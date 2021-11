Encuesta definirá al candidato presidencial de Morena

POR SERGIO M. ROMERO

La experiencia en la competencia política tempranera en México está al rojo vivo y si no se mueven los interesados, si no se exhiben los aspirantes, no salen ni en la fotografía ni en la mañanera auspiciada, por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni entre los dos grupos rivales de los partidos políticos beligerantes, integrados por Morena, el del Trabajo y el Verde, contra el otro grupo, el opositor, formado por el PAN, PRI y PRD o hasta por la dudosa y expectante observación de Movimiento Ciudadano (MC) que actúa como independiente y que puede hacer alianza contra ninguno o no ser partido bisagra de nadie.

Lo que sí ocurre es todavía la confusión, en la que están todos los grupos muy activos en el escenario nacional de los partidos políticos, las Cámaras legislativas de los senadores y diputados, los gobernadores, la jefa de Gobierno de la CDMX y hasta en el ámbito internacional, que por ahora cuenta mucho esto último, y que puede ser decisivo en las decisiones pertinentes a nivel de la candidaturas presidenciales, mientras concluyan las elecciones de las últimas gubernaturas de Quintana Roo, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Tabasco, que se renovarán el próximo año 2022.



Durante el lapso del término electoral de estas últimas entidades, van junto a la competencia electoral extraordinaria, al paso del proceso de la mal llamada Revocación de mandato del Presidente López Obrador, quien no la necesita ni la respeta, pero que influirá con la moneda en el aire, como en un “volado”, en un sentido positivo o negativo, para el Ejecutivo federal o para sus opositores.

En la realidad los ciudadanos de buena fe no le ven sentido obligatorio a un proceso de revocación económicamente muy costoso e inútil, que no lo requiere AMLO y que resulta apenas un sumario, para engañar políticamente a los “votantes,” que se la crean estando ya previo al escenario cumbre de la elección presidencial de 2024.

AHÍ VIENE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Lo que sí es obvio es que su grupo en los tres partidos de la llamada 4T, ya se han librado de ataduras prácticas, desautorizadas inicialmente por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), con el agregado de aprovechar esta consulta, bendecidos ya, con un facilitado proceso mediante la captación de los votos lopezobradoristas mediante el uso de boletas impresas -y también por la vía app- en la fecha señalada del domingo 27 de marzo de 2022 que, siendo ‘sui generis’, el Presidente pueda salir fortalecido gracias a los ejércitos de jóvenes y adultos felizmente agraciados en la República y en la CDMX con la responsabilidad entusiasta para preparar el terreno de locura para una reelección o lanzar el relevo con la candidatura que le plazca al jefe del país. Así que hagan sus apuestas, no le crean a nadie hasta ver las campañas.

En el dilema, los que ya están muy vistos son los dos, tres o más prospectos del populismo, prácticamente a mayor velocidad que el conductor estrella del circuito automovilista, donde participa el piloto Checo Pérez a toda velocidad, conduciendo en Paseo de la Reforma, con el aplauso y la bienvenida autorizada sin precedente de la doctora Claudia Sheinbaum y miles y miles de fanáticos de la velocidad en política y en el automovilismo. ¿Quién lo dijera?



En esta determinación inicial del proceso electoral ordenada al INE, fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que amplió este rango de la consulta revocatoria, que el Instituto Nacional Electoral había limitado, pero seguramente, para que no digan que hay predisposición, se aceptó la decisión de extender el proceso revocatorio o como se defina finalmente en los términos de la argumentación inapelable emitida por la Sala Superior del máximo organismo electoral.

De tal suerte que como México tiene el 79% de localidades urbanas, dentro de las cuales casi el 76% de sus habitantes cuenta con Internet, contará plenamente con este servicio, mientras que como en el campo solamente el 47 % cuenta con esa posibilidad, por lo que deberá tener la facilidad de utilizar boletas de papel y el app. El mismo TEPJF determinó que el Presidente no podrá hablar sobre la continuidad de su mandato. Veremos.

