ávila Camacho.

Finalmente se cumplió con el pacto y un civil fue el candidato, el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quedando fuera los militares en el camino.

Me viene a la memoria otro caso ejemplar de militares en su desarrollo. En realidad los militares han tenido ya la obligación de velar por la democracia y auxilio de la población. No aspiran ya a la Presidencia de la República, aunque son el sostén más digno para ella como institución.

Siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, durante los preparativos de la XIX Olimpiada, hubo una serie de conflictos de origen estudiantil que se salieron de los causes de la gobernabilidad, con varias manifestaciones de estudiantes por diversas causas.

Hubo estudiantes muertos y cundió la violencia en las calles y en los edificios de la UNAM y del IPN. Intervino el Estado Mayor Presidencial ante la gravedad de los hechos que tendían a crecer. Sin lograr una solución para el conflicto, abundaban las voces que pedían la renuncia del presidente Gustavo Dìaz Ordaz. En ese momento el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, pudo solicitarla al mandatario Díaz Ordaz.

No lo hizo por la lealtad que tienen los militares y por el acuerdo de que nunca volverían a la Presidencia. Se logró la celebración exitosa de los Juegos Olímpicos México 68.

Aquí el detalle a resaltar es que la intervención que hizo el general García Barragán superó cualquier ambición del Ejército por legítima que haya sido. No fue candidato a la

Presidencia, tampoco otro general, a pesar de que hubo quien siendo las dos cosas, civil y militar, el señor licenciado y general de División, Alfonso Corona del Rosal, quien construyó el Metro.

Otra muestra importante, más allá de la anécdotas militares, que hay muchas, lo constituye la declaración que hizo el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, con motivo del tercer año de gobierno, que con una manifestación terminante frente a la prensa nacional, presentó tajantemente el apoyo del Ejército al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

[email protected]